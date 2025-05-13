Приобретите билеты на шоу турецких танцев в культурном центре Ходжапаша, чтобы провести насыщенный вечер в Стамбуле. Посмотрите яркое представление с традиционными танцами, народной музыкой, красочными костюмами и видеопроекциями в бывшем хаммаме, построенном в 15 веке.

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Описание билета

Погружение в мир турецких танцев

Приобретите билеты на незабываемое шоу турецких танцев в культурном центре Ходжапаша и проведите насыщенный вечер в Стамбуле. Это мероприятие подарит вам уникальную возможность насладиться ярким представлением, где традиционные танцы переплетаются с народной музыкой, красочными костюмами и видеопроекциями.

Очарование исторического хаммама

Выступление проходит в бывшем хаммаме, построенном в 15 веке, что добавляет особую атмосферу и шарм. Вас ждут турецкие фольклорные танцы из различных регионов Анатолии, исполняемые профессиональными танцорами. Современная хореография, потрясающие костюмы и живая музыка создадут незабываемое впечатление.

Аутентичность и атмосфера

Насладитесь интимной и аутентичной атмосферой вечернего шоу в культурном центре Ходжапаша, расположенном в отреставрированном 550-летнем османском бане. Полюбуйтесь оригинальной архитектурой здания и откройте для себя выставку дервишей, представленную в фойе.

Важная информация

Не подходит для людей в инвалидных креслах.

Места распределяются в порядке живой очереди.

Не упустите возможность погрузиться в мир турецкой культуры и искусства, насладившись этим великолепным шоу!