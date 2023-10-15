Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата
В Стамбуле разные религии сосуществуют в мире и гармонии.
Ислам и христианство тесно взаимодействуют между собой, что отражается на всей культуре города — делает её многоликой и толерантной.
Вы посетите главные храмы Вселенского Патриархата, которые берегут важные реликвии, и узнаете их истории.
Ислам и христианство тесно взаимодействуют между собой, что отражается на всей культуре города — делает её многоликой и толерантной.
Вы посетите главные храмы Вселенского Патриархата, которые берегут важные реликвии, и узнаете их истории.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Собор Святого Георгия — духовный центр мирового православия и главная резиденция Константинопольского Патриарха. Здесь хранятся важные христианские реликвии: столб бичевание Христа, а также мощи Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
- Церковь Святого Стефана — единственная в мире стальная церковь и гордость болгарского народа, чьей общине она принадлежит. Металлические части весом около 500 тонн для её строительства везли в Константинополь через реку Дунай и Чёрное море.
- Мечеть Эйюп Султан — одна из древнейших мечетей города, построенная после захвата Константинополя. Здесь похоронен Абу Айюб аль-Ансари — он один из тех людей, кто жил во времена пророка Мухаммеда и принял ислам.
Организационные детали
- Женщинам для посещения храмов необходимо брать с собой головной убор
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Проезд на общественном транспорте. Мы будем перемещаться на трамваях, паромах и пешком — зависит от пробок на дорогах. Транспортом воспользуемся максимум 5-6 раз. Одна поездка — €1-1,5
во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Эминёню
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 14:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1960 туристов
В Стамбуле каждый момент — это возможность для новых впечатлений и незабываемых воспоминаний. Это невероятный, прекрасный город и я не перестаю им восхищаться каждый день. Стамбул один из самых посещаемых городов в мире и, первую очередь, в туристических целях. Я работаю гидом более 20 лет и представляю агентство, в котором работают профессиональные и влюблённые в свою работу и в Турцию гиды. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов. Каждый из них имеет стаж работы не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию Министерства туризма и культуры. Каждый из нас любит Стамбул всем сердцем и влюбляет туристов в него без остатка. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с нами Вам точно не будет скучно. Одним словом, мы сделаем все, чтобы Стамбул действительно Вам понравился! Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для Вас душу Стамбула. Вы увидите самые красивые дворцы, улицы, парки и самые колоритные рынки. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете о наших традициях, устоях, менталитете, о том как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям туристов и учитываем все запросы, поэтому мы всегда можем подготовить и провести для Вас экскурсию, которая будет максимально учитывать именно ваши интересы.
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