А Алёна Отвратительно. Приехали с опозданием на один час, не сообщили и не соизволили предупредить. Гид плохо говорит по русски, экскурсия была совершенно не интересная. Пол группы разошлись по середине экскурсии. Организации никакой

З Зорина Очень плохо! Экскурсия не состоялась, т. к. нас никто не встретил, не позвонил, не написал, хотя все контактные данные были. Одно радует, что предоплаты не было. Взяли экскурсию на площади Султанахмет, индивидуальную, с русскоговорящим гидом

И Иван Сама экскурсия отличная. Экскурсовод Али чётко и действительно увлекательно рассказал об исламе и истории Турции. Однозначно рекомендую.

Не очень понятно, зачем перед экскурсией автобус собирает туристов с разных отелей, это занимает много времени. По-моему, всем было бы удобнее, если бы туристы сами добирались до Ипподрома и встречались с экскурсоводам уже там.

Г Геннадий Добрый день

Всё было хорошо но экскурсия называется по следам Сулеймана. По факту очень мало информации о Сулеймана и Хюррем.

O Oksana Гид очень понравился, рассказывал интересно, всё что указано было в экскурсии посмотрели. Немного испортил впечатления сборщик на экскурсии, опоздал на полчаса

I Ilya Отличная подробная экскурсия, а не просто для галочки, как многие любят делать.

К Кирилл читать дальше уменьшить территорию, в течении 15 мин рассказали что где и дальше дали 1 час погулять. Можно было остаться и на более длительное время, если не нужен был трансфер обратно в отель. Гид хорошо говорил по-русски, спасибо за тур. Неплохой тур, мы осмотрели все основные достопримечательности вокруг Ая София и зашли внутрь мечети. Вторая часть экскурсии была немного скомкана, очень мало информации по дворцовому комплексу Топкапы. Нас завели на

Е Елена Интересная, хорошо спланированная прогулка. Было время все рассмотреть и сделать фотографии. Благодарю нашего экскурсовода Али за увлекательную экскурсию!

А Анастасия Хорошая организация экскурсии.

Гид наверное был хороший, но его было очень плохо слышно. Выдали наушник который переодически не работал. Группа слишком большая чтобы стоять рядом и что-то слышать.

Тем кто рассматривает покупку этой экскурсии, предлагаю посмотреть в какие дни вход в голубую мечеть и собор святой Софии бесплатные.

Можно сэкономить.

А так организаторы очень вежливые и пунктуальные.

N Nemtchen Основные достопримечательности европейской части Стамбула за один день. Потрясающий экскурсовод, влюблённый в историю. Так же он очень помог и с практическим вопросами, возникающим при первом посещении города.

Я Яна Отличная экскурсия. Мы не пожалели, что взяли. У гида прекрасное чувство юмора. Познавательная информация. Помогает узнать Стамбул лучше и взглянуть на главные достопримечательности, особенно, если нет времени самостоятельно вдаваться в подробности истории.

Е Екатерина Все как было заявлено. Забрали из отеля. Вечером накануне подтвердили экскурсию. Очень интересно. Гид ответил на все дополнительные вопросы

Рекомендую данное агентство