Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия

Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата

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В Стамбуле разные религии сосуществуют в мире и гармонии.

Ислам и христианство тесно взаимодействуют между собой, что отражается на всей культуре города — делает её многоликой и толерантной.

Вы посетите главные храмы Вселенского Патриархата, которые берегут важные реликвии, и узнаете их истории.
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
Собор Св. Георгия, церковь Св. Стефана и мечеть Эйюп Султан - групповая экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Собор Святого Георгия — духовный центр мирового православия и главная резиденция Константинопольского Патриарха. Здесь хранятся важные христианские реликвии: столб бичевание Христа, а также мощи Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
  • Церковь Святого Стефана — единственная в мире стальная церковь и гордость болгарского народа, чьей общине она принадлежит. Металлические части весом около 500 тонн для её строительства везли в Константинополь через реку Дунай и Чёрное море.
  • Мечеть Эйюп Султан — одна из древнейших мечетей города, построенная после захвата Константинополя. Здесь похоронен Абу Айюб аль-Ансари — он один из тех людей, кто жил во времена пророка Мухаммеда и принял ислам.

Организационные детали

  • Женщинам для посещения храмов необходимо брать с собой головной убор
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Проезд на общественном транспорте. Мы будем перемещаться на трамваях, паромах и пешком — зависит от пробок на дорогах. Транспортом воспользуемся максимум 5-6 раз. Одна поездка — €1-1,5

во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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