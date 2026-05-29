1 отзыв оставили туристы

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в описании. За нами приехал комфортабельный микроавтобус Мерседес с личным водителем + сам экскурсовод Сабри. (в машину кроме организаторов может комфортно, ОЧЕНЬ комфортно поместиться 4 человека). Сабри оказался очень интеллигентным образованным экскурсоводом, приятным собеседником, который рассказал много интересных фактов из истории, подстраивался под наши интересы, «чувствовал» наше настроение и наполнял каждую остановку увлекательным рассказом. Мы выехали в 10:00 и вернулись домой только в 22:00))). Маршрут был наполнен интересными остановками. Мы посетили парк-сад с красивой территорией и зоопарком, парк развлечений, где прокатились на зиплайне, Сабри устроил индивидуальный подъем в горы на квадроциклах! Обед выше всех похвал - мы очень требовательные к кухне. И здесь мы тоже получили то, чего просила душа, Сабри показал ресторан -абсолютно НЕ туристическое место, где готовят потрясающе вкусно. Побывали на нескольких смотровых площадках, где нас угощали необычными горячими напитками, которые мы впервые в жизни пробовали! К вечеру мы добрались до парка с горной рекой и водопадами, надышались свежим воздухом, в местном ресторанчике на воде попробовали местный кальян и знаменитый десерт за приятной беседой с Сабри. Везде всегда можно было оставить свои личные в машине (водитель всегда закрывал двери и ожидал нашего сигнала). Честно, мы были 5 дней в Стамбуле, было заказано 5 экскурсий у разных экскурсоводов, НО больше всего мы запомнили именно эту поездку с Сабри, профессионал своего дела, который честно показал все, что смог. Выражаем огромную благодарность за проделанный труд, и от души советуем свое путешествие планировать только с этим Экскурсоводом!