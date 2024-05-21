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и 13 лет) долго ходить не любят, но Бахтияра это не смутило, он смог найти с девочками общий язык. По ходу действия меняли свои желания и Бахтияр легко переключался, было интересно. Показал много не туристических мест. Именно оттуда у нас основные и фото, и воспоминания. Не заметили как пролетели 4 часа пешей экскурсии. Походили бы еще, но очень захотели поесть. Бахтияр отвез нас в очень красивое и не дорогое место. От всей души, спасибо большое. Рекомендую