Xeniya проводит ещё 2 экскурсии

Визитные карточки Стамбула Я — лицензированный аккредитованный гид, поэтому без очередей проведу вас к главным памятникам Царьграда. Мы посетим:
Дворец Топкапы, который не просто служил жилищем султанам, а был центром управления Османской империей. Вы узнаете, почему он не похож ни на один дворец мира, как был устроен быт его обитателей, и какие ценности хранятся в его павильонах. А также сможете попробовать настоящий османский щербет!
Мечеть Айя София, 1500-летние стены которой хранят множество историй. Вы осмотрите роскошное убранство и познакомитесь с судьбой необычного собора.
Голубая мечеть на площади Султанахмет закрыта на реставрацию, но мы насладимся ее красивейшим фасадом, а также поговорим о том, как в Константинополь попали необычные обелиски.
В завершение мы спустимся в самое древнее подземелье города — византийское водохранилище, где я расскажу, какой ценой древнему городу доставалась обычная вода и почему все фонтаны выглядят таким необычным образом.
Организационные детали
На экскурсии 🧭 предусмотрено посещение музеев. Билеты 🎫 в них приобретаются отдельно: Дворец Топкапы — 100 лир, подземное водохранилище — 30 лир
Мы посещаем мечеть, поэтому девушкам нужно будет иметь при себе платок, а одежда должна прикрывать ноги и плечи
Начало и место завершения
🚩 на площади Султанахмет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Ксения, мне 28 лет. Я знаток истории Османской Империи. Друзья прозвали меня «стамбульский следопыт», ведь мне известны места, о которых не знают даже местные аксакалы. Будучи здешним жителем, изучила культуру, традиции, кухню и негласные правила, по которым живут современные потомки османов. Со Стамбулом мы друзья, но если честно, влюблена я в него по уши! Пою ему оды, сочиняю в его честь стихи, а он делится со мной своими маленькими секретами, а иногда и великими тайнами...