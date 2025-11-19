Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя богатство турецкой и османской кухни во время прогулки по живописным местам и знаменитым достопримечательностям Стамбула.



Полтора часа на Босфоре, визит в старинную мечеть и Восточный рынок подарят вам незабываемые впечатления и глубже раскроют дух этого удивительного города. Не упустите шанс почувствовать истинный вкус и атмосферу Стамбула!

Наталья Ваш гид в Стамбуле Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-12 человек Как проходит Пешком €40 за человека

Описание экскурсии Приглашаю вас отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие, которое раскроет все тайны турецкой и османской кухни. Маршрут проложен так, чтобы вы могли не только познакомиться с богатством местных вкусов, но и насладиться красотами Босфора во время полуторачасовой прогулки. Вам предстоит посетить старинную мечеть и Восточный рынок, где вы сможете окунуться в атмосферу настоящего восточного базара. На протяжении экскурсии вы попробуете такие кулинарные изыски, как çağ kebap, katmer, kokoreç, beyran çorbası,balık dürüm и ещё много других удивительных блюд. Этот тур — прекрасная возможность для всех любителей истории и гастрономии проникнуть в сердце Стамбула и почувствовать богатство его кулинарной традиции. Позвольте себе окунуться в уникальный мир вкусов и ароматов, сквозь который проникает дух Востока. Важная информация: Минимальное количество людей для проведения экскурсии 5 человек. Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите, пожалуйста, заранее.

