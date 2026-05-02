Идём гулять по Балату — одному из самых колоритных районов города.
Вы увидите византийские мозаики церкви Хора, прогуляетесь вдоль разноцветных фасадов, услышите историю Греческого лицея и окажетесь у необычного металлического храма на берегу Золотого Рога.
Вы увидите византийские мозаики церкви Хора, прогуляетесь вдоль разноцветных фасадов, услышите историю Греческого лицея и окажетесь у необычного металлического храма на берегу Золотого Рога.
Описание экскурсии
Монастырь Хора — сокровище Византии
Здесь сохранились знаменитые мозаики, по которым можно прочитать историю Византии. Я расскажу, как возник Константинополь и почему император перенёс столицу империи сюда.
Балат — самый колоритный район Стамбула
Прогуляемся по атмосферным улочкам с цветными домами и поговорим о прошлом и настоящем этих кварталов — какие люди здесь жили, почему они массово уехали, кто населяет Балат сегодня и как устроен здешний быт.
Греческий лицей Фенер
Возле исторического здания вы узнаете, какую роль играли образование и городская элита в Константинополе.
Болгарская церковь Святого Стефана
Завершим прогулку у металлического храма на берегу Золотого Рога — я поделюсь удивительной историей этой святыни.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в монастырь Хора — €20 за чел.
- Женщинам для посещения церквей нужен платок
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ризман — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Туризм — это не просто моя профессия, а образ жизни. С 2016 года я работаю в сфере туризма, сотрудничал с такими крупными компаниями, как Pegas Touristik и Tez Tour. За это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Очень хотелось увидеть Константинополь времен Византии.
Погрузиться в ту часть истории города, которая была на заре его основания.
Послушать рассказ о монастыре Хора.
Спасибо Ризману.
Его рассказ перенес нас в ту эпоху.
Потрясающими знания и умение - рассказать и показать перенесли нас в ту атмосферу.
Очень советую эту волшебную экскурсию
Погрузиться в ту часть истории города, которая была на заре его основания.
Послушать рассказ о монастыре Хора.
Спасибо Ризману.
Его рассказ перенес нас в ту эпоху.
Потрясающими знания и умение - рассказать и показать перенесли нас в ту атмосферу.
Очень советую эту волшебную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
И
Район конечно самобытный, необычный и красочный, но больше нас впечатлили фрески и мозайки монастыря Хора! Насколько все сохранилось! Ризман замечательный экскурсовод! История, библейские сюжеты - все рассказал, разложил по полочкам! Было очень интересно. Отдельно благодарны ему за вежливость, такт и терпение (опаздывали не раз)).
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Балат: вера, история и цвета старого Стамбула»
Групповая
до 15 чел.
Стамбул 3 в 1: Старый город, Босфор и район Балат
Увидеть достопримечательности, прокатиться на пароме и погулять по кварталу с разноцветными домами
Начало: На площадь Султанахмет
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Многоликий Стамбул: район Балат
Погрузиться в атмосферу старинного мультикультурного квартала в центре турецкой столицы
Начало: На Египетском базаре
Расписание: ежедневно в 15:15
31 мая в 15:15
1 июн в 15:15
€33 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Монастырь Хора и церкви Балата: там, где говорят мозаики
А святыни хранят тайны византийского периода Стамбула
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Византийский Стамбул: Святая София и Цистерна Базилика
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: Около входа в Святую Софию; вход справа /для иност...
6 июн в 09:00
7 июн в 14:30
€181 за всё до 4 чел.
-25%
до 20 июня
от €143 за экскурсию