Одним из столпов Османской империи, просуществовавшей более 600 лет, был её блистательный военно-морской флот, который позволил ей господствовать в Средиземном море и на 300 лет сделал Чёрное море «турецким озером».
Романтика морских открытий и сражений, секреты кораблестроения, а также увлекательные истории об адмиралах и моряках, которые прославили Турцию на морских просторах — в нашей программе!
Романтика морских открытий и сражений, секреты кораблестроения, а также увлекательные истории об адмиралах и моряках, которые прославили Турцию на морских просторах — в нашей программе!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание водной прогулки
Хоть тема экскурсии преимущественно «морская», путешествовать мы будем не только по воде. Ведь разговор об исторических богатствах Стамбула был бы неполным без осмотра памятников античности и Средневековья, а также следов сразу нескольких культур: византийской, турецкой и итальянской.
В ходе пешеходной прогулки мы успеем:
- Заглянуть в легендарную башню «Кастеллион тон Галатау» (ныне подземную мечеть), от которой кованой цепью перегораживался Золотой Рог
- Отыскать место, где находилась главная верфь
- Осмотреть знаменитую мечеть адмирала Кылыч Али-паши и его усыпальницу
- Подойти к дюрбе и памятнику пирату и адмиралу Барбароссе
Посещение Музея морского флота откроет неизвестные страницы богатой морской истории Турции. Вы увидите:
- Модели кораблей, начиная от османских галер и до современных боевых кораблей
- Образцы военно-морской техники, включая подводные лодки, турецкие фрегаты и другие военные корабли
- Коллекционные артефакты: навигационные инструменты, карты, флаги и персональные вещи моряков
- Живописные произведения и миниатюры, которые иллюстрируют морские сражения и различные аспекты морской жизни.
В финале пройдёмся на городском морском катере по Босфору, чтобы взглянуть на все эти места со стороны моря.
Организационные детали
- Передвигаться будем не только пешком, но и на городском автобусе и катере. С собой следует иметь Istanbul Kart для проезда.
- Билет для посещения Морского музея оплачивается отдельно, ориентировочная стоимость 60 лир
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей Валерьевич — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 127 туристов
Добрый день. Я не историк по образованию, но изучение истории — дело всей моей жизни. Исследую культуры народов, проживавших на территории современной Турции. Однажды решил сам приехать в этот чарующий край, чтобы увидеть всё воочию. И теперь готов поделиться с вами удивительными открытиями, которые я совершил в многогранной культуре этой страны.Задать вопрос
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