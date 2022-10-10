Стамбул многогранный и мультикультурный

Узнать историю еврейской общины города, посетить католический храм и увидеть необычную мечеть

Стамбул — место, где мирно сосуществуют религии разных народов и культур.

Приглашаю в этом убедиться на прогулке по колоритным районам Галата и Каракей! Вы посетите синагогу, Английскую церковь и арабскую мечеть. Пройдете по портовой набережной и понаблюдаете за хитрыми котами. А я расшифрую «культурную мозаику» Стамбула и помогу увидеть его с нового ракурса.
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
Стамбул многогранный и мультикультурный
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Описание

Что вас ожидает

Еврейские следы в Стамбуле

Мы сделаем акцент на иудейской истории Стамбула. Вы узнаете, какие еврейские общины жили в Турции с византийских времен. Кто такие романиоты, ашкенази и сефарды, как они влияли на формирование Османской империи и современной страны. Кроме того, мы посетим Еврейский музей и синагогу Неве Шалом, осмотрим снаружи австрийскую синагогу и синагогу портных. А еще отыщем старинную пасхальную пекарню.

Мечети, христианские храмы и не только

Я расскажу о левантийцах и связи англиканства с Крымской войной. Покажу самую необычную в архитектурном плане мечеть города и поделюсь историями о турецкой православной церкви — да, она существует! Кроме того, мы зайдем в римско-католическую церковь Петра и Павла, увидим знаменитую Галатскую башню и роскошное здание Османского банка. А еще познакомимся с очаровательными стамбульскими котиками.

Организационные детали

  • Входные билеты в Еврейский музей и синагогу Неве Шалом оплачиваются дополнительно — 80 лир с человека
  • Для посещения синагоги необходимо удостоверение личности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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