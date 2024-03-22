Прогулка на роскошной индивидуальной яхте
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Прогулка на яхте в Стамбуле: идеальный выбор для романтического ужина

Приглашаем вас провести время на роскошной индивидуальной яхте. Наша яхта оборудована всеми новейшими технологиями.

Сказочные виды на набережные со старинными домами, виллами и дворцами идеально дополнит безупречный интерьер и приятная компания ваших близких. При желании вы сможете заказать завтрак или ужин, а также трансфер от отеля к причалу и обратно.
Прогулка на роскошной индивидуальной яхте
Прогулка на роскошной индивидуальной яхте
Прогулка на роскошной индивидуальной яхте
Ближайшие даты:
22
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даты

Описание

Что вас ожидает:

  • Потрясающий вид на город с Босфора.
  • Красивые виды на набережные со старинными домами, виллами и дворцами в окружении ваших близких.

• При желании вы сможете заказать завтрак или ужин. Важная информация:

Мы также предлагаем трансфер от вашего отеля до причала и обратно, чтобы ваше приключение началось и закончилось беззаботно и комфортно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо за покупку
  • В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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