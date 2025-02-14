Одним из столпов Османской империи, просуществовавшей более 600 лет, был её блистательный военно-морской флот, который позволил ей господствовать в Средиземном море и на 300 лет сделал Чёрное море «турецким озером». Романтика морских открытий и сражений, секреты кораблестроения, а также увлекательные истории об адмиралах и моряках, которые прославили Турцию на морских просторах — в нашей программе!

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Описание водной прогулки

Хоть тема экскурсии преимущественно «морская», путешествовать мы будем не только по воде. Ведь разговор об исторических богатствах Стамбула был бы неполным без осмотра памятников античности и Средневековья, а также следов сразу нескольких культур: византийской, турецкой и итальянской.

В ходе пешеходной прогулки мы успеем:

Заглянуть в легендарную башню «Кастеллион тон Галатау» (ныне подземную мечеть), от которой кованой цепью перегораживался Золотой Рог

Отыскать место, где находилась главная верфь

Осмотреть знаменитую мечеть адмирала Кылыч Али-паши и его усыпальницу

Подойти к дюрбе и памятнику пирату и адмиралу Барбароссе

Посещение Музея морского флота откроет неизвестные страницы богатой морской истории Турции. Вы увидите:

Модели кораблей, начиная от османских галер и до современных боевых кораблей

Образцы военно-морской техники, включая подводные лодки, турецкие фрегаты и другие военные корабли

Коллекционные артефакты: навигационные инструменты, карты, флаги и персональные вещи моряков

Живописные произведения и миниатюры, которые иллюстрируют морские сражения и различные аспекты морской жизни.

В финале пройдёмся на городском морском катере по Босфору, чтобы взглянуть на все эти места со стороны моря.

Организационные детали