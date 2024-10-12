читать дальше

человек, а сама поездка длжна была занять 10 ч.

В ИТОГЕ: посадили меня в автобус где все 45 чел., и в котором все были восточной национальности собственно как и сам гид, который АБСОЛЮТНО не знал английского языка и вся экскурсия шла на турецком языке.

Но это еще пол беды, на протяжении всей поездки играла турецкая музыка на полную громкость, а ребята которые сидели вокруг меня на своих местах, просто напросто танцевали всю поездку в проходе или громко хлопали в ладоши.

Но и это еще не все, меня забрали в 9 утра, а в отель я попала в 00-00 ночи! Т. е ни о каких 10 ч речи и быть не может. Почему спроисте вы? А все очень просто, туроператор не стал упоминать в описании тура что он состоит из остановок не видовых точек, а разных экстримально развлекательных: тарзанка малая, магазин, тарзагка больгая, поездка на квадрациклах и прочее прочее. Т. к большая часть туристов из автобуса не особо смотрело на часы мы на каждой остановке стояли от 50 мин а то и больше. Вы спросите. ачто же гид? А гид не особо заморачивался, никого не организовывал, пару раз сказал через сколько встречаемся но этобыло так… для порядка, во сколько пришли во столько и пришли. В результате к самому озеру мы приехали глубокой ночью! И конечно же ничего там не увидели короме ночной подстветки.