комфортно. Нас забрал вместительный микроавтобус прямо от отеля, гид рассказывал различные истории и факты про места, которые мы проезжали и посещали. Экскурсия продлилась весь день, после нее мы вернусь в отель и уже отдыхали там.



Мы посетили парк с зоопарком в нем, горную реку с водопадами, обзорную площадку в горах, само озеро, самую большую мечеть Стамбула и обзорную площадку с шикарным видом на весь город.



Места, вроде мечети, парка с зоопарком, обзорной площадки в горах, нам понравились своей аутентичностью и красотой. Горная река и озеро понравились меньше, так как мы ожидали более дикие и нетронуты человеком места, а оказались на оккупированной торговыми палатками природе. Места сами красивые, но коммерция не дает прочувствовать их красоту в полной мере.



Моя ошибка была в том, что ожидания и реальность не совсем сошлись, но до самой экскурсии я не пытался проконтролировать этот момент. Это не претензия к гиду или самой экскурсии, просто так вышло я и описываю это, чтобы другие ее не совершили.



Если вы хотите более дикую природу, то возможно, стоит договориться с гидом о том, чтобы маршрут составили более дикий. Я уверен, что он пойдет на встречу. Если вас не смущает мой комментарий, то можете брать программу как есть.



В целом, это достойная экскурсия и хорошие старательные гиды, к которым можно обращаться