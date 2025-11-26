Приглашаем вас отправиться из шумного Стамбула на Бююкаду — крупнейший из Принцевых островов, предлагающий умиротворенную атмосферу и очаровательные пейзажи.
Описание экскурсииДень на Бююкаде: море, история и умиротворение Всего в часе паромной прогулки от шумного Стамбула вас ждет Бююкада — уютный остров, крупнейший из Принцевых островов, где время замедляет свой ход. Здесь нет шума, суеты и даже автомобилей, а местные улочки можно исследовать пешком. Зато есть прекрасная набережная с рыбными ресторанами и османскими особняками, создающими неповторимую атмосферу. Одной из самых известных достопримечательностей является греческий православный монастырь Святого Георгия, расположенный на вершине холма. Подъём к монастырю пешком или на велосипеде вознаграждается великолепным видом на Мраморное море и ощущением полной гармонии с природой. Во второй половине дня можно искупаться или позагорать на одном из пляжей острова, а затем отдохнуть в прибрежном кафе с чашкой турецкого чая и свежей выпечкой. Обратный путь на пароме — отличная возможность полюбоваться закатом и видами вечернего Стамбула.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Бююкада
- Набережная
- Монастырь Святого Георгия
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
