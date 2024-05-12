Ильяс — ваша команда гидов в Стамбуле

читать дальше городе легко потеряться или же напрочь устать. Я помогу вам устать, но не дам потеряться и помогу увезти частичку этого прекрасного города и не забыть его никогда… Не будем терять время и вместе отправимся навстречу к приключениям!

Я профессиональный лицензированный гид. История, фотография, архитектура, искусство — всё это я люблю комбинировать в своей работе. Стамбул объединяет великое прошлое Рима, Византии и Османской Империи. Сегодня в этом густонаселенном