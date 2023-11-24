Стамбул. Реликвии древних цивилизаций

Групповая экскурсия в Стамбуле

Групповая экскурсия в Археологический музей и цистерну Базилика

В путешествиях по странам, где зарождалась европейская цивилизация, вы наверняка интересуетесь Древней Грецией и Древним Египтом, Месопотамией и Византией.

Но знаний много не бывает! В Стамбуле — сокровищнице артефактов — вы сможете не только взглянуть на отпечатки разных эпох, но и осознать, как они отразились на современной мировой культуре.
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Стамбул. Реликвии древних цивилизаций
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула. Здесь вы:

  • Услышите легенды кельтов и мифы древних греков
  • Увидите первый свиток со стихами о любви и Кадешский договор — первый в мире документ о заключении мира
  • Приоткроете тайны усыпальницы Александра Македонского и древнеегипетских саркофагов
  • Получите представление о древнегреческих храмах и рассмотрите статуи античных богов
  • И узнаете многое-многое другое!

Затем мы отправимся в византийскую цистерну Базилика. Горгона Медуза и колонны-шедевры поразят вас величественной красотой, а мы расскажем, для чего было создано это огромное водохранилище и какие тайны с ним связаны.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если в группе будут дети, мы адаптируем для них материал экскурсии

Дополнительные расходы

  • Входной билет в музей — 200 лир с человека
  • Билет на цистерну — 450 лир с человека
  • Кофе и обед в кафе (по желанию)

ежедневно в 09:00 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Археологического музея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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