Экскурсии на микроавтобусе в Стамбуле с гидом по низким ценам

Найдено 8 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Стамбуле, цены от €52, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
470 отзывов
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
«Трансфер проходит на вместительном минивэне (Мерседес Вито, Фольксваген Каравелла, Фольксваген Транспортер)»
9 июня в 00:30
10 июня в 00:30
52 за всё до 8 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Vito — с кондиционером и телевизором»
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
60 за всё до 7 чел.
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito не старше 2022 г»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390176 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта в Стамбул
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
70 за всё до 8 чел.
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
«Мы встретим вас в аэропорту на современном минивэне Mercedes Vito, покажем главные достопримечательности города и отвезем обратно к вашему следующему рейсу»
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
350 за всё до 4 чел.
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
«Наш водитель встретит вас в зале прилета с именной табличкой, проводит до современного чистого микроавтобуса, поможет с багажом и отвезет в отель по кратчайшему пути с учетом дорожной ситуации»
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
65 за всё до 16 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
«Дорога пройдёт быстро и легко, ведь вы поедете на комфортабельном минивэне, где хватит места для всех пассажиров и вещей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
50 отзывов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Sprinter комфорт-класса»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
663398 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Трансфер ждал нас вовремя. Все пожелания были учтены. Всё прошло прекрасно
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
  • Л
    Люба
    1 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Все четко, комфортно. Отдельное спасибо за холодную воду в маленьких удобных бутылочках, помощь с багажом и вежливость
  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Трансфер из любого аэропорта Стамбула
    Отлично, трансфер приехал вовремя, машина бизнес класс!
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Трансфер из любого аэропорта Стамбула
    Трансфер сработал идеально! Отличный парк авто. Встретили вовремя, комфортно доставили к отелю! Рекомендую 100%. Спасибо ребята за хорошую услугу!
  • Ю
    Юрий
    4 мая 2024
    Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
    Сразу хочу отметить прекрасный тур, за,что большое спасибо организатору Михаилу. Отзыв будет длинным, наберитесь терпения и дочитайте до конца. Гид
    читать дальше

    нас встретил в отеле на комфортабельном минивене, где мы комфортно разместились всей семьей. Первое, что мы посетили Зейтинбурну, были фабрике и видели сам процесс производства. Для детей это было познавательной экскурсией, да нам взрослым было очень интересно. Ну и покупки здесь делать одно удовольствие. Натуральный материал, лучшие турецкие мастера, прекрасное качество товаров. Есть возможность посмотреть,потрогать, примерит, да и цену удалось снизить. В районе Лалели жена накупила прекрасного постельного белья. Гид нам попался очень грамотный. Прекрасно провел экскурсию. Все наши просьбы и желания были удовлетворены. Наш гид, также следил за тем, чтобы была возможность и время для отдыха и перекуса всей семье. Благодаря комфортному транспорту и грамотному планированию маршрута, за один день удалось многое посмотреть, купить все, что хотелось и даже больше, но при этом не сильно устать. Эта программа оказалась идеальным вариантом для нашей семьи. Рекомендую очень на 100%.

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
    Я организовывала трансфер и экскурсию для своей свекрови. У неё был 1 день пересадки в Стамбуле. Она первый раз выезжала
    читать дальше

    за границу и хотелось, чтобы её сопроводили и все было гладко. Ей очень понравилась экскурсия и компания Леона. Прогулка была в приятном темпе и с интересной информацией. Она влюбилась в Стамбул и хочет туда вернуться ещё раз:) Организация обратного трансфера в аэропорт так же была через Леона и мы так рады, что это было так. Водитель должен был забрать Елену в 2:30 ночи, но что-то произошло и он не приехал. Несмотря на то, что была ночь, Леон оперативно вызвал такси и оплатил его за свой счёт. У моей свекрови не было лир и она не могла оплатить наличными. Она вовремя приехала в аэропорт. Мы очень рады, что у нас была такая замечательная связь с гидом и что он помог все организовать!

  • Н
    Наталья
    4 апреля 2024
    Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
    Спасибо за организованный трансферы. Всё вовремя, никаких замечаний, рекомендаций нет. Всё отлично. Желаем дальнейшего процветания. Обязательно воспользуйся ещё раз и будем рекомендовать друзьям.
  • Б
    Бовуль
    26 февраля 2024
    Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
    Очень удобный вариант! 2в1) Мы воспользовались. Нас забрали в аэропорту, отвезли в отель. Там нас окутал вниманием гид Хидо. Провел экскурсию
    читать дальше

    по вечернему Стамбулу. И взрослым и подросткам было интересно. Показал нам ресторан с оч. вкусной кухней👍 И т. к. было уже темно, не позволил себе оставить девушек в незнакомом городе. Отвез нас домой. За что Хидо, огромное Вам спасибо🙏 Рекомендую эту команду👌 Леон был на связи24/7

    Очень удобный вариант! 2в1)Очень удобный вариант! 2в1)Очень удобный вариант! 2в1)
  • В
    Владимир
    29 января 2024
    Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
    Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
  2. Трансфер из любого аэропорта Стамбула
  3. Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
  4. Трансфер из аэропорта в Стамбул
  5. Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 52 до 398 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 562 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Стамбуле с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Стамбула и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам