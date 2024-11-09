Вечерний Стамбул — это загадка и романтика. Это таинственные площади и улицы, великолепные соборы и мечети, озарённые мягким светом мосты через Босфор. Окунуться в ночную жизнь города, услышать рассказы о его прошлом и настоящем, заглядеться на Галатскую башню, попробовать кокореч и выпить кофе — на этой прогулке успеем всё.

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Описание экскурсии

Площадь Султанахмет — место, где встречаются Восток и Запад, история и современность, религия и культура. Пока вы будете любоваться архитектурой, подсвеченной вечерними огнями, гид расскажет об истории строительства собора Святой Софии и Голубой мечети.

Галатский мост — уникальное инженерное сооружение 19 века с особенной историей. Вы узнаете, почему именно сюда стекаются местные рыбаки.

Каракёй — район на берегу Золотого Рога с богатым прошлым и необычной архитектурой. Вы увидите старинные здания, мечети, галереи, музеи и антикварные лавки. Послушаете колоритных уличных музыкантов и попробуете не менее колоритную уличную еду — балык-экмек, фаршированные мидии и кокореч. А на десерт — традиционный напиток из молока с добавлением корня дикой орхидеи или мороженое.

Кабаташ — район, где расположился знаменитый порт. Вы взглянете на популярное в Кабаташе место — Vodafone Arena, домашнюю арену футбольного клуба «Бешикташ». А гид, конечно, расскажет об истоках турецкого футбола и объяснит, почему «Бешикташ» — истинная гордость и страсть турков.

Площадь Таксим — исторический центр Стамбула. Вы увидите памятник «Республика» и двух русских, которые не покидают площадь ни днём, ни ночью.

Улица Истикляль — в прошлом Гран-рю-де-Пера, центр аристократии и роскоши, в настоящем одно из самых престижных и модных мест в Стамбуле. Здесь представлены магазины мировых брендов и, как и прежде, курсирует исторический трамвай. Гид покажет здания, сохранившие память о белых эмигрантах.

Галатская башня — ещё один символ Стамбула. Вы услышите о строительстве Галатской башни и поймёте, для чего она использовалась в разное время. В кафе рядом с башней попробуете чизкейк «Сан-Себастьян» с турецким кофе или чаем.

Организационные детали