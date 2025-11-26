Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Здесь нет автомобилей, зато есть уютная набережная с кафе, рыбными ресторанами и читать дальше домами в традиционном османском стиле.



Описание экскурсии День на Бююкаде: море, история и умиротворение Всего в часе паромной прогулки от шумного Стамбула вас ждет Бююкада — уютный остров, крупнейший из Принцевых островов, где время замедляет свой ход. Здесь нет шума, суеты и даже автомобилей, а местные улочки можно исследовать пешком. Зато есть прекрасная набережная с рыбными ресторанами и османскими особняками, создающими неповторимую атмосферу. Одной из самых известных достопримечательностей является греческий православный монастырь Святого Георгия, расположенный на вершине холма. Подъём к монастырю пешком или на велосипеде вознаграждается великолепным видом на Мраморное море и ощущением полной гармонии с природой. Во второй половине дня можно искупаться или позагорать на одном из пляжей острова, а затем отдохнуть в прибрежном кафе с чашкой турецкого чая и свежей выпечкой. Обратный путь на пароме — отличная возможность полюбоваться закатом и видами вечернего Стамбула.

