Прогулка на яхте в Стамбуле: идеальный выбор для романтического ужина
Приглашаем вас провести время на роскошной индивидуальной яхте. Наша яхта оборудована всеми новейшими технологиями.
Сказочные виды на набережные со старинными домами, виллами и дворцами идеально дополнит безупречный интерьер и приятная компания ваших близких. При желании вы сможете заказать завтрак или ужин, а также трансфер от отеля к причалу и обратно.
Сказочные виды на набережные со старинными домами, виллами и дворцами идеально дополнит безупречный интерьер и приятная компания ваших близких. При желании вы сможете заказать завтрак или ужин, а также трансфер от отеля к причалу и обратно.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- Потрясающий вид на город с Босфора.
- Красивые виды на набережные со старинными домами, виллами и дворцами в окружении ваших близких.
• При желании вы сможете заказать завтрак или ужин. Важная информация:Мы также предлагаем трансфер от вашего отеля до причала и обратно, чтобы ваше приключение началось и закончилось беззаботно и комфортно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшн вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Спасибо за покупку
- В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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