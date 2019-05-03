2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Восточный базар и Новая мечеть

Экскурсия ⛳ начнется с посещения Египетского рынка, где вы сможете купить специи, лечебные травы, сухофрукты, восточные сладости, местную косметику и парфюмерию. Далее мы отправимся в одну из самых больших мечетей Стамбула — Ени Джами, или Новую мечеть. Она находится в старой части города, в оживленном районе Эминёню. Я раскрою историю 📖 строительства мечети, ее первоначальное название и другие интересные детали. Мы обязательно зайдем внутрь, где вы насладитесь прекрасными решетками, изразцами, коврами и великолепным видом из окна.

Прогулка по Босфору и Девичья башня

Во второй части экскурсии 🧭 вы отправитесь на кораблике на знаменитую Девичью башню — одну из главных достопримечательностей 🏛️ Стамбула. Она расположена прямо на Босфоре, на маленьком островке между европейской и азиатской частями города. Вас восхитит это небольшое прелестное строение, которое в разные периоды служило дозорной башней и маяком. Сейчас здесь находятся ресторан и смотровая площадка. Я расскажу две легенды, связанные с происхождением Девичьей башни, а вы сможете выбрать и пересказывать друзьям ту, что больше понравилась.

Стамбул на 360°

В завершение мы поедем на смотровую площадку, расположенную на 52-м этаже бизнес-центра в районе Султанахмет. На скоростном лифте вы за минуту подниметесь на высоту 236 метров и насладитесь потрясающим видом города из панорамных окон с обзором на 360 градусов. К панорамной площадке прилагается 4D кинотеатр, благодаря которому вы сможете полетать над Стамбулом на виртуальном вертолете 🚁 и еще раз посетить все самые красивые 🤩 достопримечательности.

Организационные детали