В Стамбуле резиденции султанов, древние площади и Босфор складываются в одну историю — давайте исследуем её вместе.
За день вы увидите главные символы Османской империи, прогуляетесь по центру и отправитесь в круиз между Европой и Азией.
В программе — дворец Топкапы и гарем, Голубая мечеть, площадь Ипподром, горячий обед на борту и панорамы города с воды.
За день вы увидите главные символы Османской империи, прогуляетесь по центру и отправитесь в круиз между Европой и Азией.
В программе — дворец Топкапы и гарем, Голубая мечеть, площадь Ипподром, горячий обед на борту и панорамы города с воды.
Описание экскурсии
8:00–8:30 — трансфер из отелей
9:00–15:30 — прогулка по историческому центру Стамбула
Вы посетите:
- дворец Топкапы
- гарем дворца Топкапы
- церковь Святой Ирины
- Голубую мечеть
- площадь Ипподром
И осмотрите снаружи:
- дворец Ибрагима-паши
- хаммам Хюррем Султан
16:00–18:00 — круиз по Босфору
С видами на дворцы, особняки, мечети и исторические районы Стамбула. На борту вам подадут обед — суп, салат, горячее и напитки.
18:00–19:00 — возвращение в отели
Во время экскурсии вы узнаете:
- почему дворец Топкапы стал центром Османской империи
- как был устроен гарем и какие мифы о нём появились благодаря сериалам
- какое событие на площади Ипподром изменило историю Константинополя
- как Османская империя повлияла на современный облик Стамбула
- чем уникальна Голубая мечеть
- как на берегах Босфора жили султаны и знать
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, круиз, обед
- Дополнительные расходы: билет в Топкапы — ~€52. Организуем для вас вход без очередей
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€130
|Детский — 3–7 лет
|€100
|Детский — до 2 лет
|Бесплатно
|Индивидуальное VIP-путешествие с гидом — до 4 человек
|€400
|Индивидуальное VIP-путешествие с гидом — до 6 человек
|€500
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
Входит в следующие категории Стамбула
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