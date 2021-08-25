Xeniya проводит ещё 2 экскурсии

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новых фактов я узнала от Ксении. Она великолепно рассказывает историю + отвечает на все вопросы со глубокими знаниями. Время пролетело очень легко и быстро. Для меня важно было, чтобы гид был русскоговорящий с лицензией. За время экскурсии к нам несколько раз подходили туристы и спрашивали контакты гида, тк она действительно разительно отличается от всех других вариантов (если можно так сказать:)) Напоследок Ксения порекомендовала очень вкусный ресторан османской кухни, мы остались в восторге:) В следующий свой приезд в Стамбул обязательно закажу прогулку с Ксенией еще раз:) Всем рекомендую эту прекрасную девушку как гида-профессионала:)