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Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула

5
40 отзывов
Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
Рахат-лукум на Египетском рынке, настоящий кофе и баклава, о которой знают только жители города – мы покажем вам, что означает сладкая жизнь в Стамбуле.

На целый день мы погрузимся в культуру турецкой кухни 🥧 и обойдем все самые интересные и вкусные места в городе, где обычно едят местные, а туристы даже не догадываются о них.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

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Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула
Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула

Что вы увидите

  • Египетский рынок
  • Кафе Пьер Лоти
  • Босфор
  • Памятник капитану Барбароссе
  • Парки и аллеи
Мы собрали несколько необычных мест и подготовили для Вас нестандартную гастрономическую экскурсию ⛳ по интересным местам совмещая прогулку 👣 с теми самыми секретными местами с вкусными вкусностями. Причем мы постарались собрать экскурсию так, чтобы дегустация блюд не сильно ударила по Вашему карману. (Никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины из основания византийских дворцов).
Что входит
  • Время и знания экскурсовода от 1 до 8 часов
Что не входит
  • Дегустации на ваше усмотрение и бюджет
  • но даже если ничего не дегустировать
  • экскурсия вам понравится
Начало и место завершения
🚩 В холле Вашего отеля
Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула
Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула
Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула
Гастрономический тур по контрастным местам Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан А.
Руслан А.
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40 отзывов оставили туристы

Руслан А. проводит ещё 5 экскурсий

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