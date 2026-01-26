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Стамбул многогранный и мультикультурный

Узнать историю еврейской общины города, посетить католический храм и увидеть необычную мечеть
Стамбул — место, где мирно сосуществуют религии разных народов и культур.

Приглашаю в этом убедиться на прогулке по колоритным районам Галата и Каракей! Вы посетите синагогу, Английскую церковь и арабскую мечеть. Пройдете по портовой набережной и понаблюдаете за хитрыми котами. А я расшифрую «культурную мозаику» Стамбула и помогу увидеть его с нового ракурса.
5
14 отзывов
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный

Описание экскурсии

Еврейские следы в Стамбуле

Мы сделаем акцент на иудейской истории Стамбула. Вы узнаете, какие еврейские общины жили в Турции с византийских времен. Кто такие романиоты, ашкенази и сефарды, как они влияли на формирование Османской империи и современной страны. Кроме того, мы посетим Еврейский музей и синагогу Неве Шалом, осмотрим снаружи австрийскую синагогу и синагогу портных. А еще отыщем старинную пасхальную пекарню.

Мечети, христианские храмы и не только

Я расскажу о левантийцах и связи англиканства с Крымской войной. Покажу самую необычную в архитектурном плане мечеть города и поделюсь историями о турецкой православной церкви — да, она существует! Кроме того, мы зайдем в римско-католическую церковь Петра и Павла, увидим знаменитую Галатскую башню и роскошное здание Османского банка. А еще познакомимся с очаровательными стамбульскими котиками.

Организационные детали

  • Входные билеты в Еврейский музей и синагогу Неве Шалом оплачиваются дополнительно — 80 лир с человека
  • Для посещения синагоги необходимо удостоверение личности
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Старбакс Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джев
Джев — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2993 туристов
Я представитель команды гидов, выпускник СПбГУ. Наша команда лицензированных гидов состоит из профессионалов, обладающих высокой квалификацией и глубокими знаниями в области туризма. Наши экскурсии направлены на то, чтобы предложить участникам незабываемые впечатления, открывая перед ними богатую историю, культурное наследие и современный облик Стамбула.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Джевхер провел замечательную увлекательную экскурсию! Узнали много нового материала, Джевхер показал отличные знания мировой истории, множество фактов и примеров. Маршрут практически индивидуальный под наш запрос, очень понравилась экскурсия!
Джевхер провел замечательную увлекательную экскурсию! Узнали много нового материала, Джевхер показал отличные знания мировой истории, множество
Джевхер провел замечательную увлекательную экскурсию! Узнали много нового материала, Джевхер показал отличные знания мировой истории, множество
Джевхер провел замечательную увлекательную экскурсию! Узнали много нового материала, Джевхер показал отличные знания мировой истории, множество
Джевхер провел замечательную увлекательную экскурсию! Узнали много нового материала, Джевхер показал отличные знания мировой истории, множество
Джевхер провел замечательную увлекательную экскурсию! Узнали много нового материала, Джевхер показал отличные знания мировой истории, множество
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Татьяна
Были с мужем на индивидуальной экскурсии 18 февраля. Было просто супер!
Джан действительно легкий в общении, эрудированный и любящий свой город. Тема экскурсии была для нас очень интересна, и Джан раскрыл
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ее полностью. Посетили очень интересные и необычные места. Экскурсия была намного дольше заявленного времени, в добавление получили множество советов и рекомендаций по местам для покупок и доч посещения.
Остались очень рады выбором этой экскурсии!

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Рада
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую очередь хочу отметить его прекрасное знание русского языка — это добавило комфорта и уверенности
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в общении. Он является местным жителем, рожденным в Турции, и его глубокие знания о Стамбуле, его истории и культуре впечатляют. Кроме того, Джавхер получил высшее образование как в Турции, так и в России, что позволило ему быть сталкером для нас по городу с такой долгой и разнообразной историей на самом высшем и тонком уровне.

Маршрут экскурсии был прекрасно продуман, а логистика выше всяких похвал. . Все было организовано так, что мы успели увидеть самые важные и интересные места, не теряя времени.

Время пролетело незаметно — несколько часов экскурсии прошли, как несколько минут. Было немного жалко, что экскурсия подошла к концу, потому что мы так увлеклись рассказами и атмосферой города, что не хотелось расставаться.

Если вы планируете поездку в Стамбул, обязательно выбирайте Джавхера! Он не только профессионал своего дела, но и человек, который с любовью и знанием расскажет вам о своём городе.

Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую+2
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
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Анастасия
Классная экскурсия получилась!
С Джефхерером мы сэкономили несколько драгоценных часов, потому что он провел на без очереди по пропуску гида сразу в кассу цистерны и дворца.
У нас с подругой был запрос
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на экскурсию по району Султанахмет. Мы хотели посетить несколько мест: Софию, дворец Топкапы, Цестерну Базилика, Ипподром, выпить кофе с видом на город, а после окончания экскурсионной программы вкусно поужинать.
Джефхер провел нас красивыми маршрутами.
Он живо, увлекательно и интересно рассказал о выбранных достопримечательностях без воды и лишней исторической информации (я не люблю экскурсии, где сплошные даты - это лишнее для меня)

С Джефхером получилось насладится экскурсией, а не метаться самостоятельно с путеводителем и не бегать от экспоната к экспонату вычитывая длинные описания.

От души благодарю!
В следующий приезд в Стамбул снова приду к Джефхеру за новой экскурсией

Классная экскурсия получилась!
Классная экскурсия получилась!
Классная экскурсия получилась!
Классная экскурсия получилась!
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А
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к своему старому близкому другу, и он нам показывал город. Время пролетело незаметно. Благодарим за теплый прием! Непременно вернемся❤️ Анна и Т. Круз
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к+1
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
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Ирина
Огромная благодарность Джевхеру за отличную прогулку по жаркому Стамбулу! Было очень познавательно и интересно. Отличный маршрут, прекрасный русский язык, философское отношение к жизни и юмор Джевхера сделали нашу прогулку яркой и запоминающейся. На давние вопросы получили логичные ответы, некоторые вещи по-другому стали воспринимать. Спасибо за интересный опыт и удачное знакомство со Стамбулом!
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