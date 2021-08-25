Xeniya проводит ещё 2 экскурсии

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Все дороги ведут в Стамбул

Без очередей посетить дворец Топкапы, древнейшие Айя Ирину и Айя Софию, слушая удивительные истории
Я познакомлю вас с важнейшими локациями Старого города.

Вы постоите под куполом одного из самых древних храмов мира, заглянете в османский дворец и узнаете самые интересные факты из истории Османской столицы, её предания и легенды.
5
9 отзывов
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул

Описание билета

Визитные карточки Стамбула

Я лицензированный аккредитованный гид, поэтому без очередей проведу вас к самым важным локациям старого города. Мы посетим:

  • Дворец Топкапы, который не просто служил жилищем султанам, а был центром управления Османской империей. Вы узнаете, почему он не похож ни на один дворец мира, как был устроен быт его обитателей и какие ценности хранятся в его павильонах.
  • Мечеть Айя-София, 1500-летние стены которой хранят множество историй. Вы осмотрите роскошное убранство и познакомитесь с судьбой необычного собора.
  • Айя Ирина — один из древнейших храмов Константинополя: здесь вы услышите о том, как возникло понятие Святой Дух.

Организационные детали

  • На экскурсии предусмотрено посещение музеев, билеты в них приобретаются отдельно. Я делаю это заранее, чтобы не тратить время в очередях в процессе экскурсии. Дворец Топкапы — €55 за чел., Айя София — €25 за чел.
  • Мы посещаем мечеть, поэтому девушкам нужно будет иметь при себе платок, а одежда должна прикрывать ноги и плечи

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 601 туриста
Провожу авторские экскурсии и руковожу собственным агентством по приёму гостей в Турции. За моими плечами сотни экскурсий, включая VIP- и корпоративные группы. Лицензированный гид и туроператор по всей Турции. Гуляем в удовольствие: красивый Стамбул, атмосфера, вкусные паузы и живые истории. Рассказываю легко, но так, что Стамбул открывается с неожиданной стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Ю
Заказать экскурсию у Ксении было очень правильным решением. Она очень приятная девушка, с которой мы нашли сразу контакт. Несмотря на то, что в Стамбуле я не первый раз, много интересных
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новых фактов я узнала от Ксении. Она великолепно рассказывает историю + отвечает на все вопросы со глубокими знаниями. Время пролетело очень легко и быстро. Для меня важно было, чтобы гид был русскоговорящий с лицензией. За время экскурсии к нам несколько раз подходили туристы и спрашивали контакты гида, тк она действительно разительно отличается от всех других вариантов (если можно так сказать:)) Напоследок Ксения порекомендовала очень вкусный ресторан османской кухни, мы остались в восторге:) В следующий свой приезд в Стамбул обязательно закажу прогулку с Ксенией еще раз:) Всем рекомендую эту прекрасную девушку как гида-профессионала:)

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Е
Мы были в Стамбуле 1.5 дня проездом, и учитывая, что мы оказались в этом городе впервые, хотели познакомиться со Стамбулом.
Благодаря Ксении мы не только осмотрели основные достопримечательности, но и узнали
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много нового об истории Стамбула, Рима и Османской Империи.
При этом Ксения рассказывала в достаточно легкой, но весьма информативной форме, и по итогу экскурсии даже наши дети, весьма избалованные посещениями разных стран и городов, сказали что им было очень интересно и очень понравилась экскурсия, средняя дочка даже расстроилась в конце, узнав что наша встреча подошла к концу:)
Помимо интересных фактов из истории Стамбула, Ксения также поделилась советами по шоппингу и другим активностям в городе.

Однозначно рекомендую!

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Владимир
Ксении только высшая оценка! Человек улыбчивый, спокойный, доброжелательный, деликатный, да еще и сертифицированный гид!)) Хороший маршрут, все в меру, куча интересных фактов - и время пролетает незаметно. Еще и кофе с булочкой на привале скрасят всё вокруг.)) Вобщем, экскурсия с душой. Рекомендую однозначно для первого знакомства с городом.
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Р
Ксения, прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Глубоко знает предмет и много интересных оригинальных нюансов, касающихся разных сторон жизни стамбула разных эпох, государств и культур. Особенно отмечу экскурсию по гарему, это было великолепно!
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Е
Очень уютно и приятно проходит с Ксенией любая экскурсия. Более того она помогает с составлением планом вашего отдыха с указанием локаций и маршрутов мест Куда Вы не успели добраться с ней. Огромное спасибо.
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Elena
Это было потрясающе! Всё было рассказано спокойно, интересно. Не чувствовалось никакой недовкости с гидом. Ксения так же посоветовала отличный ресторанчик в конце, в котором мы отдохнули после экскурсии.
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