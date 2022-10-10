Мы сделаем акцент на иудейской истории Стамбула. Вы узнаете, какие еврейские общины жили в Турции с византийских времен. Кто такие романиоты, ашкенази и сефарды, как они влияли на формирование Османской империи и современной страны. Кроме того, мы посетим Еврейский музей и синагогу Неве Шалом, осмотрим снаружи австрийскую синагогу и синагогу портных. А еще отыщем старинную пасхальную пекарню.
Я расскажу о левантийцах и связи англиканства с Крымской войной. Покажу самую необычную в архитектурном плане мечеть города и поделюсь историями о турецкой православной церкви — да, она существует! Кроме того, мы зайдем в римско-католическую церковь Петра и Павла, увидим знаменитую Галатскую башню и роскошное здание Османского банка. А еще познакомимся с очаровательными стамбульскими котиками.