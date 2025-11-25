Это увлекательное театральное представление, в котором легенды Стамбула оживают прямо на сцене. Здесь обретают жизнь мрачные городские истории, забытые мифы и призрачные предания. Вы виртуально окажетесь в главных местах города. Не просто узнаете историю Стамбула, а проживёте её через свет, звук и захватывающий рассказ.
Описание билета
Что это за шоу
Это первое и единственное в Турции иммерсивное театральное представление. На сцене оживут 8 легенд, представленных с помощью 15 уникальных костюмов, а также специального светового и звукового оформления.
О чём сюжет
Вы отправитесь в путешествие по тайнам Стамбула — от античной мифологии до османских дворцовых интриг, от народных легенд до архитектурных гениев.
- Через легенду о Медузе взглянете на верования Византийской империи и тайны подземной архитектуры
- С Девичьей башни — на судьбу, пророчества и мифических женщин Стамбула
- Через Хезарфена Ахмеда Челеби — на науку, воображение и границы смелости в Османской империи
- В Айя-Софии — на диалог религий, поиски божественной мудрости и архитектурные чудеса
- Во дворце Топкапы — на женскую силу, политику гарема и борьбу за власть
- Через архитектора Синана и мечеть Сулеймание — на гениальность, высеченную в камне
- С помощью танца дервишей и учения Мевляны — на универсальный мир, любовь и духовность
Организационные детали
- Спектакль проводится на английском языке. Есть субтитры (на английском)
- Шоу проходит в одно действие без антракта в закрытом зале с кондиционером. Посадка свободная, без нумерации мест, поэтому просим прибыть в зал минимум за 15 минут до начала
- Подходит для зрителей от 7 лет и старше. Маленьким детям может быть некомфортно из-за звуковых и световых эффектов. Кроме того, для полного погружения в атмосферу важно соблюдать тишину и внимание
- Во время спектакля фото- и видеосъёмка запрещены. В конце представления будет возможность сделать памятные фотографии
- В конце спектакля каждому зрителю вручается памятная монета-медальон. Не забудьте забрать её на выходе!
ежедневно в 16:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Айя-София
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 16:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваша команда гидов в Стамбуле
Я не просто рассказываю тайны Стамбула — я превращаю их в настоящее шоу. С 2015 года изучаю легенды города, мрачные уличные истории и забытые мифы, а с 2024 года представляю
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Стамбул: Индивидуальная экскурсия по контрастам города
Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 15 чел.
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с визитными карточками Стамбула на обзорной экскурсии в мини-группе. Площадь Султанахмет, Голубая мечеть и Айя-София ждут вас
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 14:30
27 ноя в 14:30
€145
€193 за всё до 15 чел.