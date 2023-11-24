В путешествиях по странам, где зарождалась европейская цивилизация, вы наверняка интересуетесь Древней Грецией и Древним Египтом, Месопотамией и Византией.



Но знаний много не бывает! В Стамбуле — сокровищнице артефактов — вы сможете не только взглянуть на отпечатки разных эпох, но и осознать, как они отразились на современной мировой культуре.