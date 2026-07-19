Предлагаем провести идеальный стамбульский вечер на комфортабельном двухпалубном корабле! Вы проплывёте между Европой и Азией, наслаждаясь прекрасными видами, вкуснейшим турецким ужином и ярким фольклорным шоу. В завершение профессиональный диджей включит популярную музыку — и вы сможете потанцевать в свете ночных огней.

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Описание экскурсии

Виды вечернего Стамбула. Вы оцените с воды Девичью башню, крепость Румели Хисар, мечеть Ортакёй, Босфорские мосты и элитные районы. А также три дворца: Чираган, Долмабахче и Бейлербей.

Турецкий ужин. Вам подадут национальные закуски «мезе», свежий сезонный салат, фрукты или десерт + горячее на выбор: мясо на гриле, фрикадельки, курица, рыба или вегетарианское меню. А также неограниченное количество безалкогольных напитков и чая. По желанию, можно выбрать билет с включённым алкоголем — 2 бокала на выбор (вино, водка, ракы, пиво — местного производства).

Шоу-программа. Вы увидите танец живота, турецкую народную церемонию «Празднование хны», цыганский танец и весёлое представление «Не кокетничай». В заключение вечера всех желающих пригласят потанцевать под популярную музыку.

Организационные детали