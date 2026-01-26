Стамбул — место, где мирно сосуществуют религии разных народов и культур. Приглашаю в этом убедиться на прогулке по колоритным районам Галата и Каракей! Вы посетите синагогу, Английскую церковь и арабскую мечеть. Пройдете по портовой набережной и понаблюдаете за хитрыми котами. А я расшифрую «культурную мозаику» Стамбула и помогу увидеть его с нового ракурса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Еврейские следы в Стамбуле

Мы сделаем акцент на иудейской истории Стамбула. Вы узнаете, какие еврейские общины жили в Турции с византийских времен. Кто такие романиоты, ашкенази и сефарды, как они влияли на формирование Османской империи и современной страны. Кроме того, мы посетим Еврейский музей и синагогу Неве Шалом, осмотрим снаружи австрийскую синагогу и синагогу портных. А еще отыщем старинную пасхальную пекарню.

Мечети, христианские храмы и не только

Я расскажу о левантийцах и связи англиканства с Крымской войной. Покажу самую необычную в архитектурном плане мечеть города и поделюсь историями о турецкой православной церкви — да, она существует! Кроме того, мы зайдем в римско-католическую церковь Петра и Павла, увидим знаменитую Галатскую башню и роскошное здание Османского банка. А еще познакомимся с очаровательными стамбульскими котиками.

Организационные детали