1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Сапанджи, где природа и история переплетаются. Восхититесь видами и насладитесь местной кухней
Путешествие из Стамбула к озеру Сапанджа - это возможность увидеть крупнейшую мечеть Чамлыджа и насладиться живописными видами.
Туристы смогут оценить красоту природы, прогуляться по историческим улочкам и попробовать свежую форель. Поездка на комфортабельном автомобиле обеспечит комфорт и удобство. Участники узнают о местных традициях и культуре, погрузившись в атмосферу спокойствия и гармонии
Лучшее время для поездки на озеро Сапанджа - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и отдыха на природе, а виды на озеро и окрестности особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой местности, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, хотя и холоднее, поездка всё равно может быть интересной благодаря спокойствию и отсутствию туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чамлыджа
Сапанджа
Описание экскурсии
Босфор и холм Чамлыджа
Вы переплывете на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую, любуясь видами Старого центра, мостов и Девичьей башни. Далее оцените масштабы города с живописного холма, услышите о завоевании Константинополя османами и посетите крупнейшую мечеть Турции — Чамлыджа. Построенная в 2019 году, она стала новым символом Стамбула и всей страны. Я расскажу, какие архитектурные традиции сочетает мечеть и что символизируют ее минареты.
Идиллическая Сапанджа
Из азиатского Стамбула мы отправимся напрямую в тихую и зеленую Сапанджу. Вы отдохнете от шумного мегаполиса и насладитесь сказочными видами на горы, долины, водопады, леса и пресноводное озеро с чистейшей водой. А также погуляете по уютным живописным улочкам, рассмотрите старинные дома и понаблюдаете за жизнью местных. В завершение, если пожелаете, попробуете озерную форель, приготовленную на мангале в традиционной глиняной посуде.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Мерседес Вито
По желанию в Сапандже можно подняться на смотровую площадку с видом на озеро — 2 евро с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 34028 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
отличная экскурсия, очень интересно, спасибо большое)
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T
Tariana
Экскурсию у нас проводила Назгуль - замечательный гид и прекрасный человек! Интересно рассказывала про Османскую империю и про места, которые мы посещали. Всем кто хочет посмотреть еще что-то, кроме Стамбула, советую посетить эту экскурсию. Красивая природа и новые впечатления
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Т
Татьяна
Добрый день! Экскурсия на озеро Сапанджа- прекрасная альтернатива для тех, кто много раз был в Стамбуле и уже видел все туристические места! Это путешествие по природным местам, подъем в горы читать дальшеуменьшить
на смотровые площадки, прогонки по набережным и паркам)) спасибо Сабри, который очень чутко чувствовал наше настроение и поразил нас своей эрудированностью! Наши глаза отдыхали, мы получили наслаждение от турецкой кухни (такого мяса мы не ели никогда!!!!), наши разговоры были наполнены историческими смыслами, но не были обременительны. Машина была чистой, водитель аккуратен. На обратной дороге заехали в Новую мечеть на Азиаткой стороне, она вся купалась в подсветке, изумительно красиво))) Спасибо огромное за полученное удовольствие.
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Сергей
Экскурсия однозначно стоит своих денег. Масса положительных эмоций, отличный экскурсовод, комфортабельный транспорт, пунктуальность, насыщенная программа. Смотровая площадка в горах с видом на озеро - просто фантастика! Я полагаю, что на читать дальшеуменьшить
этой экскурсии вы не пожалеете ни об одной потраченной минуте. Питание не просто еда - форель мы ели среди водопадов над горной рекой, мясо в другом ресторане выбирали и жарили сами (мангал был в центре стола), причём мясо действительно первой свежести, я много лет работал ветеринарным врачом и знаю, о чём говорю. Однозначно рекомендую эту экскурсию, мои попутчики к этой рекомендации присоединяются.
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о
ольга
Первый раз с мужем брали индивидуальную экскурсию, до того ездили всегда групповыми. Остались очень довольны и поняли что группами больше ездить не хотим. Экскурсия начинается в то время когда нам читать дальшеуменьшить
удобно не в 6 утра, мы заказывали на 10 утра и гид приехал в назначенное время с водителем на микроавтобусе. До озера ехали часа полтора из Стамбула Султанахмет, были остановки в зоопарке, смотровая площадка с подвесным мостом, немного прогулялись по берегу самого озера.. Погода в тот день была прекрасная. Ехали никуда не торопились. При желании в зонах рядом с озером можно покататься на квадроциклах, пообедать в рыбном или мясном ресторане. Мы обедали в мясном, но по моей просьбе нашлась рыба и повар приготовил рыбу на мангале и было очень вкусно. Сабри все время что то рассказывал, истории о Стамбуле, озере Сапанджа. Данную экскурсиию рекомендую и своих денег она стоит однозначно.
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О
Ольга
Рекомендуем от души! Мы (я и мой молодой человек) интуитивно выбрали эту экскурсию и остались очень рады, потому что наполнение экскурсии в реальности оказалось в 10 раз лучше, чем есть читать дальшеуменьшить
в описании. За нами приехал комфортабельный микроавтобус Мерседес с личным водителем + сам экскурсовод Сабри. (в машину кроме организаторов может комфортно, ОЧЕНЬ комфортно поместиться 4 человека). Сабри оказался очень интеллигентным образованным экскурсоводом, приятным собеседником, который рассказал много интересных фактов из истории, подстраивался под наши интересы, «чувствовал» наше настроение и наполнял каждую остановку увлекательным рассказом. Мы выехали в 10:00 и вернулись домой только в 22:00))). Маршрут был наполнен интересными остановками. Мы посетили парк-сад с красивой территорией и зоопарком, парк развлечений, где прокатились на зиплайне, Сабри устроил индивидуальный подъем в горы на квадроциклах! Обед выше всех похвал - мы очень требовательные к кухне. И здесь мы тоже получили то, чего просила душа, Сабри показал ресторан -абсолютно НЕ туристическое место, где готовят потрясающе вкусно. Побывали на нескольких смотровых площадках, где нас угощали необычными горячими напитками, которые мы впервые в жизни пробовали! К вечеру мы добрались до парка с горной рекой и водопадами, надышались свежим воздухом, в местном ресторанчике на воде попробовали местный кальян и знаменитый десерт за приятной беседой с Сабри. Везде всегда можно было оставить свои личные в машине (водитель всегда закрывал двери и ожидал нашего сигнала). Честно, мы были 5 дней в Стамбуле, было заказано 5 экскурсий у разных экскурсоводов, НО больше всего мы запомнили именно эту поездку с Сабри, профессионал своего дела, который честно показал все, что смог. Выражаем огромную благодарность за проделанный труд, и от души советуем свое путешествие планировать только с этим Экскурсоводом!
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