Мы собрали несколько необычных мест и подготовили для Вас нестандартную гастрономическую экскурсию ⛳ по интересным местам совмещая прогулку 👣 с теми самыми секретными местами с вкусными вкусностями. Причем мы постарались собрать экскурсию так, чтобы дегустация блюд не сильно ударила по Вашему карману. (Никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины из основания византийских дворцов).
Что входит
Время и знания экскурсовода от 1 до 8 часов
Что не входит
Дегустации на ваше усмотрение и бюджет
но даже если ничего не дегустировать
экскурсия вам понравится
Начало и место завершения
🚩 В холле Вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.