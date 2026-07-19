Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Предлагаем провести идеальный стамбульский вечер на комфортабельном двухпалубном корабле! Вы проплывёте между Европой и Азией, наслаждаясь прекрасными видами, вкуснейшим турецким ужином и ярким фольклорным шоу.
В завершение профессиональный диджей включит популярную музыку — и вы сможете потанцевать в свете ночных огней.
Виды вечернего Стамбула. Вы оцените с воды Девичью башню, крепость Румели Хисар, мечеть Ортакёй, Босфорские мосты и элитные районы. А также три дворца: Чираган, Долмабахче и Бейлербей.
Турецкий ужин. Вам подадут национальные закуски «мезе», свежий сезонный салат, фрукты или десерт + горячее на выбор: мясо на гриле, фрикадельки, курица, рыба или вегетарианское меню. А также неограниченное количество безалкогольных напитков и чая. По желанию, можно выбрать билет с включённым алкоголем — 2 бокала на выбор (вино, водка, ракы, пиво — местного производства).
Шоу-программа. Вы увидите танец живота, турецкую народную церемонию «Празднование хны», цыганский танец и весёлое представление «Не кокетничай». В заключение вечера всех желающих пригласят потанцевать под популярную музыку.
Организационные детали
Это видовая прогулка, не предполагающая экскурсионного содержания
Трансфер из отеля (туда-обратно), ужин и шоу включены в стоимость
Трансфер осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если ваш отель находится за их пределами, мы попросим вас подъехать в район Султанахмет.
Кофе и другие напитки можно приобрести на месте, по желанию
ежедневно в 20:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет без алкоголя
€38
Стандартный билет с алкоголем
€49
Дети до 2 лет
Бесплатно
Дети 3-9 лет
€24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9345 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая читать дальшеуменьшить
честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран.
Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов.
Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Orkhan
Во первых скажу что в целом это был отличный вечер. Во вторых я напишу минусы и плюсы.
Минусы: В описании было написано безлимитный напитки кофе и чай, но в итоге бесплатный был читать дальшеуменьшить
только чай и напитки. Салаты которые подаются в начале, были по вкусу не очень, но это уже субъективное мнение. На борту вам есть команда фотографов которые навязчиво предлагают вам сфотографироваться для альбома, в итоге в конце вам приносят альбом в котором каждое фото стоит 7 евро и в целом получает, я примерно 100 евро что дорого. Но благо вы можете полностью отказаться от альбома либо купить лишь пару понравившихся фотографий. На ужин одно блюдо из 4, но хотелось бы чтобы было два.
Плюсы: Трансфер точно по времени отвезет и привезёт обратно. Ужин вкусный. Напитки и чай бесплатные. Шоу программа и танцы в конце хорошие. Вид на ночной Стамбул шикарный и запомниться на всю жизнь. Доброжелательные работники.
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Татьяна
Чудесный вечер на теплоходе: ужин, танцевальное шоу, потрясающие виды. Особенно тронуло внимание организаторов — поздравление с годовщиной свадьбы, комплимент‑коктейль и медленный трек о любви. Приятно, что не пришлось беспокоиться о дороге: трансфер от отеля и обратно был организован безупречно — нас вовремя забрали и с комфортом доставили после прогулки. Всё на высшем уровне! Спасибо большое.
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Е
Евгений
Жена в восторге. От корабля, от уровня сервиса. Что не укачивало. Концертная программа могла бы быть и поинтересней, в основном турецкие танцы. После танцев, можно и самому потанцевать, хоть места и не так много. Кому не нравятся танцы, на верхней палубе можно поиграть в нарды. Мероприятие полностью соответствует описанию. Отдельное спасибо за оранжевый кораблик.
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А
Анна
Вкусный ужин, хороший корабль, маршрут по вечернему Босфору-все понравилось. Удобно, что есть трансфер-для меня это плюс. Шоу программа на корабле слабая, и не продуман вопрос с обратным трансфером-никто не предупредил, что нужно запомнить номер своего автобуса. Но быстро разобрались на месте и нашли свой трансфер.
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Э
Элима
Ед. что мне понравилось в Стамбуле это именно это экскурсия и больше ничего к сожалению;(. Трансфер вовремя приехал, забрал и привёз! Самое главное!
Такая красота, такая программа классная. Мы столько сами танцевали, может потому что самые молодые были. Познакомились с женщиной из Новой Зеландии! Столько фоток сделали. Был фотограф там. По времени прям достаточно. Встречают сыром. Советую.
+2
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Ю
Юрий
К организаторам претензий нет. Все по графику, забрали из отеля, довезли, потом подобрали и отвезли обратно. Маршрут кораблика стандартен и я вполне рекомендую эту экскурсию тем, кто не плавал по читать дальшеуменьшить
Босфору. Впечатление от экскурсии зависит от погоды, чем погода лучше, тем лучше. Минусы. Кораблик то ли сломался, то ли не захотел плыть до конца. Согласно схемы должны были доплыть до Девичьей башни, не доплыли. Три других кораблика, которые плыли вместе с нами туда поплыли, а наш просто ждал около причала. Впечатления от шоу зависят от места за столом. С крайних мест ничего не видно. Рассаживают менеджеры уже на корабле, выбрать заранее места нельзя.
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