Величие Босфора: прогулка на элитной яхте

Отправиться в захватывающее плавание из Стамбула по вашему сценарию и пожеланиям
Воплотите в реальность мечту о собственной яхте — хотя бы на пару часов! В вашем распоряжении будет шикарная яхта с командой.

Визуальное наслаждение пейзажами будет дополнено увлекательными рассказами и историями от профессионального гида за чашечкой вкусного чая или кофе с местными сладостями. Всё это создаст романтическую и сказочную атмосферу, которую вы долго не забудете.
Величие Босфора: прогулка на элитной яхте
Величие Босфора: прогулка на элитной яхте
Величие Босфора: прогулка на элитной яхте
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание водной прогулки

Морская экскурсия

Всё время с вами будет гид из нашей команды, который с радостью расскажет о заповедных местах по маршруту. Вы сможете увидеть самые живописные береговые линии, разнообразные архитектурные стили, изящные мосты, роскошные виллы и основные достопримечательности, среди которых:

  • Крепость Румелихиса, построенная Мехмедом Фатихом в 1452 году
  • Второй по величине мост города — Мост Мехмета Фатиха
  • Анатолийская крепость
  • Вилла султана Абдула Меджида, построенная в 1857 году в стиле османского барокко
  • Особняк великого визиря Махмуда Недима-паши
  • Дворец Бейлербея — летняя резиденция османских султанов 19 века
  • Особняк президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана
  • Мечеть Чамлыджы — одна из самых крупных мечетей в мире
  • Дворец «Долмабахче». Второй дворец османских султанов построенный в середине 19 века султаном Абдул Меджидом

Организационные детали

  • На наших яхтах распитие алкоголя запрещено
  • Имеется ограничение по возрасту: не берём на борт детей младше 5 лет
  • В зимнее время яхты закрываются прозрачным тентом, имеется обогрев и выдаются пледы

Включено в стоимость

  • Услуги гида
  • Безалкогольные холодные и горячие напитки
  • Фруктовая нарезка
  • Орешки и чипсы
  • Авторский профессиональный видеоролик для ваших соцсетей (при определенном гиде, уточняйте в переписке)

За дополнительную плату (уточняйте в переписке)

  • Прогулка может быть продлена по вашему желанию
  • По запросу можем провести экскурсию до 30 человек
  • Можем организовать профессиональную видео/фотосъёмку, завтрак, обед, ужин или торжество
  • Трансфер из вашего отеля или аэропорта и обратно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала Бебек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа выходныеРомантическиеРечные прогулкиНа яхтеДворец ДолмабахчеПопулярные местаДворцы, замки и особнякиСкидкиНа яхте по БосфоруДворец БейлербейБосфор

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