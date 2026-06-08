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Погулять по Стамбулу и отправиться в круиз по Босфору

Дворцы, мечети, виды и еда
В Стамбуле резиденции султанов, древние площади и Босфор складываются в одну историю — давайте исследуем её вместе.

За день вы увидите главные символы Османской империи, прогуляетесь по центру и отправитесь в круиз между Европой и Азией.

В программе — дворец Топкапы и гарем, Голубая мечеть, площадь Ипподром, горячий обед на борту и панорамы города с воды.
Погулять по Стамбулу и отправиться в круиз по Босфору
Погулять по Стамбулу и отправиться в круиз по Босфору
Погулять по Стамбулу и отправиться в круиз по Босфору

Описание экскурсии

8:00–8:30 — трансфер из отелей

9:00–15:30 — прогулка по историческому центру Стамбула

Вы посетите:

  • дворец Топкапы
  • гарем дворца Топкапы
  • церковь Святой Ирины
  • Голубую мечеть
  • площадь Ипподром

И осмотрите снаружи:

  • дворец Ибрагима-паши
  • хаммам Хюррем Султан

16:00–18:00 — круиз по Босфору

С видами на дворцы, особняки, мечети и исторические районы Стамбула. На борту вам подадут обед — суп, салат, горячее и напитки.

18:00–19:00 — возвращение в отели

Во время экскурсии вы узнаете:

  • почему дворец Топкапы стал центром Османской империи
  • как был устроен гарем и какие мифы о нём появились благодаря сериалам
  • какое событие на площади Ипподром изменило историю Константинополя
  • как Османская империя повлияла на современный облик Стамбула
  • чем уникальна Голубая мечеть
  • как на берегах Босфора жили султаны и знать

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, круиз, обед
  • Дополнительные расходы: билет в Топкапы — ~€52. Организуем для вас вход без очередей
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€130
Детский — 3–7 лет€100
Детский — до 2 летБесплатно
Индивидуальное VIP-путешествие с гидом — до 4 человек€400
Индивидуальное VIP-путешествие с гидом — до 6 человек€500
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

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