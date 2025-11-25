Это увлекательное театральное представление, в котором легенды Стамбула оживают прямо на сцене. Здесь обретают жизнь мрачные городские истории, забытые мифы и призрачные предания. Вы виртуально окажетесь в главных местах города. Не просто узнаете историю Стамбула, а проживёте её через свет, звук и захватывающий рассказ.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание билета

Что это за шоу

Это первое и единственное в Турции иммерсивное театральное представление. На сцене оживут 8 легенд, представленных с помощью 15 уникальных костюмов, а также специального светового и звукового оформления.

О чём сюжет

Вы отправитесь в путешествие по тайнам Стамбула — от античной мифологии до османских дворцовых интриг, от народных легенд до архитектурных гениев.

Через легенду о Медузе взглянете на верования Византийской империи и тайны подземной архитектуры

взглянете на верования Византийской империи и тайны подземной архитектуры С Девичьей башни — на судьбу, пророчества и мифических женщин Стамбула

— на судьбу, пророчества и мифических женщин Стамбула Через Хезарфена Ахмеда Челеби — на науку, воображение и границы смелости в Османской империи

— на науку, воображение и границы смелости в Османской империи В Айя-Софии — на диалог религий, поиски божественной мудрости и архитектурные чудеса

— на диалог религий, поиски божественной мудрости и архитектурные чудеса Во дворце Топкапы — на женскую силу, политику гарема и борьбу за власть

— на женскую силу, политику гарема и борьбу за власть Через архитектора Синана и мечеть Сулеймание — на гениальность, высеченную в камне

— на гениальность, высеченную в камне С помощью танца дервишей и учения Мевляны — на универсальный мир, любовь и духовность

Организационные детали