Это знакомство со Стамбулом не из классических маршрутов. Мы начнём на Таксиме и пройдём через Бейоглу, Топхане и Каракёй к Галатскому мосту и Египетскому рынку. По пути обсудим, как в одном городе переплелась память о разных эпохах — от Константинополя до Турецкой Республики. А ещё вы узнаете о судьбах белоэмигрантов, которые нашли здесь дом около 100 лет назад.

Описание экскурсии

Площадь Таксим

Мы встретимся в самом центре современного Стамбула. Вы увидите монумент «Республика», парк «Гези», культурный центр Ататюрка и мечеть Таксим. Поговорим о том, почему именно это место стало символом нового городского ритма.

Церковь Святой Троицы

Рядом с площадью заглянем в греческую православную церковь — Айя-Триаду. Вы оцените её большой купол, башни-колокольни, богатую деревянную резьбу и старинные иконы.

Улица Истикляль и Цветочный пассаж

Дальше пройдём по одной из самых известных улиц города. Здесь всегда шумно, многолюдно и очень по-стамбульски. Вы увидите ностальгический трамвай, старинные фасады, магазины, кафе и культурные центры. А в элегантном Цветочном пассаже, в Бейоглу, мы вспомним о русской эмиграции.

Костёл Святого Антония

На Истикляле зайдём в крупнейший католический храм Стамбула в стиле итальянской неоготики и с тихим внутренним двориком.

Галатская башня и путь к морю

По дороге к Галате поговорим о средневековом прошлом района.

А в старом портовом районе — Топхане — вы почувствуете сплав истории Османской империи и динамики современного города.

Мечеть Кылыч Али-паши

Мы осмотрим изнутри одну из самых красивых мечетей на маршруте.

Каракёй и Галатский мост

Потом окажемся в квартале, где особенно хорошо виден современный Стамбул: модный, быстрый, шумный, но при этом очень исторический. Отсюда выйдем к Галатскому мосту.

Финал на Египетском рынке

Завершим прогулку на Египетском рынке, где можно почувствовать ароматы кофе, пряностей и старого торгового города.

Организационные детали