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Босфор на частной яхте

5
4 отзыва
Эмре Д.
Эмре Д. – Гид из Стамбула
Если вы хотите увидеть Стамбул под другим ракурсом — присоединяйтесь к нашему круизу на яхте 🛥️.

У нас будет 3 часа — вы рассмотрите мечеть Сулеймание и дворец Бейлербейи, узнаете тайны Галатских мостов и Девичьей башни.

Насладитесь видами Стамбула и спокойной атмосферой на борту!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €170 за экскурсию

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Босфор на частной яхте
Босфор на частной яхте

Что вы увидите

  • Ортакей, Босфорские мосты, Мечеть Сулеймана, Галат, Балат
  • Эминеню, Ускюдар, Бешикташ, Бебек, Каракей, Галатская башня
Босфор и его легенды
На нашей прогулке 👣 вы узнаете почему башня зовется Девичьей? Какие достопримечательности 🏛️ находились на южном берегу Золотого Рога? Истории 📖 Галатских мостов и их количество. Я познакомлю вас с историей таких районов как Галата и Балат, расскажу про константинопольское наследие и про историю жизни величайшего Султана Сулеймана не забуду вам упомянуть. И всё это время мы будем любоваться мечетью Сулеймание.
Стамбул по-европейски
Круиз нам подарит целую россыпь достопримечательностей. Я буду вам рассказывать о прошлом и настоящем величайшего дворца Долмабахче, о строительстве прекрасной Мечети Меджидие. Тут у нас будет возможность сделать яркие снимки на фоне старинных районов Бешикташ и Ортакей.
Земли Анатолии
Противоположный берег - Анатолия. Здесь издалека можно заметить необычный дворец Бейлербейи в необычном стиле. Тут держали в заточении последнего султана Османской империи. Мы поговорим о современных нравах и образе жизни турков проплывая мимо района Ускюдар.
Что входит
  • Чай
  • кофе
  • турецкая пахлава
  • услуги гида
Что не входит
  • Еда
Начало и место завершения
🚩 Türkan Sabancı Bebek Park
Босфор на частной яхте
Босфор на частной яхте
Босфор на частной яхте
Босфор на частной яхте
Босфор на частной яхте

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эмре Д.
Эмре Д.
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4 отзыва оставили туристы

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