Руслан А. – Гид из Стамбула

Рахат-лукум на Египетском рынке, настоящий кофе и баклава, о которой знают только жители города – мы покажем вам, что означает сладкая жизнь в Стамбуле.



На целый день мы погрузимся в культуру турецкой кухни 🥧 и обойдем все самые интересные и вкусные места в городе, где обычно едят местные, а туристы даже не догадываются о них.