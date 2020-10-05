1 отзыв оставили туристы

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Из Стамбула — на озеро Сапанджа!

Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками

5
1 отзыв
Sabri
Sabri – представитель из Стамбула
Вы отправитесь в чудесный городок Сапанджа, расположенный на берегу одноименного озера и окруженный лесами.

Подышите свежим воздухом, погуляете по уютному историческому центру и отведаете приготовленную на мангале форель.

А по пути в Сапанджу заглянете в самую большую мечеть страны Чамлыджа и узнаете о местных традициях, религии и культуре!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €224 за экскурсию

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Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!

Что вас ожидает

Босфор и холм Чамлыджа
Вы переплывете на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую, любуясь видами Старого центра, мостов и Девичьей башни. Далее оцените масштабы города с живописного холма, услышите о завоевании Константинополя османами и посетите крупнейшую мечеть Турции — Чамлыджа. Построенная в 2019 году, она стала новым символом Стамбула и всей страны. Я расскажу, какие архитектурные традиции сочетает мечеть и что символизируют ее минареты.

Идиллическая Сапанджа
Из азиатского Стамбула мы отправимся напрямую в тихую и зеленую Сапанджу. Вы отдохнете от шумного мегаполиса и насладитесь сказочными видами на горы ⛰️, долины, водопады, леса и пресноводное озеро с чистейшей водой. А также погуляете по уютным живописным улочкам, рассмотрите старинные дома и понаблюдаете за жизнью местных. В завершение, если пожелаете, попробуете озерную форель, приготовленную на мангале в традиционной глиняной посуде.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Мерседес Вито
  • По желанию в Сапандже можно подняться на смотровую площадку с видом на озеро — 2 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Работаю в команде таких же влюбленных в свой город гидов — мы с радостью покажем вам его самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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1 отзыв оставили туристы

5 октября 2020
По-моему, очень нужная экскурсия, чтобы ощутить прелесть турецкой природы и послушать красоту!!!! После шумного, яркого и дерзкого Стамбула прогулка на озеро Сапанджа сравнима с глотком чистой воды из родника. Прекрасная природа, чумовые виды на озеро и окрестности и разнообразные развлечения ( тематический парк с мини-зоопарком, парк аттракционов и катание на квадроциклах, прелестный парк с миниводопадами, беседкам и милыми кафешками, чем-то похожий на грузинский Боржоми и т. д. ). Наш гид Сабри очень старался нас впечатлить красотами другой Турции и ему это удалось!!! А какой чудный обед он нам организовал! А это бесподобное мороженное из козьего молока! Это must have!!!! Всем советую повторить наш незабываемый опыт! Спасибо Сабри и нашему очень заботливому водителю.

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