Мы отправимся на популярный загородный курорт выходного дня на озере Сапанджа. Взойдем на гору Картепе, полюбуемся с высоты на пейзажи Адапазарского луга и Измитского залива. В деревне Машукие нас ждет вкусный обед в тени деревьев.
Описание экскурсииСбегите от шума и суеты Стамбула и отправляйтесь в путешествие на весь день к Измитскому заливу и озеру Сапанджа. Озеро Сапанджа, расположенное в тектоническом углублении, находится между Измитским заливом и Адапазарским лугом и славится своей природной красотой. Мы прогуляемся на природе и направимся в живописную деревню Машукие на берегу Сапанджа, где нас ждет вкусный обед под сенью деревьев. После этого подъедем к водопаду и взойдем на гору Картепе. Прогуляемся по горам или прокатимся на подъемнике. Полюбуемся популярным местом для летних пикников и зимнего горнолыжного отдыха. По завершении экскурсии вас доставят обратно к отелю. Важно знать Меры по борьбе с Covid-19:
- необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой, • у вас будет в обязательном порядке измерена температура тела. Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности. Запрещено посещение экскурсии с домашними животными. В зимние месяцы наденьте теплую куртку и шапку. В стоимость экскурсии включено:.
- трансфер от/до отеля (бесплатно только из районов Султанахмет, Лалели, Топкапы, Аксарай, Таксим, Сиркечи или Шишли), • обед (напитки не включены в стоимость), • входные билеты, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно • напитки за обедом, • чаевые и личные расходы, • входные билеты в зоопарк. Важная информация: Обратите внимание, билет и аудиогид будут вам отправлены накануне запланированного визита. Аудиогид может быть отправлен отдельно от билета.
Ежедневно в 8:30.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Сапанджа
- Гора Картепе
- Адапазарский луг
- Измитский залив
- Деревня Машукие
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, билет и аудиогид будут вам отправлены накануне запланированного визита. Аудиогид может быть отправлен отдельно от билета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
12 окт 2024
Отличная поездка, полная красивых мест и мероприятий. Гид Мелисса и водитель Дениз были потрясающими, отзывчивыми и все время улыбались
Т
Татьяна
12 сен 2024
И
Ирина
30 авг 2024
Удивительный и хорошо проведенный день, но следует помнить, что все мероприятия оплачиваются отдельно, поэтому рекомендуется иметь при себе достаточное количество наличных турецких лир.
A
Aleksandra
17 янв 2022
Итак, в поисках интересных мест расположенных рядом с Стамбулом понравилось мне описание данной экскурсии. Взвесив все за и против решилась на экскурсию на английском языке в группе человек: до 15
