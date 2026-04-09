Экскурсия по историческому центру Стамбула с осмотром его основных достопримечательностей.
В сопровождении гида вы познакомитесь с ключевыми памятниками города, а также посетите дворец Топкапы — бывшую резиденцию османских султанов. Экскурсия подойдёт для первого знакомства со Стамбулом и его истории.
В сопровождении гида вы познакомитесь с ключевыми памятниками города, а также посетите дворец Топкапы — бывшую резиденцию османских султанов. Экскурсия подойдёт для первого знакомства со Стамбулом и его истории.
Описание экскурсииПутешествие в мир османских султанов Экскурсия по историческому центру Стамбула, во время которой вы увидите основные достопримечательности города и познакомитесь с его богатым прошлым. Прогулка подойдёт тем, кто хочет за несколько часов составить целостное представление о Стамбуле и его ключевых символах. В сопровождении гида вы пройдёте по самым значимым местам старого города и узнаете о византийском и османском периодах его истории. Отдельной частью программы станет посещение дворца Топкапы — бывшей резиденции османских султанов. Вы зайдёте на территорию дворца и осмотрите его основные дворы и залы, чтобы лучше понять устройство и значение этого комплекса в истории Османской империи. Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора.
Среда, суббота, воскресенье в 09:00.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота, воскресенье в 09:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отвратительно. Приехали с опозданием на один час, не сообщили и не соизволили предупредить. Гид плохо говорит по русски, экскурсия была совершенно не интересная. Пол группы разошлись по середине экскурсии. Организации никакой
З
Очень плохо! Экскурсия не состоялась, т. к. нас никто не встретил, не позвонил, не написал, хотя все контактные данные были. Одно радует, что предоплаты не было. Взяли экскурсию на площади Султанахмет, индивидуальную, с русскоговорящим гидом
И
Сама экскурсия отличная. Экскурсовод Али чётко и действительно увлекательно рассказал об исламе и истории Турции. Однозначно рекомендую.
Не очень понятно, зачем перед экскурсией автобус собирает туристов с разных отелей, это занимает много времени. По-моему, всем было бы удобнее, если бы туристы сами добирались до Ипподрома и встречались с экскурсоводам уже там.
Не очень понятно, зачем перед экскурсией автобус собирает туристов с разных отелей, это занимает много времени. По-моему, всем было бы удобнее, если бы туристы сами добирались до Ипподрома и встречались с экскурсоводам уже там.
A
Добрый день
Всё было хорошо но экскурсия называется по следам Сулеймана. По факту очень мало информации о Сулеймана и Хюррем.
Всё было хорошо но экскурсия называется по следам Сулеймана. По факту очень мало информации о Сулеймана и Хюррем.
Г
Добрый день
Всё было хорошо но экскурсия называется по следам Сулеймана. По факту очень мало информации о Сулеймана и Хюррем.
Всё было хорошо но экскурсия называется по следам Сулеймана. По факту очень мало информации о Сулеймана и Хюррем.
O
Гид очень понравился, рассказывал интересно, всё что указано было в экскурсии посмотрели. Немного испортил впечатления сборщик на экскурсии, опоздал на полчаса
О
Гид очень понравился, рассказывал интересно, всё что указано было в экскурсии посмотрели. Немного испортил впечатления сборщик на экскурсии, опоздал на полчаса
I
Отличная подробная экскурсия, а не просто для галочки, как многие любят делать.
К
Неплохой тур, мы осмотрели все основные достопримечательности вокруг Ая София и зашли внутрь мечети. Вторая часть экскурсии была немного скомкана, очень мало информации по дворцовому комплексу Топкапы. Нас завели на
Е
Интересная, хорошо спланированная прогулка. Было время все рассмотреть и сделать фотографии. Благодарю нашего экскурсовода Али за увлекательную экскурсию!
А
Хорошая организация экскурсии.
Гид наверное был хороший, но его было очень плохо слышно. Выдали наушник который переодически не работал. Группа слишком большая чтобы стоять рядом и что-то слышать.
Тем кто рассматривает покупку этой экскурсии, предлагаю посмотреть в какие дни вход в голубую мечеть и собор святой Софии бесплатные.
Можно сэкономить.
А так организаторы очень вежливые и пунктуальные.
Гид наверное был хороший, но его было очень плохо слышно. Выдали наушник который переодически не работал. Группа слишком большая чтобы стоять рядом и что-то слышать.
Тем кто рассматривает покупку этой экскурсии, предлагаю посмотреть в какие дни вход в голубую мечеть и собор святой Софии бесплатные.
Можно сэкономить.
А так организаторы очень вежливые и пунктуальные.
N
Основные достопримечательности европейской части Стамбула за один день. Потрясающий экскурсовод, влюблённый в историю. Так же он очень помог и с практическим вопросами, возникающим при первом посещении города.
Я
Отличная экскурсия. Мы не пожалели, что взяли. У гида прекрасное чувство юмора. Познавательная информация. Помогает узнать Стамбул лучше и взглянуть на главные достопримечательности, особенно, если нет времени самостоятельно вдаваться в подробности истории.
Е
Все как было заявлено. Забрали из отеля. Вечером накануне подтвердили экскурсию. Очень интересно. Гид ответил на все дополнительные вопросы
Рекомендую данное агентство
Рекомендую данное агентство
Ю
Очень познавательная программа, профессиональный гид, все понравилось, рекомендую!
