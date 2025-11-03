Мои заказы

Экскурсии на озеро Сапанджа в Стамбуле

Найдено 6 экскурсий в категории «Озеро Сапанджа» в Стамбуле, цены от €131, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Пешая
3.5 часа
-
10%
122 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
€131€145 за всё до 3 чел.
Неподражаемый Стамбул
Пешая
4 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Стамбул с разных ракурсов
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Стамбул с разных ракурсов
Галатская башня, улица Истикляль, Таксим и лучшие видовые площадки на автомобильной экскурсии
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Погрузитесь в атмосферу Сапанджи, где природа и история переплетаются. Восхититесь видами и насладитесь местной кухней
Начало: С вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€385 за всё до 6 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пешая
5.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Погрузитесь в уникальные истории Стамбула, насладитесь панорамами и морским круизом. Откройте для себя тайны города, которые не расскажут в путеводителях
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Неизвестный Стамбул
На машине
4 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tariana
    3 ноября 2025
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Экскурсию у нас проводила Назгуль - замечательный гид и прекрасный человек!
    Интересно рассказывала про Османскую империю и про места, которые мы посещали.
    Всем кто хочет посмотреть еще что-то, кроме Стамбула, советую посетить эту экскурсию.
    Красивая природа и новые впечатления
  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2025
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод Назгуль хорошо и интересно рассказывала историю становления Турции и современного Стамбула. Почему 4 - потому
    читать дальше

    что переправы на пароме не было и заранее об изменениях нам не сообщили и извинений тоже нет.
    Тем не менее рекомендуем вам эту экскурсию, просто заранее уточните за день до мероприятия все ли, что в описание, будет у вас по программе.

  • К
    Ксения
    9 марта 2024
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Все прошло хорошо, экскурсовод очень подробно и хорошо рассказывал про исторические события и текущую жизнь Турции.
  • M
    Mirza
    16 сентября 2022
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Приятная экскурсия на природу с хорошим гидом и аккуратным водителем. Программу поездки можно легко настроить согласно вашим запросам. Отдельно отмечу отличные обед и ужин в хороших и не столь дорогих ресторанах. Спасибо большое Сабри за организацию поездки!
  • Т
    Татьяна
    29 ноября 2021
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Добрый день! Экскурсия на озеро Сапанджа- прекрасная альтернатива для тех, кто много раз был в Стамбуле и уже видел все
    читать дальше

    туристические места! Это путешествие по природным местам, подъем в горы на смотровые площадки, прогонки по набережным и паркам)) спасибо Сабри, который очень чутко чувствовал наше настроение и поразил нас своей эрудированностью! Наши глаза отдыхали, мы получили наслаждение от турецкой кухни (такого мяса мы не ели никогда!!!!), наши разговоры были наполнены историческими смыслами, но не были обременительны. Машина была чистой, водитель аккуратен.
    На обратной дороге заехали в Новую мечеть на Азиаткой стороне, она вся купалась в подсветке, изумительно красиво)))
    Спасибо огромное за полученное удовольствие.

  • Т
    Тамара
    2 ноября 2021
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Очень приятная загородная прогулка и возможность посмотреть страну. Прекрасные пейзажи и вкусная турецкая кухня. Сабри - интересный собеседник, пунктуальный и
    читать дальше

    внимательный, корректирует программу экскурсии с учетом ваших пожеланий. В Стамбуле уже не первый раз и было очень интересно увидеть другую Турцию

  • С
    Сергей
    2 октября 2021
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Экскурсия однозначно стоит своих денег. Масса положительных эмоций, отличный экскурсовод, комфортабельный транспорт, пунктуальность, насыщенная программа. Смотровая площадка в горах с
    читать дальше

    видом на озеро - просто фантастика! Я полагаю, что на этой экскурсии вы не пожалеете ни об одной потраченной минуте. Питание не просто еда - форель мы ели среди водопадов над горной рекой, мясо в другом ресторане выбирали и жарили сами (мангал был в центре стола), причём мясо действительно первой свежести, я много лет работал ветеринарным врачом и знаю, о чём говорю. Однозначно рекомендую эту экскурсию, мои попутчики к этой рекомендации присоединяются.

  • о
    ольга
    15 апреля 2021
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Первый раз с мужем брали индивидуальную экскурсию, до того ездили всегда групповыми. Остались очень довольны и поняли что группами больше
    читать дальше

    ездить не хотим. Экскурсия начинается в то время когда нам удобно не в 6 утра, мы заказывали на 10 утра и гид приехал в назначенное время с водителем на микроавтобусе. До озера ехали часа полтора из Стамбула Султанахмет, были остановки в зоопарке, смотровая площадка с подвесным мостом, немного прогулялись по берегу самого озера.. Погода в тот день была прекрасная. Ехали никуда не торопились. При желании в зонах рядом с озером можно покататься на квадроциклах, пообедать в рыбном или мясном ресторане. Мы обедали в мясном, но по моей просьбе нашлась рыба и повар приготовил рыбу на мангале и было очень вкусно. Сабри все время что то рассказывал, истории о Стамбуле, озере Сапанджа. Данную экскурсиию рекомендую и своих денег она стоит однозначно.

