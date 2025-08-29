Мои заказы

Стамбул от Айя-Софии до Босфора

Понять город через его главные символы и прошлое
Эта экскурсия поможет сориентироваться в историческом центре Стамбула.

Вы увидите ключевые места столицы и услышите рассказы об Айя-Софии, Голубой мечети, Ипподроме, Цистерне Базилике, дворце Ибрагим-паши и Галатском мосте — всё это поможет лучше понять, как Стамбул формировался на стыке эпох и культур.
5
16 отзывов
Стамбул от Айя-Софии до Босфора
Стамбул от Айя-Софии до Босфора
Стамбул от Айя-Софии до Босфора

Описание экскурсии

  • Айя-София — монумент, переживший империи. Здесь каждый камень — часть великой истории. Вы узнаете, как это здание стало символом перехода от Византии к Османской империи.
  • Голубая мечеть — одна из самых впечатляющих мечетей в мире. Мы поговорим о том, почему этот шедевр османской архитектуры до сих пор поражает гармонией и величием.
  • Ипподром — вы пройдёте по месту, где гремели колесницы, а византийские императоры вершили судьбы. Сегодня здесь можно увидеть три античные реликвии — Египетский обелиск, Змеиную колонну и Обелиск Константина.
  • Цистерна Базилика. Заглянем под землю — в древнее водохранилище эпохи Византии, возведённое по приказу императора Юстиниана в 6 веке. Здесь 336 колонн создают мистическую атмосферу, а головы Медузы у основания двух из них до сих пор хранят свои загадки.
  • Египетский базар и вид на Босфор — в финале вы прогуляетесь по улочкам Эминёню и заглянете на рынок (без покупок). Затем полюбуетесь панорамой Старого города. Галатский мост, мечети, дворцы и отражения в заливе Золотой Рог создают поистине завораживающий городской пейзаж.

Организационные детали

  • Рекомендуем бронировать экскурсию в 9:00 или 15:30 — так мы избежим очереди и пробки.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Айя-Софию — около €27,5 с чел., в Цистерну Базилика — 1950 лир с чел. (билет для гида не требуется).
  • В Цистерну Базилика мы проходим без очереди.
  • Для посещения мечети женщинам необходимо иметь головной убор.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Омер и Али
Омер и Али — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 4038 туристов
Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Живу в Стамбуле и изучаю этот город как историк, теолог и путешественник. Живой и многослойный, он вдохновляет меня снова и снова,
читать дальшеуменьшить

ведь здесь всегда есть что открыть заново. С юности увлечён историей и культурой, поэтому и стал гидом. У меня профильное образование: магистратура по экскурсоведению и бакалавриат по теологии. Это помогает передавать знания доступно и интересно. Для меня экскурсия — не просто рассказ, а живой диалог и путь к погружению в атмосферу Стамбула. Я внимателен к людям и к деталям. Объясняю архитектурные и религиозные особенности. Владею арабским языком и разбираюсь в исламской каллиграфии, поэтому расшифровываю надписи и орнаменты. Стараюсь открыть вам Стамбул так, чтобы он остался с вами надолго.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1
Marina
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Омер - удивительный человек: с интересной историей жизни, большим мировоззрением, огромным багажом знаний, идеальным русским языком и невероятно приятный в общении.
Я всегда
читать дальшеуменьшить

переживаю за индивидуальные экскурсии, ведь от знакомства с городом часто складываются отношения и восприятие нового места.
И тут я благодарна Омеру, что он не просто дал массу исторической информации, но и влюбил нас в город: в его традиции, людей, места и нравы.
В конце экскурсии не хотелось расставаться.

Если вы ищите вашего проводника в мир Стамбула - Омер искусно решит эту задачу на все 1000%. Я и моя семья невероятно довольны и будем счастливы увидеть Омера снова в следующий визит.

Спасибо огромное, Омер!

P.S. мы успели прогуляться по центру, зайти в голубую мечеть, спуститься к Галатскому мосту - я считаю идеальный маршрут для первого визита.

Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо большое Омеру за интереснейшую экскурсию- погружение в историю. Приятный познавательный вечер) Вечернее время позволило без суеты посетить Голубую мечеть.
Спасибо большое Омеру за интереснейшую экскурсию- погружение в историю. Приятный познавательный вечер) Вечернее время позволило без
Спасибо большое Омеру за интереснейшую экскурсию- погружение в историю. Приятный познавательный вечер) Вечернее время позволило без
Спасибо большое Омеру за интереснейшую экскурсию- погружение в историю. Приятный познавательный вечер) Вечернее время позволило без
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Благодаря Омеру наше первое знакомство со Стамбулом прошло на "отлично"! Омер очень эрудированный гид с прекрасным чувством юмора. Исторические факты излагает доступно, великолепно владеет русским языком. Маршрут экскурсии построен логично
читать дальшеуменьшить

и за короткое время мы прошли по центральной части, увидев знаковые локации. Омер увлекательно рассказал историю Стамбула, уделил внимание религии и всегда отвечал на интересующие нас вопросы. Время пролетело незаметно. После экскурсии мы уточнили некоторые организационные и бытовые вопросы, на которые получили полные ответы. Омер, всего вам наилучшего и спасибо за ваше знание истории, религии и интересные рассказы из жизни Стамбула!

