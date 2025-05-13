Посмотрите яркое представление с традиционными танцами, народной музыкой, красочными костюмами и видеопроекциями в бывшем хаммаме, построенном в 15 веке.
Описание билета
Погружение в мир турецких танцев
Приобретите билеты на незабываемое шоу турецких танцев в культурном центре Ходжапаша и проведите насыщенный вечер в Стамбуле. Это мероприятие подарит вам уникальную возможность насладиться ярким представлением, где традиционные танцы переплетаются с народной музыкой, красочными костюмами и видеопроекциями.
Очарование исторического хаммама
Выступление проходит в бывшем хаммаме, построенном в 15 веке, что добавляет особую атмосферу и шарм. Вас ждут турецкие фольклорные танцы из различных регионов Анатолии, исполняемые профессиональными танцорами. Современная хореография, потрясающие костюмы и живая музыка создадут незабываемое впечатление.
Аутентичность и атмосфера
Насладитесь интимной и аутентичной атмосферой вечернего шоу в культурном центре Ходжапаша, расположенном в отреставрированном 550-летнем османском бане. Полюбуйтесь оригинальной архитектурой здания и откройте для себя выставку дервишей, представленную в фойе.
Важная информация
- Не подходит для людей в инвалидных креслах.
- Места распределяются в порядке живой очереди.
Не упустите возможность погрузиться в мир турецкой культуры и искусства, насладившись этим великолепным шоу!
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (13-99)
|€36.95
|Детский (0-12)
|€20.84
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход на выступление
- Программный буклет
- Бутилированная питьевая вода