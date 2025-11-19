Откройте для себя богатство турецкой и османской кухни во время прогулки по живописным местам и знаменитым достопримечательностям Стамбула.
Полтора часа на Босфоре, визит в старинную мечеть и Восточный рынок подарят вам незабываемые впечатления и глубже раскроют дух этого удивительного города. Не упустите шанс почувствовать истинный вкус и атмосферу Стамбула!
Описание экскурсииПриглашаю вас отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие, которое раскроет все тайны турецкой и османской кухни. Маршрут проложен так, чтобы вы могли не только познакомиться с богатством местных вкусов, но и насладиться красотами Босфора во время полуторачасовой прогулки. Вам предстоит посетить старинную мечеть и Восточный рынок, где вы сможете окунуться в атмосферу настоящего восточного базара. На протяжении экскурсии вы попробуете такие кулинарные изыски, как çağ kebap, katmer, kokoreç, beyran çorbası,balık dürüm и ещё много других удивительных блюд. Этот тур — прекрасная возможность для всех любителей истории и гастрономии проникнуть в сердце Стамбула и почувствовать богатство его кулинарной традиции. Позвольте себе окунуться в уникальный мир вкусов и ароматов, сквозь который проникает дух Востока. Важная информация: Минимальное количество людей для проведения экскурсии 5 человек. Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите, пожалуйста, заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Множество уличной еды
- Египетский рынок
- Новая Мечеть 17 века
- Галатский мост
- Пролив Босфор: вы увидите с воды дворец Долмабахче, Мечеть Ортакёй, Два Босфорских моста, самые дорогие отели, крепость Румели Хисар, частные виллы (в некоторых снимали популярные турецкие сериалы), Девичья Башня, район Каракёй, Галата Порт
Что включено
- Услуги профессионального гида и гастронома
- Билеты на прогулочный кораблик для экскурсии по Босфору
Что не входит в цену
- Вся уличная еда оплачивается отдельно (в районе 45 Евро на двоих, Т.К. вы будете брать одну порцию чтобы попробовать)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Египетский рынок Rüstem Paşa, 34116 Fatih/İstanbul
Завершение: Галатский мост Kemankeş Karamustafa Paşa, Galata Köprüsü, 34425 Beyoğlu/İstanbul
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
