Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Красивая и познавательная прогулка 👣 по Босфору

Вы прокатитесь на аутентичном городском кораблике «вапура» и насладитесь завораживающими видами Босфора и панорамами резиденций, посольств и особняков богатых стамбульчан. Некоторые из них, возможно, покажутся вам знакомыми, ведь их часто показывают в популярных турецких сериалах. Я расскажу о ценах на недвижимость в этих районах, вспомню знаменитых султанов и поделюсь легендами о дворцах и частных владениях.

Стамбул изнутри

После путешествия на «вапуре» вас ждет увлекательная четырехчасовая прогулка 👣 по самобытным кварталам города. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью рыбаков, впечатлитесь видами на Третий Босфорский мост, посетите мавзолей одного почитаемого турецкого святого и узнаете, почему его могила усыпана серебряными нитями. Кроме того, погуляете по нетуристическому району Сарыер, парадоксальным образом сочетающем светскость и закрытость, дорогие прибрежные дома и полуразрушенные особняки.

Гастрономические радости

Стамбул — город 🏙️, где можно найти заведения на любой вкус и кошелек. Мы не пойдем в дорогие рестораны, а посетим демократичные места с прекрасным соотношением цены и качества. Вы попробуете свежеобжаренную рыбу 🐟, вкуснейшие слоеные пироги бёреки и местные молочные десерты сютлач и казандиби. После чего немного погуляете по набережной и отправитесь на кораблике в обратный путь.

Организационные детали