Вам был полезен этот отзыв?
Oльга
Омер - прекрасный гид, точно можем его рекомендовать . Были на экскурсии с супругом и сыном 11 лет, было интересно всем. Очень легко и непринуждённо рассказывает, при этом сам материал
читать дальшеуменьшить

большой и глубокий. Ещё могу добавить: в течение всех трех дней пока были в Стамбуле Омер был на связи черещ ватсап и подсказывал ответы на любые вопросы: как и куда добраться, что и сколько стоит, где вкусно поесть и т. д. Омер - спасибо большое, здоровья всей Вашей семье!!!

Вам был полезен этот отзыв?
К
Нашим гидом был Омер. Экскурсия с ним стала одним из самых ярких впечатлений нашей поездки! Он очень образованный, интеллигентный и просто приятный человек, который рассказывает историю с душой и любовью к Стамбулу. Говорит по-русски великолепно, умеет подстраиваться под группу и создавать уютную атмосферу. Спасибо ему за интересный день — обязательно забронируем экскурсию в следующий приезд!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Омер очень приятный человек и знающий гид. Показался настоящим профессионалом своего дела.
Комфортно и неторопливо прошли по маршруту, гид подсказывал красивые ракурсы для фото.
Информация интересная, но, честно говоря, её было мало:
читать дальшеуменьшить

из заявленного в описании было чуть больше половины. Выбрала именно эту экскурсию из-за связанной с "Великолепным веком" информацией, но её практически не было.
Сама экскурсия вместо указанного в описании времени заняла около 1ч. 40мин. (с учётом проезда в общественном транспорте).
Поэтому впечатления остались приятные, но противоречивые, извините.

Омер и Али
Омер и Али
Ответ организатора:
Добрый день, Анна!

Было очень приятно провести экскурсию для вашего коллектива, и отдельно благодарю за содержательные вопросы во время прогулки —
читать дальшеуменьшить

для меня это особенно ценно.

Прежде всего спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями. Позвольте уточнить несколько моментов.

В программе экскурсии основное внимание уделяется главным достопримечательностям Старого города — Айя-Софии, Голубой мечети, Ипподрому, а также Хамаму Хюррем-султан и дворцу Ибрагим-паши.

Мой рассказ строится вокруг:
первых греческих поселений на берегах Босфора — Халкидона, Хрисополя и Византия (VII век до н. э.);
истории Римской и Византийской империй;
периода Османской империи;
событий времени Турецкой Республики.

Историю я стараюсь давать в лёгкой и структурированной форме, чтобы она была интересна и не утомительна.

Отдельной темы «Великолепный век» в этой экскурсионной программе нет, поэтому информации об этом периоде действительно было немного. Если бы вы заранее указали, что вам особенно интересна именно эта эпоха, я с удовольствием включил бы больше историй и фактов, связанных с султаном Сулейманом и жизнью дворца.

Обычно на посещение каждой достопримечательности уходит 15–20 минут. Поэтому пройти весь маршрут от Айя-Софии до Босфора за 1 час 40 минут физически невозможно. Возможно, впечатление о времени сложилось из-за спокойного темпа прогулки или перемещений на транспорте, но как правило экскурсия длится дольше.

Помимо основных достопримечательностей, во время экскурсии я рассказываю о том:
что находилось на месте Стамбула ещё до прихода Римской империи;
как Римская империя разделилась на Восточную и Западную после смерти императора Феодосия;
почему князь Владимир выбрал христианство, а не ислам или иудаизм;
почему крестоносцы захватили город и что стало с ним после;
как император Ираклий отреагировал на письмо пророка Мухаммеда;
как возникла Османская империя и вдохнула в город новую жизнь;
какие архитектурные шедевры украсили Стамбул за века его истории.
Ваш отклик для меня очень ценен — он помогает сделать экскурсии ещё интереснее и полезнее для будущих гостей. Рад, что в целом впечатления у вас остались приятными. Буду рад снова встретиться с вами в Стамбуле и уделить больше внимания именно тем темам, которые вам особенно интересны.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Стамбул от Айя-Софии до Босфора»

Старый город Стамбула и прогулка по Босфору
Пешая
5 часов
181 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Старый город Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории, увидеть главные достопримечательности и полюбоваться городом с воды
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 14:30
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€39 за человека
3 мечети Стамбула
Пешая
3.5 часа
39 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
3 мечети Стамбула
Айя-София, Султанахмет и Сулеймание - три величайшие мечети Стамбула, которые расскажут вам о мудрости, роскоши и любви. Погрузитесь в их историю
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 09:30 и 15:15
30 мая в 09:30
31 мая в 09:30
€45 за человека
Прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Пешая
2 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей - днём или в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
9 июн в 10:00
10 июн в 10:00
€49 за человека
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Пешая
На яхте по Босфору
5 часов
50 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Сориентироваться в богатом прошлом и среди великих памятников «города на двух континентах»
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€39 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €160 за экскурсию