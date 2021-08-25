Xeniya проводит ещё 2 экскурсии

Я познакомлю вас с важнейшими локациями Старого города.
Вы постоите под куполом одного из самых древних храмов мира, заглянете в османский дворец и узнаете самые интересные факты из истории Османской столицы, её предания и легенды.
Вы постоите под куполом одного из самых древних храмов мира, заглянете в османский дворец и узнаете самые интересные факты из истории Османской столицы, её предания и легенды.
Описание билета
Визитные карточки Стамбула
Я лицензированный аккредитованный гид, поэтому без очередей проведу вас к самым важным локациям старого города. Мы посетим:
- Дворец Топкапы, который не просто служил жилищем султанам, а был центром управления Османской империей. Вы узнаете, почему он не похож ни на один дворец мира, как был устроен быт его обитателей и какие ценности хранятся в его павильонах.
- Мечеть Айя-София, 1500-летние стены которой хранят множество историй. Вы осмотрите роскошное убранство и познакомитесь с судьбой необычного собора.
- Айя Ирина — один из древнейших храмов Константинополя: здесь вы услышите о том, как возникло понятие Святой Дух.
Организационные детали
- На экскурсии предусмотрено посещение музеев, билеты в них приобретаются отдельно. Я делаю это заранее, чтобы не тратить время в очередях в процессе экскурсии. Дворец Топкапы — €55 за чел., Айя София — €25 за чел.
- Мы посещаем мечеть, поэтому девушкам нужно будет иметь при себе платок, а одежда должна прикрывать ноги и плечи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 601 туриста
Провожу авторские экскурсии и руковожу собственным агентством по приёму гостей в Турции. За моими плечами сотни экскурсий, включая VIP- и корпоративные группы. Лицензированный гид и туроператор по всей Турции. Гуляем в удовольствие: красивый Стамбул, атмосфера, вкусные паузы и живые истории. Рассказываю легко, но так, что Стамбул открывается с неожиданной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Заказать экскурсию у Ксении было очень правильным решением. Она очень приятная девушка, с которой мы нашли сразу контакт. Несмотря на то, что в Стамбуле я не первый раз, много интересных
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Е
Мы были в Стамбуле 1.5 дня проездом, и учитывая, что мы оказались в этом городе впервые, хотели познакомиться со Стамбулом.
Благодаря Ксении мы не только осмотрели основные достопримечательности, но и узнали
Благодаря Ксении мы не только осмотрели основные достопримечательности, но и узнали
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Ксении только высшая оценка! Человек улыбчивый, спокойный, доброжелательный, деликатный, да еще и сертифицированный гид!)) Хороший маршрут, все в меру, куча интересных фактов - и время пролетает незаметно. Еще и кофе с булочкой на привале скрасят всё вокруг.)) Вобщем, экскурсия с душой. Рекомендую однозначно для первого знакомства с городом.
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Р
Ксения, прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Глубоко знает предмет и много интересных оригинальных нюансов, касающихся разных сторон жизни стамбула разных эпох, государств и культур. Особенно отмечу экскурсию по гарему, это было великолепно!
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Е
Очень уютно и приятно проходит с Ксенией любая экскурсия. Более того она помогает с составлением планом вашего отдыха с указанием локаций и маршрутов мест Куда Вы не успели добраться с ней. Огромное спасибо.
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Это было потрясающе! Всё было рассказано спокойно, интересно. Не чувствовалось никакой недовкости с гидом. Ксения так же посоветовала отличный ресторанчик в конце, в котором мы отдохнули после экскурсии.
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