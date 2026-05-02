Идём гулять по Балату — одному из самых колоритных районов города. Вы увидите византийские мозаики церкви Хора, прогуляетесь вдоль разноцветных фасадов, услышите историю Греческого лицея и окажетесь у необычного металлического храма на берегу Золотого Рога.

Описание экскурсии

Монастырь Хора — сокровище Византии

Здесь сохранились знаменитые мозаики, по которым можно прочитать историю Византии. Я расскажу, как возник Константинополь и почему император перенёс столицу империи сюда.

Балат — самый колоритный район Стамбула

Прогуляемся по атмосферным улочкам с цветными домами и поговорим о прошлом и настоящем этих кварталов — какие люди здесь жили, почему они массово уехали, кто населяет Балат сегодня и как устроен здешний быт.

Греческий лицей Фенер

Возле исторического здания вы узнаете, какую роль играли образование и городская элита в Константинополе.

Болгарская церковь Святого Стефана

Завершим прогулку у металлического храма на берегу Золотого Рога — я поделюсь удивительной историей этой святыни.

