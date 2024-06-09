Мы предлагаем вам услуги качественного и быстрого трансфера из аэропорта Стамбула в любую точку города.
Наш заботливый сервис обеспечит вам максимальный комфорт: профессиональный водитель доставит вас в необходимое место и позаботится о вашем багаже. Поездка пройдет на универсальном минивэне, где вы сможете отдохнуть после перелета.
Наш заботливый сервис обеспечит вам максимальный комфорт: профессиональный водитель доставит вас в необходимое место и позаботится о вашем багаже. Поездка пройдет на универсальном минивэне, где вы сможете отдохнуть после перелета.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансфер
Быстрый и качественный трансфер из аэропорта Стамбула Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города, одна из услуг компании, это — безопасность, качество, экономия времени и средств. В многомиллионном мегаполисе и в одном из крупнейших по размерам и инфраструктуре аэропорту в мире легко заблудиться, но с сервисом «Трансфер из аэропорта в Стамбуле» этого не случится. Прилетев и получив багаж, вам нужно лишь найти табличку со своим именем у одного из встречающих, остальное — дело техники и многолетнего опыта работы на рынке туризма. Универсальный минивэн Mersedes Vito доставит вас в любую точку города, водитель позаботится о вашем багаже и о комфорте во время поездки. Организационные детали Внести предоплату и заранее проинформировать о важных деталях, будь то наличие детского кресла или дополнительное место для габаритного багажа, можно прямо на сайте компании.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- ✓ Трансфер от 1 до 8 человек
Что не входит в цену
- ✓ Личные расходы
- ✓ Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: В любую точку города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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