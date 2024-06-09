Топкапы Сарай — дворец султанов в Стамбуле, известный своей богатой историей и наследием. Здесь выкованы порядки и дисциплина, позволившие правителям Османской империи властвовать над обширными территориями. Дворец включает в себя фонтан Ахмеда III, Соукчешме и красивый парк, окружённый стенами.

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