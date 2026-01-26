Узнать историю еврейской общины города, посетить католический храм и увидеть необычную мечеть
Стамбул — место, где мирно сосуществуют религии разных народов и культур.
Приглашаю в этом убедиться на прогулке по колоритным районам Галата и Каракей! Вы посетите синагогу, Английскую церковь и арабскую мечеть. Пройдете по портовой набережной и понаблюдаете за хитрыми котами. А я расшифрую «культурную мозаику» Стамбула и помогу увидеть его с нового ракурса.
Мы сделаем акцент на иудейской истории Стамбула. Вы узнаете, какие еврейские общины жили в Турции с византийских времен. Кто такие романиоты, ашкенази и сефарды, как они влияли на формирование Османской империи и современной страны. Кроме того, мы посетим Еврейский музей и синагогу Неве Шалом, осмотрим снаружи австрийскую синагогу и синагогу портных. А еще отыщем старинную пасхальную пекарню.
Мечети, христианские храмы и не только
Я расскажу о левантийцах и связи англиканства с Крымской войной. Покажу самую необычную в архитектурном плане мечеть города и поделюсь историями о турецкой православной церкви — да, она существует! Кроме того, мы зайдем в римско-католическую церковь Петра и Павла, увидим знаменитую Галатскую башню и роскошное здание Османского банка. А еще познакомимся с очаровательными стамбульскими котиками.
Организационные детали
Входные билеты в Еврейский музей и синагогу Неве Шалом оплачиваются дополнительно — 80 лир с человека
Для посещения синагоги необходимо удостоверение личности
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Старбакс Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джев — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2993 туристов
Я представитель команды гидов, выпускник СПбГУ. Наша команда лицензированных гидов состоит из профессионалов, обладающих высокой квалификацией и глубокими знаниями в области туризма. Наши экскурсии направлены на то, чтобы предложить участникам незабываемые впечатления, открывая перед ними богатую историю, культурное наследие и современный облик Стамбула.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Джевхер провел замечательную увлекательную экскурсию! Узнали много нового материала, Джевхер показал отличные знания мировой истории, множество фактов и примеров. Маршрут практически индивидуальный под наш запрос, очень понравилась экскурсия!
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Татьяна
Были с мужем на индивидуальной экскурсии 18 февраля. Было просто супер! Джан действительно легкий в общении, эрудированный и любящий свой город. Тема экскурсии была для нас очень интересна, и Джан раскрыл читать дальшеуменьшить
ее полностью. Посетили очень интересные и необычные места. Экскурсия была намного дольше заявленного времени, в добавление получили множество советов и рекомендаций по местам для покупок и доч посещения. Остались очень рады выбором этой экскурсии!
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Рада
Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую очередь хочу отметить его прекрасное знание русского языка — это добавило комфорта и уверенности читать дальшеуменьшить
в общении. Он является местным жителем, рожденным в Турции, и его глубокие знания о Стамбуле, его истории и культуре впечатляют. Кроме того, Джавхер получил высшее образование как в Турции, так и в России, что позволило ему быть сталкером для нас по городу с такой долгой и разнообразной историей на самом высшем и тонком уровне.
Маршрут экскурсии был прекрасно продуман, а логистика выше всяких похвал. . Все было организовано так, что мы успели увидеть самые важные и интересные места, не теряя времени.
Время пролетело незаметно — несколько часов экскурсии прошли, как несколько минут. Было немного жалко, что экскурсия подошла к концу, потому что мы так увлеклись рассказами и атмосферой города, что не хотелось расставаться.
Если вы планируете поездку в Стамбул, обязательно выбирайте Джавхера! Он не только профессионал своего дела, но и человек, который с любовью и знанием расскажет вам о своём городе.
+2
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Анастасия
Классная экскурсия получилась! С Джефхерером мы сэкономили несколько драгоценных часов, потому что он провел на без очереди по пропуску гида сразу в кассу цистерны и дворца. У нас с подругой был запрос читать дальшеуменьшить
на экскурсию по району Султанахмет. Мы хотели посетить несколько мест: Софию, дворец Топкапы, Цестерну Базилика, Ипподром, выпить кофе с видом на город, а после окончания экскурсионной программы вкусно поужинать. Джефхер провел нас красивыми маршрутами. Он живо, увлекательно и интересно рассказал о выбранных достопримечательностях без воды и лишней исторической информации (я не люблю экскурсии, где сплошные даты - это лишнее для меня)
С Джефхером получилось насладится экскурсией, а не метаться самостоятельно с путеводителем и не бегать от экспоната к экспонату вычитывая длинные описания.
От души благодарю! В следующий приезд в Стамбул снова приду к Джефхеру за новой экскурсией
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А
Анна
Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к своему старому близкому другу, и он нам показывал город. Время пролетело незаметно. Благодарим за теплый прием! Непременно вернемся❤️ Анна и Т. Круз
+1
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Ирина
Огромная благодарность Джевхеру за отличную прогулку по жаркому Стамбулу! Было очень познавательно и интересно. Отличный маршрут, прекрасный русский язык, философское отношение к жизни и юмор Джевхера сделали нашу прогулку яркой и запоминающейся. На давние вопросы получили логичные ответы, некоторые вещи по-другому стали воспринимать. Спасибо за интересный опыт и удачное знакомство со Стамбулом!
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