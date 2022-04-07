Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем.
Мы организуем для вас трансфер из Нового аэропорта IST или Сабиха Гекчен SAW в любую точку Стамбула. Встретим вас с именной табличкой и улыбкой, поможем с вещами, доставим на комфортабельном автомобиле по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.
Завершение: Hoca Paşa, Gar (Sirkeci, 34110 İstanbul
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день, с 0:01
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Трансфер проходит на вместительных минивэнах Mercedes V-класса (Vito, Sprinter) с комфортабельным салоном и огромным багажным отсеком
При бронировании укажите фамилию, имя, аэропорт прилета, дату и номер рейса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день, с 0:01
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