Великолепный век

Мы отправимся исследовать жизнь правителей Османской империи

Входной билет
Мы отправимся исследовать жизнь правителей Османской империи.

Увидим дворец Топкапы, Голубую мечеть, мечеть Султана Сулеймана и усыпальницы Роксаланы+Сулеймана, сделаем фото на память с панорамной крыши Тахт Истанбул, посетим Гранд Базар и поторгуемся на Египетском рынке.
Великолепный век
Великолепный век
Великолепный век
Великолепный век
Великолепный век
Великолепный век

Что вы можете увидеть 🤩

  • дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • мечеть Султана Сулеймана и усыпальницы Роксаланы+Сулеймана
  • Тахт Истанбул (панорамная крыша и место для фотосъемки)
  • Гранд Базар
  • Египетский рынок.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Дворец Топкапы

Он построен в восточном стиле и является средневековым символом османской государственности. Основные части дворца были возведены во время правления султана Мехмеда Завоевателя в XV веке. В течение 400 лет в этом дворце жили 25 султанов Османской империи.
В гареме дворца жила знаменитая султанка Роксалана, жена султана Сулеймана. Сегодня дворец является музеем, где находится гарем, дворы, кухня дворца, павильоны, сады, духовные ценности, драгоценные камни и объекты, и находится двор с прекрасным видом на Босфор. Отсюда османы 400 лет управляли пространствами империи, раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе.

Голубая мечеть

Мечеть была построена в XVII веке прямо напротив Софийского храма по приказу султана Ахмеда I. Свое название получила из-за цвета керамических плиток, которые использовались в декорациях интерьера. Благодаря 260 витражным окнам, ощущается простор и величие мечети. Из-за уникального расположения окон создается впечатление, словно купол подвешен в воздухе. Это единственная мечеть с 6 минаретами в Турции.
Мечеть Султана Сулеймана и усыпальницы Роксаланы+Сулеймана
Мечеть сооружена по приказу cултана Сулеймана архитектором Синаном в 1550–1557 годах. Купол имеет высоту 53 м и диаметр 26,5 м. Пол мечети выложен коврами, внутри мечеть хорошо освещена — свет падает из 136 окон. Мечеть имеет четыре минарета. Со зданиями бань, медресе (учебных заведений), кухонь, библиотек и обсерваторией мечеть образует комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом.
Во дворе мечети находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Роксолана. Существуют версии, что мечеть медленно сползает в залив Золотой Рог.

Египетский рынок

Второй по величине рынок Стамбула. Расположен в старой части Стамбула, в районе Эминёню. Он был построен в XVII веке. Своё название базар получил благодаря тому, что основная масса пряностей и специй (того времени) поставлялась из Египта. В данный момент большинство продуктов турецкие. Можете приобрести самые вкусные сладости, фруктовые чаи, фисташки, орехи, кофе по-турецки.

Мы посетим:

  • Тахт Истанбул (панорамная крыша и место для фотосъемки),
  • Гранд Базар.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • входной билет во дворец Топкапы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • входной билет в дворец Топкапы.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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