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Воплотите в реальность мечту о собственной яхте — хотя бы на пару часов! В вашем распоряжении будет шикарная яхта с командой.



Визуальное наслаждение пейзажами будет дополнено увлекательными рассказами и историями от профессионального гида за чашечкой вкусного чая или кофе с местными сладостями. Всё это создаст романтическую и сказочную атмосферу, которую вы долго не забудете.