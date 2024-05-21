1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€69 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- иирина21 мая 2024Прекрасный гид, отличная программа.
- ООльга15 мая 2024При первом знакомстве с городом очень важно, чтобы рядом был человек в "теме". Бахтияр, однозначно, в теме👍 Время, проведённое на экскурсии,
- ВВероника13 мая 2024Выражаем признательность экскурсоводу Эрдинч за содержательное знакомство со Святыми достопримечательностями Стамбула и его историей.
- ЕЕлена4 мая 2024Экскурсия понравилась ОЧЕНЬ! Бахтияр - прекрасный рассказчик, очень эрудирован! Хорошо знает город, историю. Отвечал на самые разные, даже неожиданные вопросы. Мы
- ННаталья3 мая 2024В последний день в Стамбуле взяли индивидуальную экскурсию по городу без привязки к какой-либо достопримечательности. Предупредила сразу, что дети (11
- ААнастасия21 апреля 2024Хоть день был пасмурный и дождливый, но Руслан с легостью смог сделать его ярким. Мы познакомились с городом, посетили основные
- ЭЭмма13 декабря 2023Большая благодарность Сусанне за организацию экскурсии!Были с родителями в Стамбуле впервые. Великолепная экскурсия. Мы посетили очень много интересных, живописных уголков
- AAlexandra5 апреля 2023Супер экскурсия. Увидела много фантастических локаций. Экскурсовод подстраивается под мой ритм ходьбы:) Спасибо
- ААнастасия15 января 2023Погуляли с организатором не только в день этой экскурсии, но и договорились на следующий день, что говорит о том, что
- AAnatoly2 марта 2022Вероника, огромное Вам спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Эйюп Султан»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Мечеть Эйюп Султан" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 69 до 400. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Мечеть Эйюп Султан», 137 ⭐ отзывов, цены от €69. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август