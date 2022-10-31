Владислав проводит ещё 7 экскурсий

Организуется трансфер из Нового аэропорта или Сабиха Гекчен в любую точку Стамбула и обратно. Встреча с именной табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка на автомобиле Mercedes V-класса. Услуга не

является экскурсией, а предназначена для удобной и быстрой перевозки путешественников. Водители профессионалы, а организатор контролирует процесс удаленно. Бронирование требует указания фамилии, имени, аэропорта прилета, даты и номера рейса. Стоимость рассчитывается индивидуально для маршрутов вне исторического центра Султанахмет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Трансфер «Аэропорт - Стамбул» подходит для поездок в любое время года. Независимо от месяца, вы всегда можете рассчитывать на комфорт и безопасность в пути.

Сейчас август — это идеальное время.