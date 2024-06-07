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за границу и хотелось, чтобы её сопроводили и все было гладко. Ей очень понравилась экскурсия и компания Леона. Прогулка была в приятном темпе и с интересной информацией. Она влюбилась в Стамбул и хочет туда вернуться ещё раз:) Организация обратного трансфера в аэропорт так же была через Леона и мы так рады, что это было так. Водитель должен был забрать Елену в 2:30 ночи, но что-то произошло и он не приехал. Несмотря на то, что была ночь, Леон оперативно вызвал такси и оплатил его за свой счёт. У моей свекрови не было лир и она не могла оплатить наличными. Она вовремя приехала в аэропорт. Мы очень рады, что у нас была такая замечательная связь с гидом и что он помог все организовать!