Босфор и его легенды

На нашей прогулке 👣 вы узнаете почему башня зовется Девичьей? Какие достопримечательности 🏛️ находились на южном берегу Золотого Рога? Истории 📖 Галатских мостов и их количество. Я познакомлю вас с историей таких районов как Галата и Балат, расскажу про константинопольское наследие и про историю жизни величайшего Султана Сулеймана не забуду вам упомянуть. И всё это время мы будем любоваться мечетью Сулеймание.

Стамбул по-европейски

Круиз нам подарит целую россыпь достопримечательностей. Я буду вам рассказывать о прошлом и настоящем величайшего дворца Долмабахче, о строительстве прекрасной Мечети Меджидие. Тут у нас будет возможность сделать яркие снимки на фоне старинных районов Бешикташ и Ортакей.

Земли Анатолии

Противоположный берег - Анатолия. Здесь издалека можно заметить необычный дворец Бейлербейи в необычном стиле. Тут держали в заточении последнего султана Османской империи. Мы поговорим о современных нравах и образе жизни турков проплывая мимо района Ускюдар.