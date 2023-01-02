Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)

Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь»
Погрузитесь в восточную атмосферу и насладитесь звучанием традиционной турецкой народной музыки. Посмотрите выступления профессиональных исполнительниц танца живота и певцов. Насладитесь роскошной турецкой кухней и напитками. Воспользуйтесь включенным в стоимость трансфером от/до отеля.
5
1 отзыв
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 23:00

Описание билета

Проведите вечер, наполненный восточными зрелищами, роскошными блюдами и традиционной турецкой музыкой. Прокатитесь на автомобиле по залитому светом Стамбулу и полюбуйтесь побережьем ночного Босфора, а затем прибудьте в первоклассный ресторан, где вас будет ждать ужин с шоу. Погрузитесь в восточную атмосферу. Послушайте музыку в исполнении традиционных анатолийских фольклорных групп, откройте для себя прекрасные звуки типичного оркестра Фазиля, а также полюбуйтесь знаменитыми исполнительницами танца живота. Посмотрите шоу за чашкой турецкого кофе, погрузившись в уникальную домашнюю атмосферу с прекрасным сервисом. Вас ждет выбор разнообразных блюд, таких как коктейль из креветок, тарелка копченостей и тарелки мезе в османском стиле с закусками, стейками, шашлыком из баранины, Tornado Chateau и куриной грудкой на гриле в качестве основного блюда; свежий фруктовый салат, традиционные турецкие сладости или сезонные свежие фрукты на десерт. В стоимость тура входит полбутылки вина/джина, раки или водки / две бутылки пива или две бутылки безалкогольных напитков. Важная информация:
  • Предоставляется трансфер от/до отеля. За вами заедут в отель примерно в 20:00-20:30.
  • Полная длительность тура: 20:00-00:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Два напитка
  • Плата за вход
  • Переезды на автобусе с кондиционером для некурящих пассажиров
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Предоставляется трансфер от/до отеля. За вами заедут в отель примерно в 20:00-20:30
  • Полная длительность тура: 20:00-00:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
2 янв 2023
Отличный опыт. Вкусная еда, экзотическое шоу, очень хорошая атмосфера и конечно невероятные виды ночного Босфора.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ГрупповыеНеобычныеВечерниеНочныеГастрономическиеБилеты на шоуБилетыС ужином

Похожие экскурсии из Стамбула

Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
5438 за человека
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5136 за человека
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
38 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
ХорошоТам