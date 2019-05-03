2 отзыва оставили туристы

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Стамбул как на ладони

Прогулка на катере, мечеть, рынок, 4D кинотеатр и панорамная площадка на 52-м этаже за один день

3
2 отзыва
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Приглашаю ощутить самобытный колорит Стамбула на насыщенной и очень увлекательной экскурсии 🧭.

Вы погуляете по Египетскому базару и узнаете секрет его названия.

Посетите знаменитую мечеть Ени Джами и увидите, где молились султаны.

Отправитесь на катере к уютному острову на Босфоре и заглянете в Девичью башню.

А еще увидите великолепный Стамбул с высоты птичьего полета и полетаете над ним на виртуальном вертолете!
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €120 за человека

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Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони

Что вас ожидает

Восточный базар и Новая мечеть
Экскурсия ⛳ начнется с посещения Египетского рынка, где вы сможете купить специи, лечебные травы, сухофрукты, восточные сладости, местную косметику и парфюмерию. Далее мы отправимся в одну из самых больших мечетей Стамбула — Ени Джами, или Новую мечеть. Она находится в старой части города, в оживленном районе Эминёню. Я раскрою историю 📖 строительства мечети, ее первоначальное название и другие интересные детали. Мы обязательно зайдем внутрь, где вы насладитесь прекрасными решетками, изразцами, коврами и великолепным видом из окна.

Прогулка по Босфору и Девичья башня
Во второй части экскурсии 🧭 вы отправитесь на кораблике на знаменитую Девичью башню — одну из главных достопримечательностей 🏛️ Стамбула. Она расположена прямо на Босфоре, на маленьком островке между европейской и азиатской частями города. Вас восхитит это небольшое прелестное строение, которое в разные периоды служило дозорной башней и маяком. Сейчас здесь находятся ресторан и смотровая площадка. Я расскажу две легенды, связанные с происхождением Девичьей башни, а вы сможете выбрать и пересказывать друзьям ту, что больше понравилась.

Стамбул на 360°
В завершение мы поедем на смотровую площадку, расположенную на 52-м этаже бизнес-центра в районе Султанахмет. На скоростном лифте вы за минуту подниметесь на высоту 236 метров и насладитесь потрясающим видом города из панорамных окон с обзором на 360 градусов. К панорамной площадке прилагается 4D кинотеатр, благодаря которому вы сможете полетать над Стамбулом на виртуальном вертолете 🚁 и еще раз посетить все самые красивые 🤩 достопримечательности.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда профессиональных гидов-историков.
  • В стоимость экскурсии включены все входные билеты: катер до Девичьей башни и обратно, билет 🎫 на Девичью башню и смотровую площадку + 4D кинотеатр.
  • В стоимость экскурсии включен трансфер туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов — по запросу и за дополнительную оплату.
  • Общее время экскурсии включает сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа).
  • Рекомендуем надеть закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети. Для мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней.
Начало и место завершения
🚩 В отеле
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

3 мая 2019
Экскурсия не о чем, все места можно посетить самостоятельно, если есть желание. Группа около 30 человек, гида конечно всем не слышно. Ощущение, что гуляете сами, но почему-то постоянно ждёте каких- то людей. Если не зовётся гулять одному - то да, это выход. Если есть компания, лучше гуляйте по заявленным местам самостоятельно. Гид хороший, в маршруте и организации этого процесса он не виноват. Рассказывает интересно и русский знает неплохо.
16 апреля 2019
Добрый день. Экскурсия не плохая, экскурсовод грамотный, но уставший скучноватый, безразличный какой то. После эескурсии нас до отеля не довезли, как обещали. Уставших высадили, показали направление куда идти. Таких денег эта экскурсия не стоит. Дорого. Но всё равно мы благодарны, хороших впечатлений больше чем плохих.

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