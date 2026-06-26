Большинство путешественников приезжает в район Кадыкёй ради атмосферных улиц, кофеен и баров. А знающие люди спешат сюда по вторникам и пятницам на знаменитый рынок.
Стамбульцы покупают здесь качественную одежду, обувь, текстиль и множество полезных мелочей по весьма привлекательным ценам. Мы поможем и вам сориентироваться среди сотен торговых рядов и научим азартно торговаться.
Стамбульцы покупают здесь качественную одежду, обувь, текстиль и множество полезных мелочей по весьма привлекательным ценам. Мы поможем и вам сориентироваться среди сотен торговых рядов и научим азартно торговаться.
Описание экскурсии
- Мы встретимся у пристани или на станции Сёгютлючешме и отправимся к одному из самых популярных рынков азиатской части Стамбула.
- По дороге вы познакомитесь с кварталом Хасанпаша и услышите о жизни современного города.
- На огромной ярмарке мы поможем вам отыскать:
— качественную взрослую и детскую одежду
— сумки и аксессуары
— домашний текстиль и занавеси
— ковры и предметы интерьера
— косметику и парфюмерию
— бижутерию
— свежие овощи, фрукты и местные продукты.
- Мы научим вас ориентироваться на рынке, подскажем проверенных продавцов и поможем с ними договориться.
- Вы попробуете сезонные фрукты и узнаете о гастрономических привычках жителей Стамбула.
- После рынка мы прогуляемся по одному из самых необычных районов города, где стеклянные башни новых жилых комплексов соседствуют с ветхими домами старого Стамбула.
- Вы поймёте, как район Фикиртепе — это смесь Манхэттена и турецких трущоб.
- При желании сделаем остановку на кофе и обсудим удачные покупки.
Организационные детали
- Рекомендуем иметь при себе наличные турецкие лиры — многие продавцы охотнее делают скидки при оплате наличными.
- Если собираетесь делать крупные покупки, рекомендуем взять сумку-тележку или вместительный рюкзак.
- Перекус в кафе не входит в стоимость.
- Покупки на рынке вы оплачиваете самостоятельно.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 459 туристов
С 2016 года я живу в Стамбуле. Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм». Мама двоих детей. Как и любая мама, каждые выходные думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой. Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.
Входит в следующие категории Стамбула
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