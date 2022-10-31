Владислав проводит ещё 7 экскурсий

Организуется трансфер из Нового аэропорта или Сабиха Гекчен в любую точку Стамбула и обратно. Встреча с именной табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка на автомобиле Mercedes V-класса. Услуга не
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные автомобили Mercedes V-класса
- 🛬 Встреча с именной табличкой
- 🧳 Помощь с багажом
- 💧 Питьевая вода в автомобиле
- 📅 Индивидуальный расчет стоимости для других маршрутов
- 👨✈️ Профессиональные водители
Лучшее время для посещения
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июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Трансфер «Аэропорт - Стамбул» подходит для поездок в любое время года. Независимо от месяца, вы всегда можете рассчитывать на комфорт и безопасность в пути.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Султанахмет
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Надежная, приятная и безопасная поездка
Вам не придется ходить с багажом по аэропорту в поисках автобуса и потом ехать до города несколько часов с пересадками. Мы встретим вас с именной табличкой и отвезем в нужное место на комфортабельном чистом Мерседесе с кондиционером и питьевой водой.
Организационные детали
- Трансфер проходит на вместительных минивэнах Mercedes V-класса (Vito, Sprinter) с комфортабельным салоном и огромным багажным отсеком
- При бронировании укажите фамилию, имя, аэропорт прилета, дату и номер рейса
- Указанная стоимость предполагает трансфер из аэропортов İST и SAW в исторический центр города Султанахмет. Для других маршрутов расчет стоимости производится индивидуально при бронировании.
С вами будет один из профессиональных водителей транспортной компании; я выступаю как русскоязычный организатор и куратор вашей поездки, я буду контролировать подачу автомобиля удалённо.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У меня был не просто трансфер между двумя аэропортами, а еще завтрак с видом на Топкапы и город в районе Султанахмет!
Все четко, постоянная поддержка Владислава и его коллег.
Спасибо и всем рекомендую!
Все четко, постоянная поддержка Владислава и его коллег.
Спасибо и всем рекомендую!
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Из 7 дней пребывания в Стамбуле меня каждый день пытались обмануть таксисты. Воспользовавшись услугой трансфера, которую предоставляет Влад, я наконец-то выдохнул и ощутил вновь, что такое клиентоориентированность. У Владислава максимально
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V
Все прошло четко и очень профессионально. Комфортный заказ, четкие инструкции, хороший автомобиль, вежливый водитель.
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З
Отличная организация трансфера из (в) аэропорт. После бронирования Владиславом были присланы четкие инструкции, и даже фото выхода, где нас ожидал менеджер по рассадке)
Водители-профессионалы, комфортный транспорт, замечательный координатор. Первое впечатление о городе начинается с правильно организованной встречи. Большое спасибо за приятную и безопасную поездку. Буду обязательно пользоваться в будущем, и всем советую.
Водители-профессионалы, комфортный транспорт, замечательный координатор. Первое впечатление о городе начинается с правильно организованной встречи. Большое спасибо за приятную и безопасную поездку. Буду обязательно пользоваться в будущем, и всем советую.
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Е
Владислав, спасибо, все организовано отлично. Но предупреждайте, плиз, сразу заказчиков, что орудуют мошенники. Я как только с Вами по Ватсапп связалась, сразу с незнакомого номера в Ватсапп пришло сообщение от
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Отлично! Очень волновалась, что не смогу разобраться с прилетом в Стамбул в новых условиях (карты не работают, приложения не работают) и очень рада, что забронировала трансфер от Владислава. Нам прислали подробные инструкции, заблудиться было невозможно. Нас встретили, посадили в чистую и комфортную машину, быстро довезли до отеля. Очень довольна, всем рекомендую
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