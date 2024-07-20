Воплотите в реальность мечту о собственной яхте — хотя бы на пару часов! В вашем распоряжении будет шикарная яхта с командой.
Визуальное наслаждение пейзажами будет дополнено увлекательными рассказами и историями от профессионального гида за чашечкой вкусного чая или кофе с местными сладостями. Всё это создаст романтическую и сказочную атмосферу, которую вы долго не забудете.
Визуальное наслаждение пейзажами будет дополнено увлекательными рассказами и историями от профессионального гида за чашечкой вкусного чая или кофе с местными сладостями. Всё это создаст романтическую и сказочную атмосферу, которую вы долго не забудете.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание водной прогулки
Морская экскурсия
Всё время с вами будет гид из нашей команды, который с радостью расскажет о заповедных местах по маршруту. Вы сможете увидеть самые живописные береговые линии, разнообразные архитектурные стили, изящные мосты, роскошные виллы и основные достопримечательности, среди которых:
- Крепость Румелихиса, построенная Мехмедом Фатихом в 1452 году
- Второй по величине мост города — Мост Мехмета Фатиха
- Анатолийская крепость
- Вилла султана Абдула Меджида, построенная в 1857 году в стиле османского барокко
- Особняк великого визиря Махмуда Недима-паши
- Дворец Бейлербея — летняя резиденция османских султанов 19 века
- Особняк президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана
- Мечеть Чамлыджы — одна из самых крупных мечетей в мире
- Дворец «Долмабахче». Второй дворец османских султанов построенный в середине 19 века султаном Абдул Меджидом
Организационные детали
- На наших яхтах распитие алкоголя запрещено
- Имеется ограничение по возрасту: не берём на борт детей младше 5 лет
- В зимнее время яхты закрываются прозрачным тентом, имеется обогрев и выдаются пледы
Включено в стоимость
- Услуги гида
- Безалкогольные холодные и горячие напитки
- Фруктовая нарезка
- Орешки и чипсы
- Авторский профессиональный видеоролик для ваших соцсетей (при определенном гиде, уточняйте в переписке)
За дополнительную плату (уточняйте в переписке)
- Прогулка может быть продлена по вашему желанию
- По запросу можем провести экскурсию до 30 человек
- Можем организовать профессиональную видео/фотосъёмку, завтрак, обед, ужин или торжество
- Трансфер из вашего отеля или аэропорта и обратно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Бебек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 785 туристов
Меня зовут Нури. Уже много лет живу в Стамбуле и увлекаюсь его историей, культурой, традициями местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Работаю вместе с командой гидов. Будем рады провести вас по самым любопытным местам города, вдохновить рассказом о его истории и открыть прекрасные панорамы великолепного Стамбула.Задать вопрос
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