Привет! Меня зовут Ксения, мне 28 лет. Я знаток истории Османской Империи. Друзья прозвали меня «стамбульский следопыт», ведь мне известны места, о которых не знают даже местные аксакалы. Будучи здешним жителем, изучила культуру, традиции, кухню и негласные правила, по которым живут современные потомки османов. Со Стамбулом мы друзья, но если честно, влюблена я в него по уши! Пою ему оды, сочиняю в его честь стихи, а он делится со мной своими маленькими секретами, а иногда и великими тайнами...