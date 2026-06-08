Отправьтесь в путешествие по Стамбулу по следам русской эмиграции XX века, начав с площади Таксим и посетив церковь Святой Троицы, улицу Истикляль, отель «Пера Палас» и набережную Босфора.
Узнайте о тайнах Галатской башни, истории Цветочного пассажа и роли русского Красного Креста в жизни эмигрантов.
Эта экскурсия погрузит вас в атмосферу 1920-х годов, раскрывая личные истории и культурное наследие русской общины в Стамбуле.
Узнайте о тайнах Галатской башни, истории Цветочного пассажа и роли русского Красного Креста в жизни эмигрантов.
Эта экскурсия погрузит вас в атмосферу 1920-х годов, раскрывая личные истории и культурное наследие русской общины в Стамбуле.
Описание аудиогидаБелая эмиграция в Стамбуле: Аудиоэкскурсия от площади Таксим до набережной Босфор Отправьтесь в увлекательное путешествие по Стамбулу, следуя по маршрутам русской эмиграции XX века. Этот аудиогид познакомит вас с историей русских, покинувших родину после революции, и покажет, как они оставили свой след в этом удивительном городе. Маршрут начинается на площади Таксим, центре культурной жизни, где пересекались судьбы эмигрантов. Вы посетите церковь Святой Троицы, духовное сердце русской общины, и прогуляетесь по улице Истикляль, знаменитой своей атмосферой и историей. Загляните в легендарный отель «Пера Палас», который стал символом русского присутствия в Стамбуле, и завершите экскурсию на набережной Босфора, наслаждаясь видами на море и город. Экскурсия подойдёт тем, кто интересуется историей, культурой и личными историями людей, сумевших сохранить надежду даже в самые сложные времена. По ходу маршрута вы узнаете, какие тайны хранят стены Галатской башни, чем знаменит Цветочный пассаж и как русский Красный Крест помогал спасшимся. Важно помнить, что посещение некоторых объектов, таких как церковь Святой Троицы, может быть ограничено по времени, поэтому рекомендуется уточнить часы работы заранее. Прогулка включает несколько пеших маршрутов, поэтому надевайте удобную обувь. Если планируете посещать церкви, выбирайте одежду, соответствующую правилам: закрытые плечи и колени. Не забудьте взять с собой воду и головной убор, особенно в жаркую погоду. Погрузитесь в атмосферу Стамбула 1920-х годов и откройте для себя город с новой стороны! Важная информация:
- Посещение некоторых объектов, таких как церковь Святой Троицы, может быть ограничено по времени. Рекомендуется уточнить часы работы заранее.
- Прогулка включает несколько пеших маршрутов, поэтому надевайте удобную обувь.
- Если планируете посещать церкви, выбирайте одежду, соответствующую правилам: закрытые плечи и колени.
- Возьмите с собой воду и головной убор, особенно в жаркую погоду. Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Таксим
- Церковь Святой Троицы
- Улица Истикляль
- Отель «Пера Палас»
- Набережная Босфора
- Галатская башня
- Цветочный пассаж
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Рекомендации исторических ресторанов, где можно почувствовать атмосферу эмигрантской эпохи
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида
- Наушники
- Билеты в достопримечательности и объекты общественного транспорта
- Церковные концерты и выступления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Таксим
Завершение: Пристань Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Посещение некоторых объектов, таких как церковь Святой Троицы, может быть ограничено по времени. Рекомендуется уточнить часы работы заранее
- Прогулка включает несколько пеших маршрутов, поэтому надевайте удобную обувь
- Если планируете посещать церкви, выбирайте одежду, соответствующую правилам: закрытые плечи и колени
- Возьмите с собой воду и головной убор, особенно в жаркую погоду
- Как проходит аудиоэкскурсия
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке "Покупки" вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку "Скачать", чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся
- Автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Стамбул: Аудиогид по маршрутам русской эмиграции XX века»
-
29%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборЧто скрывает Стамбул за пределами исторического центра?
Отыскать храмы разных религий, русские следы, самобытные современные кварталы, ароматы и вкусы
Начало: Со стороны мечети на остановке красного трамвая
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в пятницу в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€27
€38 за человека
-
40%
Групповая
до 14 чел.
Стамбул за 5 часов: главные места города с маршрутом на выбор
Начало: Эбюссуд кадидеси, #14, Ходжа паша мах., Сиркеджи
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 14.30
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
€33
€55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
10 июн в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Белый Стамбул: места русской эмиграции 1920-х годов
Путешествие в прошлое Стамбула: узнайте, где жили и творили русские эмигранты, и как их наследие живёт в городе по сей день
Начало: У Галатского моста
19 июн в 10:00
20 июн в 10:00
€38 за человека
€10 за человека