Трансфер в Стамбул из любого аэропорта

Добраться до отеля с комфортом: на современном Mercedes Vito, с опытным водителем

Индивидуальный трансфер из аэропорта — идеальное решение для тех, кто ценит пунктуальность, спокойствие, надежность и безопасность.

Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в указанное место за фиксированную цену. Обещаем, что всё пройдет на высшем уровне.
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Четкий и комфортный трансфер

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в любом аэропорту Стамбула на новом вместительном минивэне Mercedes Vito. Все наши водители прекрасно знают город и особенности местного движения. Они выберут оптимальный путь до вашего отеля с учетом актуальной дорожной ситуации. Помогут с багажом и сделают всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о поездке.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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