Мы начнем прогулку 👣 в сердце это великого города — на площади Султанахмет, где расположились главные символы Стамбула. Это Собор Святой Софии, Голубая мечеть, Дворец Топкапы, площадь Ипподром, Церковь ⛪ Святой Ирины, Дворец Ибрагима Паши, Бани Роксоланы, Парк 🌳 Гюльхане. Вид с Босфора на дворец Долмабахче, крепочть Румели Хисары, Девичью Башню, Мечеть Сулеймание, Башню Галата и Ортакей

Также вы прогуляетесь по Босфору, проливу между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море 🌊 с Мраморным и кторый является самым узким межконтинентальным проливом в мире.

Только с воды можно охватить масштабы города и охватить взглядом его ключевые достопримечательности 🏛️. Вам откроются нетривиальные ракурсы дворца Долмабахче (второй резиденции Османской империи), босфорских мостов, дворцов Топкапы и Чираган, мечети Султана Сулеймана и Девичей башни и...

Голуба́я мече́ть, или Мече́ть Султанахме́т, — первая по значению мечеть Стамбула. Насчитывает шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких — на внешних углах. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры

Собо́р Свято́й Софи́и — Прему́дрости Бо́жией, Святая София Константинопольская, Айя-София — бывший патриарший православный собор. Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название на сегодня — Большая мечеть Айя-София

Топкапы́ главный дворец Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула, на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море.

На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи — в нём жили и правили 25 султанов. В 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую европеизированную резиденцию — дворец Долмабахче.