Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города - или обратно

В просторном салоне автомобиля Mercedes-Benz вы расслабитесь и насладитесь великолепными пейзажами за окном. Профессиональный водитель обеспечит безопасное и плавное движение и доставит вас по нужному адресу.
Это не просто трансфер — это погружение в роскошный мир путешествий, где каждая деталь заботливо продумана специально для вас.
Это не просто трансфер — это погружение в роскошный мир путешествий, где каждая деталь заботливо продумана специально для вас.
Описание трансфер
Наш водитель быстро и безопасно доставит вас из аэропорта Стамбула в любую точку города — отель, курортный комплекс, деловой центр.
Автомобили оснащены передовыми технологиями для максимально комфортной поездки. Также в наших автомобилях для вас всегда есть бутылки с питьевой водой.
Организационные детали
- Цена указана за стандартный маршрут и базовый класс автомобиля. Сообщите заранее ваш маршрут и предпочтения по классу авто, чтобы узнать окончательную цену.
- По запросу предоставим дополнительные услуги — детское кресло, Wi-Fi и т. д. Пожалуйста, сообщите о пожеланиях заранее.
- При бронировании укажите номер рейса и время прилёта
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Новый Аэропорт Стамбула или Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8604 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. Мы специализируемся на организации индивидуальных трансферов. Наша миссия — сделать путешествия максимально комфортными, безопасными и доступными для каждого гостя. Для этого мы объединили команду
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
встреча прошла отлично, изначально прислали видео, по которому легко нашла нужный выход из аэропорта) Шикарный транспорт, доехали относительно быстро (пробки вечером) Чуть чуть не смогли доехать до отеля из за них. Водитель проводил меня прямо ко входу и помог донести сумку). Отказался от чаевых, чем меня оочень удивил, нашёл сдачу, был очень вежлив и friendly! Speak English, not Russian)
Рамазан
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой подробный и тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что встреча в аэропорту прошла комфортно и видео-инструкция помогла
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все отлично. заказала, оплатила на сайте частично. водителя ждала минут 10 в комфортном помещении. довези до отеля, помог с чемоданом. оставшуюся сумму отдала в евро. машина Майбах) все понравилось. единственное, было бы здорово, если бы в машине была бутылка воды. стоит не дорого, но она очень нужна) спасибо!
Рамазан
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный и тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что в целом вам всё понравилось и поездка прошла
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В
Всегда на связи. Оперативно решаются вопросы. Делали в мае 2026 два заказа и все на отличном уровне. Комфортный, чистый, шикарный транспорт (машины). Водители оперативно выходят на связь для взаимодействия, скидывают геоданные и связываются для быстрого нахождения клиента. Очень понравилось.
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С
Трансфер состоялся, все хорошо. Хоть самолет и задержался на 4 часа, нас ждали. Посадили в просторный автомобиль, довезли до отеля. Спасибо, перевозчика рекомендую.
Рамазан
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв и рекомендацию! Мы понимаем, насколько утомительными могут быть длительные задержки рейсов, поэтому всегда следим за
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Всё отлично, ранним утром и без пробок удалось доехать, меньше часа ушло от Султанахмета.
Рамазан
Ответ организатора:
пасибо большое за отзыв! Рады, что ранний выезд прошёл комфортно и без пробок, а дорога заняла совсем немного времени. Мы
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быстро и во время! с комфортном! рекомендую 💛
Рамазан
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! 💛 Очень рады, что вам понравились комфорт и пунктуальность нашего сервиса. Для нас важно, чтобы каждая поездка проходила быстро, удобно и с хорошим настроением 😊
Будем рады видеть вас снова! ✈️🤝
Будем рады видеть вас снова! ✈️🤝
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