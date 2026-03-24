Что скрывает Стамбул за пределами исторического центра?
Отыскать храмы разных религий, русские следы и самобытные современные кварталы
Это знакомство со Стамбулом не из классических маршрутов.
Мы начнём на Таксиме и пройдём через Бейоглу, Топхане и Каракёй к Галатскому мосту и Египетскому рынку.
По пути обсудим, как в одном городе переплелась память о разных эпохах — от Константинополя до Турецкой Республики. А ещё вы узнаете о судьбах белоэмигрантов, которые нашли здесь дом около 100 лет назад.
Описание экскурсии
Площадь Таксим
Мы встретимся в самом центре современного Стамбула. Вы увидите монумент «Республика», парк «Гези», культурный центр Ататюрка и мечеть Таксим. Поговорим о том, почему именно это место стало символом нового городского ритма.
Церковь Святой Троицы
Рядом с площадью заглянем в греческую православную церковь — Айя-Триаду. Вы оцените её большой купол, башни-колокольни, богатую деревянную резьбу и старинные иконы.
Улица Истикляль и Цветочный пассаж
Дальше пройдём по одной из самых известных улиц города. Здесь всегда шумно, многолюдно и очень по-стамбульски. Вы увидите ностальгический трамвай, старинные фасады, магазины, кафе и культурные центры. А в элегантном Цветочном пассаже, в Бейоглу, мы вспомним о русской эмиграции.
Костёл Святого Антония
На Истикляле зайдём в крупнейший католический храм Стамбула в стиле итальянской неоготики и с тихим внутренним двориком.
Галатская башня и путь к морю
По дороге к Галате поговорим о средневековом прошлом района. А в старом портовом районе — Топхане — вы почувствуете сплав истории Османской империи и динамики современного города.
Мечеть Кылыч Али-паши
Мы осмотрим изнутри одну из самых красивых мечетей на маршруте.
Каракёй и Галатский мост
Потом окажемся в квартале, где особенно хорошо виден современный Стамбул: модный, быстрый, шумный, но при этом очень исторический. Отсюда выйдем к Галатскому мосту.
Финал на Египетском рынке
Завершим прогулку на Египетском рынке, где можно почувствовать ароматы кофе, пряностей и старого торгового города.
Организационные детали
Посещение храмов — без дополнительной платы. Мечеть мы осматриваем изнутри — женщинам необходим платок, по желанию можно взять с собой носки
Вы получите наушники, чтобы хорошо меня слышать. После прогулки их нужно вернуть
Маршрут составляет примерно 5–6 км
Во время прогулки предусмотрены перерывы на чай или кофе (оплачиваются отдельно)
Экскурсия может быть утомительной для детей младше 10 лет
в понедельник в 14:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихангир — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 52 туристов
Я родился и вырос в Турции. Работаю лицензированным профессиональным гидом в Турции (и работаю с большим удовольствием!) с 2010 года. Провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны.
Хотя у меня читать дальше
большой опыт работы в разных частях Турции, я эксперт именно по Мраморному и Эгейскому регионам. Если вы хотите в увлекательной форме узнать богатую историю и культуру Турции — приходите на мои экскурсии!
Отзывы и рейтинг
Юлия
24 мар 2026
Экскурсия очень понравилась. Материал был прекрасно структурирован и преподнесён в очень информативной форме. Без перегруза, без сложных формулировок. Также Джахангир подсказал нам вкусные и проверенные места, где можно пообедать, подсказал, читать дальше
как лучше добраться. Рассказал, где можно купить сувениры и сладости подешевле. То есть помимо информации по маршруту, было много полезной информации для туристов. Также хочется отметить, что он очень переживает за своих туристов, нам он отдал свой зонт, когда начался дождь. Очень дружелюбный, умный и отзывчивый экскурсовод.
Н
Наталья
24 мар 2026
23 марта, мы посетили экскурсию с Джихангиром «Что скрывает Стамбул за пределами исторического центра?». У нашего гида не было отзывов на Tripster, но мы решили рискнуть — и не пожалели. Материал был читать дальше
подан очень увлекательно и структурировано: Джихангир сумел легко погрузить нас в прошлое великого города, при этом делясь глубокими и интересными знаниями. Он подробно ответил на все наши вопросы и рассказал множество любопытных фактов из жизни Стамбула, которые вряд ли узнаешь на стандартных экскурсиях. Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления — рекомендуем!