  • А
    Алексей
    4 апреля 2021
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Хорошая экскурсия, чтобы выбраться из города, отвлечься от его суеты и увидеть природу Турции.

    Организовано все было на достойном уровне и
    читать дальше

    комфортно. Нас забрал вместительный микроавтобус прямо от отеля, гид рассказывал различные истории и факты про места, которые мы проезжали и посещали. Экскурсия продлилась весь день, после нее мы вернусь в отель и уже отдыхали там.

    Мы посетили парк с зоопарком в нем, горную реку с водопадами, обзорную площадку в горах, само озеро, самую большую мечеть Стамбула и обзорную площадку с шикарным видом на весь город.

    Места, вроде мечети, парка с зоопарком, обзорной площадки в горах, нам понравились своей аутентичностью и красотой. Горная река и озеро понравились меньше, так как мы ожидали более дикие и нетронуты человеком места, а оказались на оккупированной торговыми палатками природе. Места сами красивые, но коммерция не дает прочувствовать их красоту в полной мере.

    Моя ошибка была в том, что ожидания и реальность не совсем сошлись, но до самой экскурсии я не пытался проконтролировать этот момент. Это не претензия к гиду или самой экскурсии, просто так вышло я и описываю это, чтобы другие ее не совершили.

    Если вы хотите более дикую природу, то возможно, стоит договориться с гидом о том, чтобы маршрут составили более дикий. Я уверен, что он пойдет на встречу. Если вас не смущает мой комментарий, то можете брать программу как есть.

    В целом, это достойная экскурсия и хорошие старательные гиды, к которым можно обращаться

  • О
    Ольга
    18 февраля 2021
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Рекомендуем от души! Мы (я и мой молодой человек) интуитивно выбрали эту экскурсию и остались очень рады, потому что наполнение
    читать дальше

    экскурсии в реальности оказалось в 10 раз лучше, чем есть в описании. За нами приехал комфортабельный микроавтобус Мерседес с личным водителем + сам экскурсовод Сабри. (в машину кроме организаторов может комфортно, ОЧЕНЬ комфортно поместиться 4 человека). Сабри оказался очень интеллигентным образованным экскурсоводом, приятным собеседником, который рассказал много интересных фактов из истории, подстраивался под наши интересы, «чувствовал» наше настроение и наполнял каждую остановку увлекательным рассказом. Мы выехали в 10:00 и вернулись домой только в 22:00))). Маршрут был наполнен интересными остановками. Мы посетили парк-сад с красивой территорией и зоопарком, парк развлечений, где прокатились на зиплайне, Сабри устроил индивидуальный подъем в горы на квадроциклах! Обед выше всех похвал - мы очень требовательные к кухне. И здесь мы тоже получили то, чего просила душа, Сабри показал ресторан -абсолютно НЕ туристическое место, где готовят потрясающе вкусно. Побывали на нескольких смотровых площадках, где нас угощали необычными горячими напитками, которые мы впервые в жизни пробовали! К вечеру мы добрались до парка с горной рекой и водопадами, надышались свежим воздухом, в местном ресторанчике на воде попробовали местный кальян и знаменитый десерт за приятной беседой с Сабри. Везде всегда можно было оставить свои личные в машине (водитель всегда закрывал двери и ожидал нашего сигнала). Честно, мы были 5 дней в Стамбуле, было заказано 5 экскурсий у разных экскурсоводов, НО больше всего мы запомнили именно эту поездку с Сабри, профессионал своего дела, который честно показал все, что смог. Выражаем огромную благодарность за проделанный труд, и от души советуем свое путешествие планировать только с этим Экскурсоводом!

  • С
    Светлана
    5 октября 2020
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    По-моему, очень нужная экскурсия, чтобы ощутить прелесть турецкой природы и послушать красоту!!!! После шумного, яркого и дерзкого Стамбула прогулка на
    читать дальше

    озеро Сапанджа сравнима с глотком чистой воды из родника. Прекрасная природа, чумовые виды на озеро и окрестности и разнообразные развлечения (тематический парк с мини-зоопарком, парк аттракционов и катание на квадроциклах, прелестный парк с миниводопадами, беседкам и милыми кафешками, чем-то похожий на грузинский Боржоми и т. д.). Наш гид Сабри очень старался нас впечатлить красотами другой Турции и ему это удалось!!! А какой чудный обед он нам организовал! А это бесподобное мороженное из козьего молока! Это must have!!!!
    Всем советую повторить наш незабываемый опыт!
    Спасибо Сабри и нашему очень заботливому водителю.

