Владислав проводит ещё 7 экскурсий

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Трансфер «Аэропорт — Стамбул»

Комфортно добраться до города с профессиональным водителем и русскоговорящим сопровождающим

Владислав
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Владислав – ваш гид
Мы организуем для вас трансфер из Нового аэропорта или Сабиха Гекчен в любую точку турецкой столицы.

Встретим вас сразу после получения багажа с именной табличкой и улыбкой, поможем с вещами, доставим на комфортабельном автомобиле 🚘 по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.

63 за трансфер

Трансфер «Аэропорт — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт — Стамбул»

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная, приятная и безопасная поездка
Вам не придется ходить с багажом по аэропорту в поисках автобуса и потом ехать до города несколько часов с пересадками. Мы встретим вас с именной табличкой и отвезем в нужное место на комфортабельном чистом Мерседесе с кондиционером и питьевой водой. В пути поделимся полезной информацией о Стамбуле и подскажем, как интересно провести здесь время.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на вместительных минивэнах Mercedes V-класса (Vito, Sprinter) с комфортабельным салоном и огромным багажным отсеком
  • При бронировании укажите фамилию, имя, аэропорт прилета, дату и номер рейса
Трансфер «Аэропорт — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт — Стамбул»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владислав
Владислав
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
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Владислав проводит ещё 7 экскурсий

Искусство фотографии: теория и практикаИскусство фотографии: теория и практикаИскусство фотографии: теория и практика
80 за человека
4 часа
Усвоить урок по основам фото и применить знания на колоритной улице Стамбула
На моём мастер-классе вы не только в деталях узнаете обо всех понятиях и процессах в искусстве фотографии, но также соберёте топ секретов для получения эстетичного кадра. После теории мы отправимся на оживлённую «художественную» улицу Истикляль, чтобы применить всё усвоенное на практике.
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по АзииАльбом из Стамбула: фото-прогулка по АзииАльбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
скидка10%
€110
99 за экскурсию
3 часа
Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках
Многие знают про европейскую сторону, где собраны легендарные дворцы и мечети. Но что вы слышали об азиатской? Я уверен, она вас нешуточно удивит: от богатых купцов здесь остались пышные дома, а в наше время жители застроили районы колоритными хипстерскими кафе. Пока вы будете открывать атмосферные уголки азиатской части, я буду ловить ваши эмоции и восторг объективом фотоаппарата!
Фотопрогулка по Принцевым островамФотопрогулка по Принцевым островамФотопрогулка по Принцевым островам
скидка15%
€119
102 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Провести безмятежный день на цветущих островах и узнать о местной жизни
Час на пароме, и вы совсем в другом мире! Принцевы острова — райский уголок, где вас ждут сосны, Мраморное море, конные повозки, старинные храмы и чистый воздух. Я расскажу историю этого удивительного места, покажу его знаковые места и сделаю все, чтобы вы надолго запомнили наше путешествие.
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулкаЛюбовь на улицах Стамбула: фото-прогулкаЛюбовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
скидка10%
€100
90 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
Восточный город накладывает свои чары на всякого в него въезжающего. А если вы навещаете Стамбул вместе с близким человеком — держитесь, ведь любовь удваивает яркие впечатления. Это сплетение ваших эмоций друг к другу и к городу я хочу запечатлеть на душевной фото-прогулке: вы выберете маршрут, и мы отправимся по пёстрым улицам сохранять ваши чувства на фотоплёнке.
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
скидка10%
€110
99 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Увидеть главные достопримечательности города и получить профессиональные снимки на память
Я покажу «визитные карточки» Стамбула: Голубую мечеть, собор Святой Софии, Галатскую башню и площадь Таксим. Расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с загадочным миром Востока!
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
скидка10%
€70
63 за экскурсию
1 час
1 отзыв
Исследовать старинный Султанахмет и запечатлеть себя на фоне культовых достопримечательностей
Вы проездом в Стамбуле и хотите оставить о приключении яркие воспоминания? Я помогу погрузиться в колорит турецкой столицы и организую атмосферную фотосессию, которая будет звать вас вернуться в восточную сказку. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете много интересного о жизни города.
По Стамбулу не спешаПо Стамбулу не спешаПо Стамбулу не спеша
От 160 за экскурсию
3 часа
Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат
Рестораны традиционной кухни и кафе с турецким кофе, магазины, памятники архитектуры, лицеи, консульства — вы познакомитесь с суматошной улицей Истикляль. Сфотографируете средневековую Галатскую башню и насладитесь видом с парома. А в пестром районе Балат увидите другой — тихий Стамбул. И все это под аккомпанемент рассказов о прошлом города и его современной жизни.

Индивидуальные экскурсии в Стамбуле

На яхте по волнам Босфора!На яхте по волнам Босфора!На яхте по волнам Босфора!
150 за экскурсию
2 часа
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Волны великого Босфора, уютная комфортабельная яхта, очертания дворцов и мечетей, романтичная атмосфера и горячий турецкий кофе — вот рецепт идеального вечера в Стамбуле! Вы проплывете через пролив, любуясь морским фасадом города, услышите истории и легенды Османской империи. А если захотите, устроите на борту настоящий праздник, который станет самым ярким воспоминанием о Стамбуле.
О Стамбуле с любовью!О Стамбуле с любовью!О Стамбуле с любовью!
скидка10%
€150
135 за экскурсию
4 часа
Проникнуться историческим колоритом города и пройти в музеи без очередей
Вы погуляете по восточным залам дворца султанов Топкапы, спуститесь в древнее подземное водохранилище Цистерна Базилика, оцените грандиозную мечеть Сулеймание и посетите яркий и оживленный Гранд-базар. А я стану вашим надежным, знающим и дружелюбным проводником, который расскажет о местных порядках, истории и менталитете!
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
125 за экскурсию
3.5 часа
103 отзыва
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Уличная еда в Стамбуле настолько разнообразна и аппетитна, что удержаться невозможно! С моей помощью вы сориентируетесь в мире турецкого стрит-фуда, откроете в современных кварталах города вкусные места «для своих», спрятанные от глаз туристов, и побалуете себя лучшими гастрономическими шедеврами стамбульских улиц. Чи-Кёфте, фаршированные мидии, рыбный кебаб и многое другое — голодными вы точно не останетесь!
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
19 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Турция без паранджи: ешь, молись, любиТурция без паранджи: ешь, молись, любиТурция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
€125
100 за экскурсию
3 часа
254 отзыва
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул многогранен, каждый его район обладает своим неповторимым ритмом, ароматом и цветом. Чтобы почувствовать особую колоритную атмосферу города, мы переместимся в малоизученную Азиатскую часть города, обладающую притягательным флером богемности и загадочности. Ленивый и гедонистический стиль местной жизни окутает вас уютом так сильно, что вы не захотите возвращаться в отель на Европейком берегу.
Открыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный Стамбул
скидка10%
€166
150 за экскурсию
6 часов
69 отзывов
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.

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