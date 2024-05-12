Приглашаем вас в путешествие по просторам морей и океанов —от Африки до Индии, от Чёрного моря до Персидского залива. Вы увидите уникальные галеры и султанские ладьи, усыпальницу Барбароссы и карту Пири-рейса. А также узнаете, какая судьба постигла одну из самых могущественных флотилий 16-17 веков.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Галера султана — единственная сохранившаяся до наших дней оригинальная галера периода 16-17 веков.
- Султанские ладьи, на которых правители плавали по берегам Стамбула, пересекали Босфор и Золотой Рог.
- Модели галеонов османской флотилии и кораблей позднего периода.
- Карта Пири-рейса (копия), где изображено побережье нынешней Америки, которую на тот момент ещё не открыли.
- Усыпальница Барбароссы — место, где был похоронен один из больших талантов тактики морского боя.
- Аналоговый компьютер 1970-х годов — система навигации торпед в величину небольшого автомобиля.
А также увидите ордена и униформы, лодки Ататюрка, бюсты мореплавателей и многое другое!
Вы узнаете:
- Как шла борьба за первенство в Индийском океане
- Как ещё не захвативший Константинополь Мехмет II смог взять проливы под свой контроль
- Какое значение имел остров Родос
- Какое сражение повлияло на будущее Османской империи
- Как бывшему пленнику Византии удалось захватить контроль над проливом Дарданеллы
Организационные детали
- Вход в музей оплачивается отдельно — 400 лир/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Новой мечети
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Стамбуле
Я профессиональный лицензированный гид. История, фотография, архитектура, искусство — всё это я люблю комбинировать в своей работе. Стамбул объединяет великое прошлое Рима, Византии и Османской Империи. Сегодня в этом густонаселенномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Diana
12 мая 2024
Очень познавательная экскурсия! Гид молодец!
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