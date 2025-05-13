Танцевальное шоу «Ритм Ходжапаша»

Приобретите билеты на шоу турецких танцев в культурном центре Ходжапаша, чтобы провести насыщенный вечер в Стамбуле.

Посмотрите яркое представление с традиционными танцами, народной музыкой, красочными костюмами и видеопроекциями в бывшем хаммаме, построенном в 15 веке.
5
1 отзыв
Танцевальное шоу «Ритм Ходжапаша»
Танцевальное шоу «Ритм Ходжапаша»
Танцевальное шоу «Ритм Ходжапаша»
Ближайшие даты:
10
мая13
мая15
мая17
мая20
мая22
мая24
мая
Время начала: 20:30

Описание билета

Погружение в мир турецких танцев

Приобретите билеты на незабываемое шоу турецких танцев в культурном центре Ходжапаша и проведите насыщенный вечер в Стамбуле. Это мероприятие подарит вам уникальную возможность насладиться ярким представлением, где традиционные танцы переплетаются с народной музыкой, красочными костюмами и видеопроекциями.

Очарование исторического хаммама

Выступление проходит в бывшем хаммаме, построенном в 15 веке, что добавляет особую атмосферу и шарм. Вас ждут турецкие фольклорные танцы из различных регионов Анатолии, исполняемые профессиональными танцорами. Современная хореография, потрясающие костюмы и живая музыка создадут незабываемое впечатление.

Аутентичность и атмосфера

Насладитесь интимной и аутентичной атмосферой вечернего шоу в культурном центре Ходжапаша, расположенном в отреставрированном 550-летнем османском бане. Полюбуйтесь оригинальной архитектурой здания и откройте для себя выставку дервишей, представленную в фойе.

Важная информация

  • Не подходит для людей в инвалидных креслах.
  • Места распределяются в порядке живой очереди.

Не упустите возможность погрузиться в мир турецкой культуры и искусства, насладившись этим великолепным шоу!

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослые (13-99)€36.95
Детский (0-12)€20.84

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход на выступление
  • Программный буклет
  • Бутилированная питьевая вода
Место начала и завершения?
Hoca Paşa Mahallesi Ankara Caddesi İstanbul TR
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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