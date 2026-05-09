Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города - или обратно

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Людмила встреча прошла отлично, изначально прислали видео, по которому легко нашла нужный выход из аэропорта) Шикарный транспорт, доехали относительно быстро (пробки вечером) Чуть чуть не смогли доехать до отеля из за них. Водитель проводил меня прямо ко входу и помог донести сумку). Отказался от чаевых, чем меня оочень удивил, нашёл сдачу, был очень вежлив и friendly! Speak English, not Russian) Рамазан Ответ организатора: читать дальше уменьшить быстро найти нужный выход. Мы стараемся продумывать каждую деталь, чтобы гости чувствовали себя спокойно и уверенно с первых минут в Турции ✈️



Отдельно приятно слышать добрые слова о водителе — обязательно передадим ему вашу благодарность! Спасибо за доверие и будем рады снова организовать для вас комфортный трансфер 💛 Спасибо вам за такой подробный и тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что встреча в аэропорту прошла комфортно и видео-инструкция помогла Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна все отлично. заказала, оплатила на сайте частично. водителя ждала минут 10 в комфортном помещении. довези до отеля, помог с чемоданом. оставшуюся сумму отдала в евро. машина Майбах) все понравилось. единственное, было бы здорово, если бы в машине была бутылка воды. стоит не дорого, но она очень нужна) спасибо! Рамазан Ответ организатора: читать дальше уменьшить комфортно.



Отдельное спасибо за замечание по поводу воды — она действительно предусмотрена в каждом автомобиле. Скорее всего, водитель просто не проинформировал вас, что бутылки находятся в холодильнике под сиденьем. Обязательно проведём дополнительный инструктаж, чтобы такие моменты не упускались. Спасибо большое за такой подробный и тёплый отзыв! 😊 Очень рады, что в целом вам всё понравилось и поездка прошла Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Валерия Всегда на связи. Оперативно решаются вопросы. Делали в мае 2026 два заказа и все на отличном уровне. Комфортный, чистый, шикарный транспорт (машины). Водители оперативно выходят на связь для взаимодействия, скидывают геоданные и связываются для быстрого нахождения клиента. Очень понравилось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Трансфер состоялся, все хорошо. Хоть самолет и задержался на 4 часа, нас ждали. Посадили в просторный автомобиль, довезли до отеля. Спасибо, перевозчика рекомендую. Рамазан Ответ организатора: читать дальше уменьшить временем прилета и встречаем гостей независимо от изменений. Очень рады, что поездка прошла комфортно и вам понравился трансфер. Будем рады снова видеть вас среди наших гостей! Большое спасибо за ваш отзыв и рекомендацию! Мы понимаем, насколько утомительными могут быть длительные задержки рейсов, поэтому всегда следим за Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Людмила Всё отлично, ранним утром и без пробок удалось доехать, меньше часа ушло от Султанахмета. Рамазан Ответ организатора: читать дальше уменьшить всегда стараемся, чтобы трансфер был быстрым, удобным и спокойным для наших гостей. Будем рады снова видеть вас в поездках по Турции! пасибо большое за отзыв! Рады, что ранний выезд прошёл комфортно и без пробок, а дорога заняла совсем немного времени. Мы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет