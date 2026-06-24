Скрытые дворы, мастерские и панорамы Старого города
Стоит немного отойти от популярных маршрутов, и перед вами откроется иной Стамбул — город купцов, ремесленников и караванов. Здесь почти нет туристов, зато есть скрытые проходы, мастерские и старинные ханы.
Через эти места я помогу вам понять жизнь торговых кварталов в прошлом и увидеть, чем они живут сегодня.
Колонна Константина. Я расскажу, почему именно здесь сформировался главный торговый центр Константинополя.
Хан Зинджирли. Во внутреннем дворе комплекса вы почувствуете атмосферу Стамбула, которая почти не изменилась за последние столетия.
Хан Рококо. Историческое здание, которое продолжает жить современной городской жизнью. Хороший пример того, как в Стамбуле прошлое соседствует с настоящим.
Старые торговые улицы. Пройдём по кварталам ремесленников и торговцев, где до сих пор работают небольшие мастерские и лавки.
Большой Новый Хан. Поговорим о купцах, караванах, финансовой жизни Османской империи и международной торговле.
Большой Хан Валиде — главная точка маршрута. Вы прогуляетесь по старинным дворам и мастерским, а затем подниметесь на площадку, откуда открывается панорама Стамбула. Здесь будет время для фотографий, небольшого отдыха и кофе.
Хан Сагыр. Продолжим знакомство с менее известными уголками торгового района и исследуем пространства, сохранившие аутентичную атмосферу Стамбула.
Новый Бета-Хан. Отреставрированный торговый двор, где старинная архитектура сочетается с современными кофейнями и творческими проектами.
Хан Курукахведжи. Финальная точка маршрута. Поговорим о традициях турецкого кофе и роли кофейной культуры в жизни торгового Стамбула.
Я расскажу:
как была устроена торговля в Османской империи
что такое ханы и караван-сараи, какую роль они играли в жизни города
как формировались торговые и ремесленные кварталы Стамбула
где искать скрытые дворы, мастерские и фотогеничные уголки Старого города
Организационные детали
Бесплатно угощу вас кофе
На пути много лестниц, крутых подъёмов и спусков
Иногда будем высоко подниматься, чтобы увидеть панораму Стамбула
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 14:30
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На трамвайной станции Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ата — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 277 туристов
Я родился и вырос в Турции — в семье, где соединились два удивительных города: мой отец родом из солнечной Антальи, а мама — из многоликого Стамбула. Поэтому с детства я читать дальшеуменьшить
чувствую себя дома и у моря, и в шумных улочках мегаполиса. Эти города для меня не просто точки на карте — они часть моей жизни и характера.
В туризме я уже много лет. Лицензию профессионального гида получил в 2012 году от Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор провожу экскурсии как с крупными компаниями, так и авторские туры — те, где можно показать настоящую Турцию, такой, какой я её люблю.
Я учился в Минске, окончил филологический факультет БГУ. Это помогает мне не просто рассказывать факты, а передавать атмосферу, историю, культуру. На моих экскурсиях я стараюсь, чтобы гости почувствовали страну сердцем — увидели Турцию глазами местного жителя и увезли с собой не только фотографии, но и эмоции, которые останутся надолго.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anna
Отличная экскурсия для тех, кто уже видел основные достопримечательности Стамбула. Очень атмосферный маршрут по старинным ханам и скрытым уголкам города. Особенно понравились красивые виды и фотолокации.
Отдельный плюс — в некоторых читать дальшеуменьшить
похожих экскурсиях других гидов за посещение смотровых площадок нужно доплачивать отдельно, а здесь красивые панорамы уже включены в маршрут и никаких дополнительных расходов не было.
Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Стамбул и открыть для себя места, о которых знают даже не все местные жители. Гид супер!
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