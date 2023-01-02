Предоставляется трансфер от/до отеля. За вами заедут в отель примерно в 20:00-20:30.

Полная длительность тура: 20:00-00:00.

Проведите вечер, наполненный восточными зрелищами, роскошными блюдами и традиционной турецкой музыкой. Прокатитесь на автомобиле по залитому светом Стамбулу и полюбуйтесь побережьем ночного Босфора, а затем прибудьте в первоклассный ресторан, где вас будет ждать ужин с шоу. Погрузитесь в восточную атмосферу. Послушайте музыку в исполнении традиционных анатолийских фольклорных групп, откройте для себя прекрасные звуки типичного оркестра Фазиля, а также полюбуйтесь знаменитыми исполнительницами танца живота. Посмотрите шоу за чашкой турецкого кофе, погрузившись в уникальную домашнюю атмосферу с прекрасным сервисом. Вас ждет выбор разнообразных блюд, таких как коктейль из креветок, тарелка копченостей и тарелки мезе в османском стиле с закусками, стейками, шашлыком из баранины, Tornado Chateau и куриной грудкой на гриле в качестве основного блюда; свежий фруктовый салат, традиционные турецкие сладости или сезонные свежие фрукты на десерт. В стоимость тура входит полбутылки вина/джина, раки или водки / две бутылки пива или две бутылки безалкогольных напитков. Важная информация: