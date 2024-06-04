Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание

Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Вместе мы перенесёмся во времена расцвета Османской империи — эпоху правления султана Сулеймана. Вы посетите его дворец и грандиозную мечеть 16 века, построенную по его приказу. А я расскажу о характере султана и его жене Роксолане — самой популярной женщине того времени. Покажу их мавзолеи и раскрою их роль в истории страны.
5
6 отзывов
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Хамам Хюррем Султан. Его история насчитывает около 450 лет. Это здание, открывшее новую страницу в архитектуре турецкой бани. Почему — узнаете на экскурсии.

Дворец Топкапы. Место, откуда султаны вершили судьбами Османской империи. Это город в городе, где было всё: казна, кухни, канцелярии, сокровищницы и гарем. Вы пройдёте по роскошным залам дворца и полюбуетесь его интерьерами.

Мечеть Сулеймание. Древние архитекторы создали этот грандиозный проект с учётом всех градостроительных нюансов Стамбула — в том числе, сейсмической нестабильности. Вы оцените результат их трудов.

Мавзолей султана Сулеймана. Вы увидите усыпальницы султана Сулеймана и его супруги Роксоланы. Я поделюсь подробностями их жизни и смерти.

Организационные детали

  • Входные билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека
  • Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 20 лир на человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе хамама Хюррем Султан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Юлия
4 июня 2024
Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.
Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень познавательно. Ислам отличный рассказчик, эрудированный, поделился с нами множеством интересных
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фактов и ответил на все интересующие нас вопросы. А также хочется отметить, что Ислам довольно приятный человек, интеллигентный, тактичный, доброжелательный, что тоже не маловажно. Рекомендую обратиться к Исламу и выбрать его в качестве вашего гида в Стамбуле!

Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание.
Наталья
15 мая 2024
Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!
Ооооооочень рекомендуем не жалеть средств и пройти этот путь с профессиональным гидом Исламом!!!
Великолепнейший русский язык, знание истории, интеллигентное воспитание и подход - сделали этот день незабываемым!!!
Присоединяюсь к вышенаписанным отзывам, что без навигации гида сориентироваться будет гораздо сложнее и многое будет упущенно и непонятно. .
Спасибо огромное, Ислам!!!
Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!
Д
9 мая 2024
Большое спасибо Исламу за шикарную экскурсию! Очень много ценной, полезной, интересной информации, которую не найдешь в Википедии. Очень рекомендую идти во дворец Топкапы именно с гидом - сам бы никогда
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не получил такое представление и такое погружение в историю. Мечеть Сулеймание впечатляет даже сильнее, чем Голубая мечеть. Очень красивые есть виды и ракурсы для фотографий. Благодарим Ислама за чудесную экскурсию, внимательность, интеллигентность и эрудицию. Рекомендую на 💯

Elena
5 мая 2024
Брали индивидуальную экскурсию на четверых у Ислама, гид нам всем очень понравился! Ислам прекрасно говорит по русски, практически без акцента, интеллигентен. По образованию историк, как следствие, прекрасно знает материал и
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подаёт его с душой. Все 4 часа слушали Ислама завороженно))) Грамотно отвечает на все вопросы, даже не по
теме)), заботлив. Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Ислама однозначно рекомендую! Ислам, спасибо большое!!!

Ю
30 апр 2024
Истамбул - великолепен, Ислам - душа этого прекрасного города. Провели с Исламом всего пару часов, но было ощущение, что это «свой» человек. Спасибо ему огромнейшее за его знания, интерес к
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истории, замечу, что это ещё совсем молодой человек, особенно за то, что он с таким удовольствием делится всем этим со своими гостями. Первоначально планировали самостоятельно погулять по дворцу Топкапы, но приняли правильное решение довериться профессионалу, второе наше правильное решение в этот день, что мы нашли Ислама, бронь, ответ, через пару часов мы уже гуляем по дворцу. Уже находясь в другой стране буквально через день, мы передаем полученные знания дальше, потому что информация сконструирована и ложится в памяти. У Ислама великолепный русский, он интересный собеседник, интеллигентный и очень приятный молодой человек. В следующий раз, когда будем в Истамбуле, 100% встреча с этим замечательным гидом, который вызывает добрую улыбку и отголосок в нашем сердечке. Благодарим за кофе и великолепных Вам путешественников на Вашем пути 🙏

Истамбул - великолепен, Ислам - душа этого прекрасного города. Провели с Исламом всего пару часов, но
Yulya
24 мар 2024
Потрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. Всё время Ислам нам рассказывал очень интересно на отличном русском языке! В комфортном темпе мы
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осмотрели все экспозиции, советовал нам самые красивые локации, держал наши вещи когда мы фотографировались. Затем посоветовал где поужинать, откуда лучше отправиться на морскую прогулку и что ещё самостоятельно посетить недалеко от нашего отеля! Если будем ещё в Стамбуле, непременно обратимся, чего и всем советуем!

Потрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. ВсёПотрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. ВсёПотрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. ВсёПотрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. ВсёПотрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. ВсёПотрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. ВсёПотрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. ВсёПотрясающую экскурсию провёл нам Ислам. Мы в полном восторге. Были втроём и провели 5,5 часов. Всё

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