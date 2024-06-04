Вместе мы перенесёмся во времена расцвета Османской империи — эпоху правления султана Сулеймана. Вы посетите его дворец и грандиозную мечеть 16 века, построенную по его приказу. А я расскажу о характере султана и его жене Роксолане — самой популярной женщине того времени. Покажу их мавзолеи и раскрою их роль в истории страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Хамам Хюррем Султан. Его история насчитывает около 450 лет. Это здание, открывшее новую страницу в архитектуре турецкой бани. Почему — узнаете на экскурсии.
Дворец Топкапы. Место, откуда султаны вершили судьбами Османской империи. Это город в городе, где было всё: казна, кухни, канцелярии, сокровищницы и гарем. Вы пройдёте по роскошным залам дворца и полюбуетесь его интерьерами.
Мечеть Сулеймание. Древние архитекторы создали этот грандиозный проект с учётом всех градостроительных нюансов Стамбула — в том числе, сейсмической нестабильности. Вы оцените результат их трудов.
Мавзолей султана Сулеймана. Вы увидите усыпальницы султана Сулеймана и его супруги Роксоланы. Я поделюсь подробностями их жизни и смерти.
Организационные детали
- Входные билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека
- Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 20 лир на человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе хамама Хюррем Султан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Islam — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 91 туриста
Приветствуйте! Я Ислам, официальный гид Министерства Туризма и Культуры Турции, проживаю в Стамбуле. Меня влечёт глубокая страсть к истории и культурному богатству этого города. Решив поделиться своими знаниями, я провожуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
4 июня 2024
Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.
Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень познавательно. Ислам отличный рассказчик, эрудированный, поделился с нами множеством интересных
Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень познавательно. Ислам отличный рассказчик, эрудированный, поделился с нами множеством интересных
Наталья
15 мая 2024
Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!
Ооооооочень рекомендуем не жалеть средств и пройти этот путь с профессиональным гидом Исламом!!!
Великолепнейший русский язык, знание истории, интеллигентное воспитание и подход - сделали этот день незабываемым!!!
Присоединяюсь к вышенаписанным отзывам, что без навигации гида сориентироваться будет гораздо сложнее и многое будет упущенно и непонятно. .
Спасибо огромное, Ислам!!!
Ооооооочень рекомендуем не жалеть средств и пройти этот путь с профессиональным гидом Исламом!!!
Великолепнейший русский язык, знание истории, интеллигентное воспитание и подход - сделали этот день незабываемым!!!
Присоединяюсь к вышенаписанным отзывам, что без навигации гида сориентироваться будет гораздо сложнее и многое будет упущенно и непонятно. .
Спасибо огромное, Ислам!!!
Д
Дарья
9 мая 2024
Большое спасибо Исламу за шикарную экскурсию! Очень много ценной, полезной, интересной информации, которую не найдешь в Википедии. Очень рекомендую идти во дворец Топкапы именно с гидом - сам бы никогда
Elena
5 мая 2024
Брали индивидуальную экскурсию на четверых у Ислама, гид нам всем очень понравился! Ислам прекрасно говорит по русски, практически без акцента, интеллигентен. По образованию историк, как следствие, прекрасно знает материал и
Ю
Юлия
30 апр 2024
Истамбул - великолепен, Ислам - душа этого прекрасного города. Провели с Исламом всего пару часов, но было ощущение, что это «свой» человек. Спасибо ему огромнейшее за его знания, интерес к
Yulya
24 мар 2024
Потрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. Всё время Ислам нам рассказывал очень интересно на отличном русском языке! В комфортном темпе мы
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