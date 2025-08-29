Эта экскурсия поможет сориентироваться в историческом центре Стамбула.
Вы увидите ключевые места столицы и услышите рассказы об Айя-Софии, Голубой мечети, Ипподроме, Цистерне Базилике, дворце Ибрагим-паши и Галатском мосте — всё это поможет лучше понять, как Стамбул формировался на стыке эпох и культур.
Описание экскурсии
- Айя-София — монумент, переживший империи. Здесь каждый камень — часть великой истории. Вы узнаете, как это здание стало символом перехода от Византии к Османской империи.
- Голубая мечеть — одна из самых впечатляющих мечетей в мире. Мы поговорим о том, почему этот шедевр османской архитектуры до сих пор поражает гармонией и величием.
- Ипподром — вы пройдёте по месту, где гремели колесницы, а византийские императоры вершили судьбы. Сегодня здесь можно увидеть три античные реликвии — Египетский обелиск, Змеиную колонну и Обелиск Константина.
- Цистерна Базилика. Заглянем под землю — в древнее водохранилище эпохи Византии, возведённое по приказу императора Юстиниана в 6 веке. Здесь 336 колонн создают мистическую атмосферу, а головы Медузы у основания двух из них до сих пор хранят свои загадки.
- Египетский базар и вид на Босфор — в финале вы прогуляетесь по улочкам Эминёню и заглянете на рынок (без покупок). Затем полюбуетесь панорамой Старого города. Галатский мост, мечети, дворцы и отражения в заливе Золотой Рог создают поистине завораживающий городской пейзаж.
Организационные детали
- Рекомендуем бронировать экскурсию в 9:00 или 15:30 — так мы избежим очереди и пробки.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Айя-Софию — около €27,5 с чел., в Цистерну Базилика — 1950 лир с чел. (билет для гида не требуется).
- В Цистерну Базилика мы проходим без очереди.
- Для посещения мечети женщинам необходимо иметь головной убор.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Омер и Али — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 4038 туристов
Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Живу в Стамбуле и изучаю этот город как историк, теолог и путешественник. Живой и многослойный, он вдохновляет меня снова и снова,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Омер - удивительный человек: с интересной историей жизни, большим мировоззрением, огромным багажом знаний, идеальным русским языком и невероятно приятный в общении.
Я всегда
Омер - удивительный человек: с интересной историей жизни, большим мировоззрением, огромным багажом знаний, идеальным русским языком и невероятно приятный в общении.
Я всегда
Н
Спасибо большое Омеру за интереснейшую экскурсию- погружение в историю. Приятный познавательный вечер) Вечернее время позволило без суеты посетить Голубую мечеть.
Ю
Благодаря Омеру наше первое знакомство со Стамбулом прошло на "отлично"! Омер очень эрудированный гид с прекрасным чувством юмора. Исторические факты излагает доступно, великолепно владеет русским языком. Маршрут экскурсии построен логично
Омер - прекрасный гид, точно можем его рекомендовать . Были на экскурсии с супругом и сыном 11 лет, было интересно всем. Очень легко и непринуждённо рассказывает, при этом сам материал
К
Нашим гидом был Омер. Экскурсия с ним стала одним из самых ярких впечатлений нашей поездки! Он очень образованный, интеллигентный и просто приятный человек, который рассказывает историю с душой и любовью к Стамбулу. Говорит по-русски великолепно, умеет подстраиваться под группу и создавать уютную атмосферу. Спасибо ему за интересный день — обязательно забронируем экскурсию в следующий приезд!
А
Омер очень приятный человек и знающий гид. Показался настоящим профессионалом своего дела.
Комфортно и неторопливо прошли по маршруту, гид подсказывал красивые ракурсы для фото.
Информация интересная, но, честно говоря, её было мало:
Омер и Али
Ответ организатора:
Добрый день, Анна!
Было очень приятно провести экскурсию для вашего коллектива, и отдельно благодарю за содержательные вопросы во время прогулки —
Было очень приятно провести экскурсию для вашего коллектива, и отдельно благодарю за содержательные вопросы во время прогулки —
