Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу

Полюбоваться сверкающим городом, узнать его историю и послушать уличных музыкантов
Вечерний Стамбул — это загадка и романтика.

Это таинственные площади и улицы, великолепные соборы и мечети, озарённые мягким светом мосты через Босфор.

Окунуться в ночную жизнь города, услышать рассказы о его прошлом и настоящем, заглядеться на Галатскую башню, попробовать кокореч и выпить кофе — на этой прогулке успеем всё.
5
2 отзыва
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Ближайшие даты:
20
дек24
дек
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Площадь Султанахмет — место, где встречаются Восток и Запад, история и современность, религия и культура. Пока вы будете любоваться архитектурой, подсвеченной вечерними огнями, гид расскажет об истории строительства собора Святой Софии и Голубой мечети.

Галатский мост — уникальное инженерное сооружение 19 века с особенной историей. Вы узнаете, почему именно сюда стекаются местные рыбаки.

Каракёй — район на берегу Золотого Рога с богатым прошлым и необычной архитектурой. Вы увидите старинные здания, мечети, галереи, музеи и антикварные лавки. Послушаете колоритных уличных музыкантов и попробуете не менее колоритную уличную еду — балык-экмек, фаршированные мидии и кокореч. А на десерт — традиционный напиток из молока с добавлением корня дикой орхидеи или мороженое.

Кабаташ — район, где расположился знаменитый порт. Вы взглянете на популярное в Кабаташе место — Vodafone Arena, домашнюю арену футбольного клуба «Бешикташ». А гид, конечно, расскажет об истоках турецкого футбола и объяснит, почему «Бешикташ» — истинная гордость и страсть турков.

Площадь Таксим — исторический центр Стамбула. Вы увидите памятник «Республика» и двух русских, которые не покидают площадь ни днём, ни ночью.

Улица Истикляль — в прошлом Гран-рю-де-Пера, центр аристократии и роскоши, в настоящем одно из самых престижных и модных мест в Стамбуле. Здесь представлены магазины мировых брендов и, как и прежде, курсирует исторический трамвай. Гид покажет здания, сохранившие память о белых эмигрантах.

Галатская башня — ещё один символ Стамбула. Вы услышите о строительстве Галатской башни и поймёте, для чего она использовалась в разное время. В кафе рядом с башней попробуете чизкейк «Сан-Себастьян» с турецким кофе или чаем.

Организационные детали

  • Дополнительно по вашему желанию оплачиваются еда и напитки: балык-экмек — 120 лир, фаршированные мидии — 10 лир, мокрый бургер — 30 лир, мороженое — 30 лир, чизкейк «Сан-Себастьян» — 220 лир, кофе — 40 лир
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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О
9 ноя 2024
Хотели поблагодарить организатора Нину и гида Эрена за прекрасную экскурсию по вечернему Стамбулу. Но не только за это. Все наверное сталкивались с непредвиденными обстоятельствами во время поездок, и вот как
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раз с нами это произошло. Не вдаваясь в детали, единственный номер телефона, который у меня был, это был номер Нины. Спасибо ей за отзывчивость, человеческие качества и готовность помочь! 🌸 🌹 🌷 ❤️ Ольга и Рони

Юлия
28 сен 2024
Мы очень рады, что прилетев и заселившись в отель мы выбрали эту вечернюю прогулку. Мы познакомились с городом, соорентировались по оснывным достопримечательностям. Гид много рассказал, показал и открыл для нас вкусы города,а также местечки в которые хочется вернуться. Однозначно рекомендую.

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