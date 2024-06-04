Вместе мы перенесёмся во времена расцвета Османской империи — эпоху правления султана Сулеймана. Вы посетите его дворец и грандиозную мечеть 16 века, построенную по его приказу. А я расскажу о характере султана и его жене Роксолане — самой популярной женщине того времени. Покажу их мавзолеи и раскрою их роль в истории страны.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Хамам Хюррем Султан. Его история насчитывает около 450 лет. Это здание, открывшее новую страницу в архитектуре турецкой бани. Почему — узнаете на экскурсии.

Дворец Топкапы. Место, откуда султаны вершили судьбами Османской империи. Это город в городе, где было всё: казна, кухни, канцелярии, сокровищницы и гарем. Вы пройдёте по роскошным залам дворца и полюбуетесь его интерьерами.

Мечеть Сулеймание. Древние архитекторы создали этот грандиозный проект с учётом всех градостроительных нюансов Стамбула — в том числе, сейсмической нестабильности. Вы оцените результат их трудов.

Мавзолей султана Сулеймана. Вы увидите усыпальницы султана Сулеймана и его супруги Роксоланы. Я поделюсь подробностями их жизни и смерти.

Организационные детали