Индивидуальный трансфер из аэропорта — идеальное решение для тех, кто ценит пунктуальность, спокойствие, надежность и безопасность. Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в указанное место за фиксированную цену. Обещаем, что всё пройдет на высшем уровне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Четкий и комфортный трансфер

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в любом аэропорту Стамбула на новом вместительном минивэне Mercedes Vito. Все наши водители прекрасно знают город и особенности местного движения. Они выберут оптимальный путь до вашего отеля с учетом актуальной дорожной ситуации. Помогут с багажом и сделают всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о поездке.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).