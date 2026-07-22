Подлинность каждого кадра гарантирована! На фотографиях запечатлены наши реальные гости и их искренние впечатления.
Заказывайте без колебаний: вас ожидает первоклассное обслуживание, безупречные и современные яхты, а также восхитительный досуг в Стамбуле.
Прогулка будет организована исключительно для вашей группы, и, если пожелаете, можно воспользоваться дополнительными опциями: шампанское, праздничное оформление яхты, фотограф, обед, завтрак и другие.
Заказывайте без колебаний: вас ожидает первоклассное обслуживание, безупречные и современные яхты, а также восхитительный досуг в Стамбуле.
Прогулка будет организована исключительно для вашей группы, и, если пожелаете, можно воспользоваться дополнительными опциями: шампанское, праздничное оформление яхты, фотограф, обед, завтрак и другие.
Описание экскурсии
Почему выбирают нас?
- Настоящие яхты, как на фото — без обмана;
- Чистые и ухоженные яхты;
- Всегда вовремя, всегда как обещали;
• Чай, музыка, купание — всё по желанию. Для вашего идеального отдыха:
- Завтрак, торт, украшение, шампанское, фотограф — все эти приятные дополнения, которые делают момент особенным, доступны по запросу. Мы поможем организовать праздничный стол, запечатлеть искренние эмоции или устроить сюрприз для ваших близких.
- Возможна рыбалка: это уникальное предложение для ценителей тишины и общения с природой. Доступность зависит от времени суток и сезона — пожалуйста, уточняйте по запросу, чтобы мы подготовили снаряжение и подсказали лучшие места.
Лучшее время для визита: особенно волшебны утренние часы, когда природа просыпается в тишине и свежести, и время заката, когда вода окрашивается в золотые и розовые тона. Босфор и его виды Во время тура вы увидите многочисленные достопримечательности, расположенные вдоль Босфора, включая величественные дворцы, крепости и мечети. В частности, сможете насладиться видами Девичьей башни, а также дворца султана на европейской стороне. Этот тур откроет перед вами не только исторические памятники, но и живописные пейзажи, создавая уникальную атмосферу. Освободите место в телефоне — впереди вас ждут незабываемые моменты! Красивые фотографии, закаты, море и улыбки заслуживают быть запечатлёнными. Важная информация:.
Лучшее время для визита: особенно волшебны утренние часы, когда природа просыпается в тишине и свежести, и время заката, когда вода окрашивается в золотые и розовые тона. Босфор и его виды Во время тура вы увидите многочисленные достопримечательности, расположенные вдоль Босфора, включая величественные дворцы, крепости и мечети. В частности, сможете насладиться видами Девичьей башни, а также дворца султана на европейской стороне. Этот тур откроет перед вами не только исторические памятники, но и живописные пейзажи, создавая уникальную атмосферу. Освободите место в телефоне — впереди вас ждут незабываемые моменты! Красивые фотографии, закаты, море и улыбки заслуживают быть запечатлёнными. Важная информация:.
• Лучшее время для визита: особенно волшебны утренние часы, когда природа просыпается в тишине и свежести, и время заката, когда вода окрашивается в золотые и розовые тона. Босфор и его виды Во время тура вы увидите многочисленные достопримечательности, расположенные вдоль Босфора, включая величественные дворцы, крепости и мечети. В частности, сможете насладиться видами Девичьей башни, а также дворца султана на европейской стороне. Этот тур откроет перед вами не только исторические памятники, но и живописные пейзажи, создавая уникальную атмосферу. Освободите место в телефоне — впереди вас ждут незабываемые моменты! Красивые фотографии, закаты, море и улыбки заслуживают быть запечатлёнными. Важная информация:
- После брони — связываемся лично, уточняем детали, присылаем актуальные фото.
- Стоимость указана полностью за яхту, вместительностью до 20-ти гостей.
- Доступна оплата на месте, предоплата не обязательна.
каждый день с 09:00 - 24:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Многочисленные достопримечательности, расположенные вдоль Босфора
- Величественные дворцы, крепости и мечети
- Девичья башня
- Дворец Султана на европейской стороне
- Исторические памятники и живописные пейзажи
Что включено
- Аренда индивидуальной яхты
- Подключение музыки через Bluetooth для создания атмосферы
- Чай, кофе и другие напитки
- Услуги капитана и помощника
- Влажные салфетки и удобства на борту
Что не входит в цену
- Индивидуальный гид - (200€ тур на яхте и 300€ тур на 7 часов тур на Принцевы острова)
- Трансфер из отеля и обратно - 80 € (40 € в одну сторону)
- Турецкий завтрак - 60€ за двоих
- Обед или ужин - 60€ с человека
- Танец живота - 150€
- Бутылочка шампанского или вина - 70€
- Дорожкой, дымом и фейерверком - 50€
- Лазерная надпись под мостом - 150€
- Услуги диджея - 150€
- Личный скрипач - 150€
- Заказ торта со свечами - 80€
- Фотосессия на яхте - 150€
- Украшение яхты шарами - 50€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район Еминону или Бебек. Локации отправления яхты: Кабаташ / Бостанджы / другие - уточняются после брони
Завершение: Мы возвращаем гостей на место встречи, но можно договориться заранее о другой локации
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 09:00 - 24:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- После брони - связываемся лично, уточняем детали, присылаем актуальные фото
- Стоимость указана полностью за яхту, вместительностью до 20-ти гостей
- Доступна оплата на месте, предоплата не обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилось
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Н
Была в Стамбуле с дочками и внуками и на вечер последнего дня путешествия забронировала прогулку на яхте по Босфору. Время выбрали очень удачное с 19 до 21, день был очень
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А
Я давно обещал своей жене отдых и мы наконец-то приехали Я жена с маленькой дочкой, мои и ее родители. Арендовали яхту с обедом, заказали трансфер к яхте из гостиницы и
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А
Я давно обещал своей жене отдых и мы наконец-то приехали Я жена с маленькой дочкой, мои и ее родители. Арендовали яхту с обедом, заказали трансфер к яхте из гостиницы и
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Е
Мы были в Стамбуле 10 человек искали вариант который нам был бы подходящим, было очень много вариантов цены огромные, дорогие, но у Али цена адекватная да это я по отзывам
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С
Нам очень понравилась экскурсия на яхте, сначала она показалась нам очень большой, но потом получилось то что места было достаточно для четверых и я считаю идеальный вариант для семьи, нам
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