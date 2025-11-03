-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
€131
€145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Стамбул с разных ракурсов
Галатская башня, улица Истикляль, Таксим и лучшие видовые площадки на автомобильной экскурсии
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Погрузитесь в атмосферу Сапанджи, где природа и история переплетаются. Восхититесь видами и насладитесь местной кухней
Начало: С вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Погрузитесь в уникальные истории Стамбула, насладитесь панорамами и морским круизом. Откройте для себя тайны города, которые не расскажут в путеводителях
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTariana3 ноября 2025Экскурсию у нас проводила Назгуль - замечательный гид и прекрасный человек!
Интересно рассказывала про Османскую империю и про места, которые мы посещали.
Всем кто хочет посмотреть еще что-то, кроме Стамбула, советую посетить эту экскурсию.
Красивая природа и новые впечатления
- ЮЮлия27 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод Назгуль хорошо и интересно рассказывала историю становления Турции и современного Стамбула. Почему 4 - потому
- ККсения9 марта 2024Все прошло хорошо, экскурсовод очень подробно и хорошо рассказывал про исторические события и текущую жизнь Турции.
- MMirza16 сентября 2022Приятная экскурсия на природу с хорошим гидом и аккуратным водителем. Программу поездки можно легко настроить согласно вашим запросам. Отдельно отмечу отличные обед и ужин в хороших и не столь дорогих ресторанах. Спасибо большое Сабри за организацию поездки!
- ТТатьяна29 ноября 2021Добрый день! Экскурсия на озеро Сапанджа- прекрасная альтернатива для тех, кто много раз был в Стамбуле и уже видел все
- ТТамара2 ноября 2021Очень приятная загородная прогулка и возможность посмотреть страну. Прекрасные пейзажи и вкусная турецкая кухня. Сабри - интересный собеседник, пунктуальный и
- ССергей2 октября 2021Экскурсия однозначно стоит своих денег. Масса положительных эмоций, отличный экскурсовод, комфортабельный транспорт, пунктуальность, насыщенная программа. Смотровая площадка в горах с
- оольга15 апреля 2021Первый раз с мужем брали индивидуальную экскурсию, до того ездили всегда групповыми. Остались очень довольны и поняли что группами больше
- ААлексей4 апреля 2021Хорошая экскурсия, чтобы выбраться из города, отвлечься от его суеты и увидеть природу Турции.
Организовано все было на достойном уровне и
- ООльга18 февраля 2021Рекомендуем от души! Мы (я и мой молодой человек) интуитивно выбрали эту экскурсию и остались очень рады, потому что наполнение
- ССветлана5 октября 2020По-моему, очень нужная экскурсия, чтобы ощутить прелесть турецкой природы и послушать красоту!!!! После шумного, яркого и дерзкого Стамбула прогулка на
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Озеро Сапанджа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Озеро Сапанджа" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 131 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Стамбуле на 2025 год по теме «Озеро Сапанджа», 374 ⭐ отзыва, цены от €131. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль