Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу

Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям

Вероника
Вероника – Гид из Стамбула
Приглашаю в насыщенное, живописное и вкусное путешествие по Стамбулу! Вы рассмотрите с воды местные посольства и дачи богатых горожан, понаблюдаете за жизнью и ритуалами рыбаков и исследуете прибрежный район Сарыер.

А еще попробуете турецкие молочные десерты, свежеприготовленную рыбу 🐟 и слоеные пироги бёреки.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу

Что вас ожидает

Красивая и познавательная прогулка 👣 по Босфору
Вы прокатитесь на аутентичном городском кораблике «вапура» и насладитесь завораживающими видами Босфора и панорамами резиденций, посольств и особняков богатых стамбульчан. Некоторые из них, возможно, покажутся вам знакомыми, ведь их часто показывают в популярных турецких сериалах. Я расскажу о ценах на недвижимость в этих районах, вспомню знаменитых султанов и поделюсь легендами о дворцах и частных владениях.

Стамбул изнутри
После путешествия на «вапуре» вас ждет увлекательная четырехчасовая прогулка 👣 по самобытным кварталам города. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью рыбаков, впечатлитесь видами на Третий Босфорский мост, посетите мавзолей одного почитаемого турецкого святого и узнаете, почему его могила усыпана серебряными нитями. Кроме того, погуляете по нетуристическому району Сарыер, парадоксальным образом сочетающем светскость и закрытость, дорогие прибрежные дома и полуразрушенные особняки.

Гастрономические радости
Стамбул — город 🏙️, где можно найти заведения на любой вкус и кошелек. Мы не пойдем в дорогие рестораны, а посетим демократичные места с прекрасным соотношением цены и качества. Вы попробуете свежеобжаренную рыбу 🐟, вкуснейшие слоеные пироги бёреки и местные молочные десерты сютлач и казандиби. После чего немного погуляете по набережной и отправитесь на кораблике в обратный путь.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Для проезда на общественном транспорте у вас должна быть карта Istanbul Card с балансом не менее 20 лир на человека (плюс гид)
  • Женщинам нужно взять с собой платок
  • Экскурсия ⛳ проходит по будням, в нештормовую погоду
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вероника
Вероника
Добро пожаловать в Стамбул! Спасибо, что обратили внимание на мою страничку. Если это произошло, значит вы находитесь в поиске нестандартных локаций, троп и чудесных фотозон в нашем Городе! Мое призвание — влюблять вас в нашу страну и Стамбул в частности. Для этого я постоянно изучаю исторические материалы, а также обожаю выискивать городские легенды, которыми с удовольствием делюсь с вами. В Стамбуле я живу шесть лет, а город (с неизвестной стороны) открываю вам уже пять лет. Те, кто побывал на экскурсиях со мной, видят и ощущают Город по-другому и возвращаются к нам снова и снова. И в этом есть моя заслуга тоже. Внимательно читайте описание экскурсий, количество участников которых строго ограничено — ведь эти туры ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС! Приглашаю вас в другой Стамбул, который без грамотного проводника вряд ли вам откроется!
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