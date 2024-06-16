В 1917–1920-х годах Стамбул (Константинополь) принял порядка 200 тысяч русских эмигрантов, среди которых — военные, аристократы и интеллигенция.
Город создал условия, позволившие цветку русской культуры быстро раскрыться и… так же быстро увянуть.
Вы погрузитесь в атмосферу столетней давности и разгадаете загадку этого феномена, рассматривая сохранившиеся осколки былого блеска и печали.
Город создал условия, позволившие цветку русской культуры быстро раскрыться и… так же быстро увянуть.
Вы погрузитесь в атмосферу столетней давности и разгадаете загадку этого феномена, рассматривая сохранившиеся осколки былого блеска и печали.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите, где жили и работали барон Пётр Врангель, писатель Аркадий Аверченко, артист Александр Вертинский, королева русского юмора Надежда Тэффи, сын водочного короля Владимир Смирнов и многие другие.
Узнаете, где печатались русские публицисты и литераторы, в каких местах выступали отечественные певцы и актёры. Посмотрите, где и как зарабатывали на жизнь эмигранты.
Подниметесь от Галатского моста по старейшему фуникулёру Тюнель в район Пера. Увидите здания, связанные с историей русской эмиграции: Бюро русской печати, посольство, ресторан «Режанс», театр-кабаре «Гнездо перелётных птиц», отель Grand Hotel de Pera и другие места. Услышите о бизнес-проектах русских эмигрантов, которые существуют до сих пор.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: проезд на фуникулёре Тюнель — 20 лир/чел.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет (протяжённость маршрута — 3 км, есть подъёмы в горку)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Галатского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей Валерьевич — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 26 туристов
Добрый день. Я не историк по образованию, но изучение истории — дело всей моей жизни. Исследую культуры народов, проживавших на территории современной Турции. Однажды решил сам приехать в этот чарующий край, чтобы увидеть всё воочию. И теперь готов поделиться с вами удивительными открытиями, которые я совершил в многогранной культуре этой страны.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу. Забронируйте сейчас
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
€44 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200€160 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет