Xeniya проводит ещё 2 экскурсии

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Все дороги ведут в Стамбул

Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории

Xeniya
Xeniya – Гид из Стамбула
Я познакомлю вас с важнейшими локациями Старого города.

Вы постоите под куполом одного из самых древних храмов мира, заглянете в османский дворец и узнаете самые интересные факты из истории 📖 Османской столицы ⭐️, ее предания и легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 140€126 за экскурсиюскидка10%

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Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул

Что вас ожидает

Визитные карточки Стамбула
Я — лицензированный аккредитованный гид, поэтому без очередей проведу вас к главным памятникам Царьграда. Мы посетим:

  • Дворец Топкапы, который не просто служил жилищем султанам, а был центром управления Османской империей. Вы узнаете, почему он не похож ни на один дворец мира, как был устроен быт его обитателей, и какие ценности хранятся в его павильонах. А также сможете попробовать настоящий османский щербет!
  • Мечеть Айя София, 1500-летние стены которой хранят множество историй. Вы осмотрите роскошное убранство и познакомитесь с судьбой необычного собора.
  • Голубая мечеть на площади Султанахмет закрыта на реставрацию, но мы насладимся ее красивейшим фасадом, а также поговорим о том, как в Константинополь попали необычные обелиски.

В завершение мы спустимся в самое древнее подземелье города — византийское водохранилище, где я расскажу, какой ценой древнему городу доставалась обычная вода и почему все фонтаны выглядят таким необычным образом.

Организационные детали

  • На экскурсии 🧭 предусмотрено посещение музеев. Билеты 🎫 в них приобретаются отдельно: Дворец Топкапы — 100 лир, подземное водохранилище — 30 лир
  • Мы посещаем мечеть, поэтому девушкам нужно будет иметь при себе платок, а одежда должна прикрывать ноги и плечи
Начало и место завершения
🚩 на площади Султанахмет
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул
Все дороги ведут в Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Xeniya
Xeniya
Привет! Меня зовут Ксения, мне 28 лет. Я знаток истории Османской Империи. Друзья прозвали меня «стамбульский следопыт», ведь мне известны места, о которых не знают даже местные аксакалы. Будучи здешним жителем, изучила культуру, традиции, кухню и негласные правила, по которым живут современные потомки османов. Со Стамбулом мы друзья, но если честно, влюблена я в него по уши! Пою ему оды, сочиняю в его честь стихи, а он делится со мной своими маленькими секретами, а иногда и великими тайнами...
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Xeniya проводит ещё 2 экскурсии

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