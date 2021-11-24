Босфор тур на яхте с фуршетом

Босфор тур на яхте с фуршетом
Босфор тур на яхте с фуршетом
Босфор тур на яхте с фуршетом
Босфор тур на яхте с фуршетом
Босфор тур на яхте с фуршетом
Босфор тур на яхте с фуршетом
Босфор тур на яхте с фуршетом
Босфор тур на яхте с фуршетом

Что вы увидите 🤩

  • Аренда яхт в Стамбуле может пройти в заливе Золотой Рог. Посмотреть фасады и ассамблеи древних дворцов
  • мечетей
  • крепостей
  • послушать рассказ капитана об Османской империи. Для любителей рыбалки
  • мы можем отвезти в самые рыбные места столицы.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Аренда яхт в Стамбуле Более подробная информация!
Аренда яхт в Стамбуле довольно таки распространенная практика у туристов. Ни один туристический маршрут по городу не проходит без прогулки на катере по Босфору. Пролив это своего рода граница между Континентами. Он делит мегаполис на Европу и Азию, которые соединены Босфорским мостом. Длина подвесного сооружения составляет чуть более полутора километра. На момент его открытия мост занимал 4 место в мире по длине. Абсолютно на любой морской прогулке в Стамбуле, отдыхающие проплывают под мостом и ощущается его величие и мощь. Особо стоит выделить вечерние круизы по Босфору. Мост подсвечен красивой иллюминацией, которая постоянно меняется через одинаковые промежутки времени.

Аренда яхт в Стамбуле: особенности!

Снять лодку в Турции с капитаном проще простого. Для этого достаточно связаться с нашими менеджерами и забронировать нужный вариант. А вот подбор необходимого маршрута - это целое искусство. Такое количество разнообразных мест для морских прогулок, как в Стамбуле, нужно ещё поискать.
Если Вам нужна вечерняя прогулка по Стамбулу, лучше выбрать почасовую аренду яхты. Город прекрасен в темное время суток. Дворец Топкапы, Голубая мечеть, Айя София и другие известные достопримечательности украшены сотнями различных огоньков, переливающихся всеми цветами радуги. А какое прекрасное время для романтических свиданий. Ужин при свечах на фоне заходящего солнца на борту белоснежной яхты. Сделать предложение своей второй половинке, проплывая под Босфорским мостом, такое событие запомнится на всю жизнь.
На наших яхтах можно организовать абсолютно любой праздник: день рождение, юбилей, свадьба, мальчишник, девичник, корпоративную вечеринку и многое другое. Аренда элитных яхт в Турции для значимых событий или бизнес встреч, либо же выбор небольшой аккуратной яхты по невысокой цене - нам под силу любая задача.
Маршрут прогулок чартерных яхт может быть выбран клиентом самостоятельно. Либо можно воспользоваться стандартной программой прогулок. Стамбул прекрасен огромным изобилием достопримечательностей не только в самом городе, но и рядом с ним. По этому мест, куда можно отправится - великое множество.
Одним из таких являются Принцевы острова. Это небольшой архипелаг, расположенный в Мраморном море недалеко от мегаполиса. Такое интересное название связано с тем, что во времена Османской Империи султаны отправляли своих провинившихся сыновей на эти острова в ссылку. Здесь они проходили перевоспитание. На сегодня это популярное место отдыха у зажиточных горожан, здесь чистейший воздух, чистое море и большое количество элитных вилл. Автомобильный транспорт под запретом, входу только электромобили и гужевой транспорт.
На принцевы острова из Стамбула можно отправиться в составе экскурсионной группы.
Еще одним интересным местом, куда можно поплыть на индивидуальной яхте в Стамбуле является античный город Ялова, знаменитый своими термальными источниками. Это настоящая здравница для жителей огромного мегаполиса. Всего час прогулки на катере и Вы в природном термальном курорте. Ялова был излюбленным местом первого турецкого президента Мустафы Кемаль Ататюрка.
Аренда яхт в Стамбуле может пройти в заливе Золотой Рог. Посмотреть фасады и ассамблеи древних дворцов, мечетей, крепостей, послушать рассказ капитана об Османской империи. Для любителей рыбалки, мы можем отвезти в самые рыбные места столицы.
Заказать катер на сутки или на пару часов зависит только от Ваших пожеланий. Мы же в свою очередь сделаем минимальную стоимость и максимальный комфорт.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Вино-Шампанское
  • Фрукты
  • Сладости
Что не входит?
  • ужен/обед/завтрак +15 euro человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договорная (Еминену раон)
Завершение: (Еминену раон)
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 09:00 - 24:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день с 09:00 - 24:00

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