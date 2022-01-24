Что вы можете увидеть 🤩

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Дворец Топкапы

Он построен в восточном стиле и является средневековым символом османской государственности. Основные части дворца были возведены во время правления султана Мехмеда Завоевателя в XV веке. В течение 400 лет в этом дворце жили 25 султанов Османской империи.

В гареме дворца жила знаменитая султанка Роксалана, жена султана Сулеймана. Сегодня дворец является музеем, где находится гарем, дворы, кухня дворца, павильоны, сады, духовные ценности, драгоценные камни и объекты, и находится двор с прекрасным видом на Босфор. Отсюда османы 400 лет управляли пространствами империи, раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе.

Голубая мечеть

Мечеть была построена в XVII веке прямо напротив Софийского храма по приказу султана Ахмеда I. Свое название получила из-за цвета керамических плиток, которые использовались в декорациях интерьера. Благодаря 260 витражным окнам, ощущается простор и величие мечети. Из-за уникального расположения окон создается впечатление, словно купол подвешен в воздухе. Это единственная мечеть с 6 минаретами в Турции.

Мечеть Султана Сулеймана и усыпальницы Роксаланы+Сулеймана

Мечеть сооружена по приказу cултана Сулеймана архитектором Синаном в 1550–1557 годах. Купол имеет высоту 53 м и диаметр 26,5 м. Пол мечети выложен коврами, внутри мечеть хорошо освещена — свет падает из 136 окон. Мечеть имеет четыре минарета. Со зданиями бань, медресе (учебных заведений), кухонь, библиотек и обсерваторией мечеть образует комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом.

Во дворе мечети находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Роксолана. Существуют версии, что мечеть медленно сползает в залив Золотой Рог.

Египетский рынок

Второй по величине рынок Стамбула. Расположен в старой части Стамбула, в районе Эминёню. Он был построен в XVII веке. Своё название базар получил благодаря тому, что основная масса пряностей и специй (того времени) поставлялась из Египта. В данный момент большинство продуктов турецкие. Можете приобрести самые вкусные сладости, фруктовые чаи, фисташки, орехи, кофе по-турецки.

Мы посетим:

Тахт Истанбул (панорамная крыша и место для фотосъемки),

Гранд Базар.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: