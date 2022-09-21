Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в любом аэропорту Стамбула на новом вместительном минивэне Mercedes Vito. Все наши водители прекрасно знают город и особенности местного движения. Они выберут оптимальный путь до вашего отеля с учетом актуальной дорожной ситуации. Помогут с багажом и сделают всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о поездке.
При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).