  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе

Talya T.
Talya T. – Гид из Стамбула
Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €80 за человека

    Заказать экскурсию
Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе
Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе

Что вы увидите

  • Это Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • площадь Ипподром
  • Церковь Святой Ирины
  • Дворец Ибрагима Паши
  • Бани Роксоланы
  • Парк Гюльхане. Вид с Босфора на дворец Долмабахче
  • крепочть Румели Хисары
  • Девичью Башню
  • Мечеть Сулеймание
  • Башню Галата и Ортакей
Мы начнем прогулку 👣 в сердце это великого города — на площади Султанахмет, где расположились главные символы Стамбула. Это Собор Святой Софии, Голубая мечеть, Дворец Топкапы, площадь Ипподром, Церковь ⛪ Святой Ирины, Дворец Ибрагима Паши, Бани Роксоланы, Парк 🌳 Гюльхане. Вид с Босфора на дворец Долмабахче, крепочть Румели Хисары, Девичью Башню, Мечеть Сулеймание, Башню Галата и Ортакей
Также вы прогуляетесь по Босфору, проливу между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море 🌊 с Мраморным и кторый является самым узким межконтинентальным проливом в мире.
Только с воды можно охватить масштабы города и охватить взглядом его ключевые достопримечательности 🏛️. Вам откроются нетривиальные ракурсы дворца Долмабахче (второй резиденции Османской империи), босфорских мостов, дворцов Топкапы и Чираган, мечети Султана Сулеймана и Девичей башни и...
Голуба́я мече́ть, или Мече́ть Султанахме́т, — первая по значению мечеть Стамбула. Насчитывает шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких — на внешних углах. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры
Собо́р Свято́й Софи́и — Прему́дрости Бо́жией, Святая София Константинопольская, Айя-София — бывший патриарший православный собор. Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название на сегодня — Большая мечеть Айя-София
Топкапы́ главный дворец Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула, на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море.
На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи — в нём жили и правили 25 султанов. В 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую европеизированную резиденцию — дворец Долмабахче.
Что входит
  • Экскурсионная программа с посещением ( вход)
  • Дворца Топкапы
  • Голубой мечети
  • Собора Святой Софии
  • Внешний осмотр:
  • Дворец Ибрагима Паши
  • бани Роксоланы
  • Прогулка по Босфору и площади Ипподром
  • Обед
  • Трансфер из отеля
  • услуги русскоговорящего гида
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Место откуда вас забрали утром
Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе
Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе
Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе
Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе
Сердце Стамбула - экскурсия в мини группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Talya T. проводит ещё 1 экскурсию

Черноморское побережье Турции
490
120 часов
Черноморское побережье Турции

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
375 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
От 60
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
260 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
113
3.5 часа
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
215 отзывов
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
164 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
148 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
148 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин