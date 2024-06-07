1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
«Трансфер проходит на вместительном минивэне (Мерседес Вито, Фольксваген Каравелла, Фольксваген Транспортер)»
9 июня в 00:30
10 июня в 00:30
€52 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Vito — с кондиционером и телевизором»
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
€60 за всё до 7 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito не старше 2022 г»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390€176 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
«Мы встретим вас в аэропорту на современном минивэне Mercedes Vito, покажем главные достопримечательности города и отвезем обратно к вашему следующему рейсу»
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
«Наш водитель встретит вас в зале прилета с именной табличкой, проводит до современного чистого микроавтобуса, поможет с багажом и отвезет в отель по кратчайшему пути с учетом дорожной ситуации»
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
€65 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
«Дорога пройдёт быстро и легко, ведь вы поедете на комфортабельном минивэне, где хватит места для всех пассажиров и вещей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Sprinter комфорт-класса»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
663€398 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Трансфер ждал нас вовремя. Все пожелания были учтены. Всё прошло прекрасно
- ВВиктория5 июня 2024Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
- ЛЛюба1 июня 2024Все четко, комфортно. Отдельное спасибо за холодную воду в маленьких удобных бутылочках, помощь с багажом и вежливость
- ЕЕвгений11 мая 2024Отлично, трансфер приехал вовремя, машина бизнес класс!
- ТТатьяна4 мая 2024Трансфер сработал идеально! Отличный парк авто. Встретили вовремя, комфортно доставили к отелю! Рекомендую 100%. Спасибо ребята за хорошую услугу!
- ЮЮрий4 мая 2024Сразу хочу отметить прекрасный тур, за,что большое спасибо организатору Михаилу. Отзыв будет длинным, наберитесь терпения и дочитайте до конца. Гид
- ЕЕлена26 апреля 2024Я организовывала трансфер и экскурсию для своей свекрови. У неё был 1 день пересадки в Стамбуле. Она первый раз выезжала
- ННаталья4 апреля 2024Спасибо за организованный трансферы. Всё вовремя, никаких замечаний, рекомендаций нет. Всё отлично. Желаем дальнейшего процветания. Обязательно воспользуйся ещё раз и будем рекомендовать друзьям.
- ББовуль26 февраля 2024Очень удобный вариант! 2в1) Мы воспользовались. Нас забрали в аэропорту, отвезли в отель. Там нас окутал вниманием гид Хидо. Провел экскурсию
- ВВладимир29 января 2024Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На микроавтобусе»
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