Владислав проводит ещё 7 экскурсий

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная, приятная и безопасная поездка

Вам не придется ходить с багажом по аэропорту в поисках автобуса и потом ехать до города несколько часов с пересадками. Мы встретим вас с именной табличкой и отвезем в нужное место на комфортабельном чистом Мерседесе с кондиционером и питьевой водой. В пути поделимся полезной информацией о Стамбуле и подскажем, как интересно провести здесь время.