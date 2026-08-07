В Стамбуле разные религии сосуществуют в мире и гармонии.
Ислам и христианство тесно взаимодействуют между собой, что отражается на всей культуре города — делает её многоликой и толерантной.
Вы посетите главные храмы Вселенского Патриархата, которые берегут важные реликвии, и узнаете их истории.
Ислам и христианство тесно взаимодействуют между собой, что отражается на всей культуре города — делает её многоликой и толерантной.
Вы посетите главные храмы Вселенского Патриархата, которые берегут важные реликвии, и узнаете их истории.
Описание экскурсии
- Собор Святого Георгия — духовный центр мирового православия и главная резиденция Константинопольского Патриарха. Здесь хранятся важные христианские реликвии: столб бичевание Христа, а также мощи Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
- Церковь Святого Стефана — единственная в мире стальная церковь и гордость болгарского народа, чьей общине она принадлежит. Металлические части весом около 500 тонн для её строительства везли в Константинополь через реку Дунай и Чёрное море.
- Мечеть Эйюп Султан — одна из древнейших мечетей города, построенная после захвата Константинополя. Здесь похоронен Абу Айюб аль-Ансари — он один из тех людей, кто жил во времена пророка Мухаммеда и принял ислам.
Организационные детали
- Женщинам для посещения храмов необходимо брать с собой головной убор
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Проезд на общественном транспорте. Мы будем перемещаться на трамваях, паромах и пешком — зависит от пробок на дорогах. Транспортом воспользуемся максимум 5-6 раз. Одна поездка — €1-1,5
в понедельник, среду и субботу в 09:30 и 15:00, во вторник и пятницу в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:30 и 15:00, во вторник и пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5473 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
Входит в следующие категории Стамбула
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