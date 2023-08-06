Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Предлагаем провести идеальный стамбульский вечер на комфортабельном двухпалубном корабле! Вы проплывёте между Европой и Азией, наслаждаясь прекрасными видами, вкуснейшим турецким ужином и ярким фольклорным шоу.
В завершение профессиональный диджей включит популярную музыку — и вы сможете потанцевать в свете ночных огней.
В завершение профессиональный диджей включит популярную музыку — и вы сможете потанцевать в свете ночных огней.
Ближайшие даты:
13
авг
авг
14
авг
авг
15
авг
авг
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Виды вечернего Стамбула. Вы оцените с воды Девичью башню, крепость Румели Хисар, мечеть Ортакёй, Босфорские мосты и элитные районы. А также три дворца: Чираган, Долмабахче и Бейлербей.
Турецкий ужин. Вам подадут национальные закуски «мезе», свежий сезонный салат, фрукты или десерт + горячее на выбор: мясо на гриле, фрикадельки, курица, рыба или вегетарианское меню. А также неограниченное количество безалкогольных напитков, кофе и чая. По желанию, можно выбрать билет с включённым алкоголем (водка, пиво, вино безлимитно).
Шоу-программа. Вы увидите танец живота, турецкую народную церемонию «Празднование хны», цыганский танец и весёлое представление «Не кокетничай». В заключение вечера всех желающих пригласят потанцевать под популярную музыку.
Организационные детали
- Это видовая прогулка, не предполагающая экскурсионного содержания
- Трансфер из отеля (туда-обратно), ужин и шоу включены в стоимость
- Трансфер осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если ваш отель находится за их пределами, мы попросим вас подъехать в район Султанахмет.
ежедневно в 20:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 20:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 4831 туриста
Здравствуйте, меня зовут Сали. У меня собственное агентство с лицензией Министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем всё о Турции: об истории, традициях и кухне. Поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Pavel
6 авг 2023
Это не программа а дискотека куда запрещено продавать билеты детям до 12 лет, начало на 1 час позже, вернулись в отель в 02 00, просто дискотека без гида. Отвратительно
A
Anna
28 июля 2023
Кораблик очень приятный. Организаторы очень старались. На удивление приятный ужин! Вкуснее, чем ожидали. Музыку стоит подобрать получше и заменить танцовщицу (вместо танца живота скорее были похождения ее бюста)
Тем не менее мы остались очень довольны и рекомендуем
Тем не менее мы остались очень довольны и рекомендуем
Oleg
21 июля 2023
Прогулка на теплоходе прошла довольно неплохо. Но есть пару моментов, которые нужно учесть до бронирования:
- На момент написания отзыва, у провайдера услуги отсутствовал терминал, так что вам необходимо будет доплачивать остаток наличными.
- Если вы собираетесь оплачивать лирами, то вас попросят оплатить не по курсу национального банка, а по курсу провайдера (в моем случае это было 32 лиры за евро, на две лиры дороже, чем курс нацбанка).
- На момент написания отзыва, у провайдера услуги отсутствовал терминал, так что вам необходимо будет доплачивать остаток наличными.
- Если вы собираетесь оплачивать лирами, то вас попросят оплатить не по курсу национального банка, а по курсу провайдера (в моем случае это было 32 лиры за евро, на две лиры дороже, чем курс нацбанка).
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Вечерние
Летние
Романтические
Босфор
Популярные места
Дворец Долмабахче
Дворцы, замки и особняки
Босфорский мост
Румелихисар
Девичья башня
Дворец Бейлербей
Гастрономические
Билеты на шоу
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
С ужином
Похожие туры из Стамбула
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
40€26 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Босфору - на яхте и в мини-группе
Увидеть предзакатный Стамбул с воды под истории аудиогида
на причале Каракёй
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
35€30 за человека
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
у вашего отеля
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
€48 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании