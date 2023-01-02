Погрузитесь в восточную атмосферу и насладитесь звучанием традиционной турецкой народной музыки. Посмотрите выступления профессиональных исполнительниц танца живота и певцов. Насладитесь роскошной турецкой кухней и напитками. Воспользуйтесь включенным в стоимость трансфером от/до отеля.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 23:00
Описание билета
Проведите вечер, наполненный восточными зрелищами, роскошными блюдами и традиционной турецкой музыкой. Прокатитесь на автомобиле по залитому светом Стамбулу и полюбуйтесь побережьем ночного Босфора, а затем прибудьте в первоклассный ресторан, где вас будет ждать ужин с шоу. Погрузитесь в восточную атмосферу. Послушайте музыку в исполнении традиционных анатолийских фольклорных групп, откройте для себя прекрасные звуки типичного оркестра Фазиля, а также полюбуйтесь знаменитыми исполнительницами танца живота. Посмотрите шоу за чашкой турецкого кофе, погрузившись в уникальную домашнюю атмосферу с прекрасным сервисом. Вас ждет выбор разнообразных блюд, таких как коктейль из креветок, тарелка копченостей и тарелки мезе в османском стиле с закусками, стейками, шашлыком из баранины, Tornado Chateau и куриной грудкой на гриле в качестве основного блюда; свежий фруктовый салат, традиционные турецкие сладости или сезонные свежие фрукты на десерт. В стоимость тура входит полбутылки вина/джина, раки или водки / две бутылки пива или две бутылки безалкогольных напитков. Важная информация:
- Предоставляется трансфер от/до отеля. За вами заедут в отель примерно в 20:00-20:30.
- Полная длительность тура: 20:00-00:00.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Два напитка
- Плата за вход
- Переезды на автобусе с кондиционером для некурящих пассажиров
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Предоставляется трансфер от/до отеля. За вами заедут в отель примерно в 20:00-20:30
- Полная длительность тура: 20:00-00:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
2 янв 2023
Отличный опыт. Вкусная еда, экзотическое шоу, очень хорошая атмосфера и конечно невероятные виды ночного Босфора.
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