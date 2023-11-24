Групповая экскурсия в Археологический музей и цистерну Базилика
В путешествиях по странам, где зарождалась европейская цивилизация, вы наверняка интересуетесь Древней Грецией и Древним Египтом, Месопотамией и Византией.
Но знаний много не бывает! В Стамбуле — сокровищнице артефактов — вы сможете не только взглянуть на отпечатки разных эпох, но и осознать, как они отразились на современной мировой культуре.
Но знаний много не бывает! В Стамбуле — сокровищнице артефактов — вы сможете не только взглянуть на отпечатки разных эпох, но и осознать, как они отразились на современной мировой культуре.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула. Здесь вы:
- Услышите легенды кельтов и мифы древних греков
- Увидите первый свиток со стихами о любви и Кадешский договор — первый в мире документ о заключении мира
- Приоткроете тайны усыпальницы Александра Македонского и древнеегипетских саркофагов
- Получите представление о древнегреческих храмах и рассмотрите статуи античных богов
- И узнаете многое-многое другое!
Затем мы отправимся в византийскую цистерну Базилика. Горгона Медуза и колонны-шедевры поразят вас величественной красотой, а мы расскажем, для чего было создано это огромное водохранилище и какие тайны с ним связаны.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Если в группе будут дети, мы адаптируем для них материал экскурсии
Дополнительные расходы
- Входной билет в музей — 200 лир с человека
- Билет на цистерну — 450 лир с человека
- Кофе и обед в кафе (по желанию)
ежедневно в 09:00 и 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Археологического музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 14:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ahmet — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 34 туристов
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Ахмед. 18 лет работаю историческом гидом в туристической сфере. Вместе с командой гидов буду рад осветить вам историю, природу и культуру любимого города.
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