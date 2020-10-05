1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Босфор и холм Чамлыджа

Вы переплывете на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую, любуясь видами Старого центра, мостов и Девичьей башни. Далее оцените масштабы города с живописного холма, услышите о завоевании Константинополя османами и посетите крупнейшую мечеть Турции — Чамлыджа. Построенная в 2019 году, она стала новым символом Стамбула и всей страны. Я расскажу, какие архитектурные традиции сочетает мечеть и что символизируют ее минареты.

Идиллическая Сапанджа

Из азиатского Стамбула мы отправимся напрямую в тихую и зеленую Сапанджу. Вы отдохнете от шумного мегаполиса и насладитесь сказочными видами на горы ⛰️, долины, водопады, леса и пресноводное озеро с чистейшей водой. А также погуляете по уютным живописным улочкам, рассмотрите старинные дома и понаблюдаете за жизнью местных. В завершение, если пожелаете, попробуете озерную форель, приготовленную на мангале в традиционной глиняной посуде.

Организационные детали