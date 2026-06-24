Стоит немного отойти от популярных маршрутов, и перед вами откроется иной Стамбул — город купцов, ремесленников и караванов. Здесь почти нет туристов, зато есть скрытые проходы, мастерские и старинные ханы. Через эти места я помогу вам понять жизнь торговых кварталов в прошлом и увидеть, чем они живут сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Ваш гид в Стамбуле

Описание экскурсии

Колонна Константина. Я расскажу, почему именно здесь сформировался главный торговый центр Константинополя.

Хан Зинджирли. Во внутреннем дворе комплекса вы почувствуете атмосферу Стамбула, которая почти не изменилась за последние столетия.

Хан Рококо. Историческое здание, которое продолжает жить современной городской жизнью. Хороший пример того, как в Стамбуле прошлое соседствует с настоящим.

Старые торговые улицы. Пройдём по кварталам ремесленников и торговцев, где до сих пор работают небольшие мастерские и лавки.

Большой Новый Хан. Поговорим о купцах, караванах, финансовой жизни Османской империи и международной торговле.

Большой Хан Валиде — главная точка маршрута. Вы прогуляетесь по старинным дворам и мастерским, а затем подниметесь на площадку, откуда открывается панорама Стамбула. Здесь будет время для фотографий, небольшого отдыха и кофе.

Хан Сагыр. Продолжим знакомство с менее известными уголками торгового района и исследуем пространства, сохранившие аутентичную атмосферу Стамбула.

Новый Бета-Хан. Отреставрированный торговый двор, где старинная архитектура сочетается с современными кофейнями и творческими проектами.

Хан Курукахведжи. Финальная точка маршрута. Поговорим о традициях турецкого кофе и роли кофейной культуры в жизни торгового Стамбула.

Я расскажу:

как была устроена торговля в Османской империи

что такое ханы и караван-сараи, какую роль они играли в жизни города

как формировались торговые и ремесленные кварталы Стамбула

где искать скрытые дворы, мастерские и фотогеничные уголки Старого города

Организационные детали