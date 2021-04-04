Бывает такое, что у вас всего 1 день в городе пересадки, в Стамбуле, но при этом вы хотите посмотреть 👀 как можно больше интересных мест ⛲️, попробовать популярную местную турецкую кухню 🥧, посетить достопримечательности 🏛️, тогда наш список распорядка дня – для вас!

Стамбул, Турция

Основанный на традициях, украшенный культурой, но полностью соответствующий последним тенденциям, удивительно, насколько многогранен турецкий город Стамбул. Если у вас только день, чтобы провести в этом сказочном и ярком мегаполисе, то максимально используйте своё время с удобным 24-часовым гидом от ХорошоТАМ.

Ранний подъем

Район Султанахмет Выпейте чашку чая любуясь потрясающими видами

Если время ограничено, встаньте пораньше и отправляйтесь в район Султанахмет. Здесь расположена большая тройка Стамбула: дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубая мечеть. Услышьте зов молитв и посмотрите на минареты и купола памятников, купающиеся в янтарной утренней дымке. Между собором Святой Софии и Голубой мечетью есть крошечный парк, и продавцы только начинают открывать киоски. Будьте первым покупателем, купившим чашку чая, и полюбуйтесь потрясающим видом, прежде чем нахлынут толпы туристов.

Завтрак

Турецкие завтраки прекрасны Много сыра, овощей и конечно же чай Постить турецкие завтраки можно бесконечно😋

Турецкий завтрак – это восхищение. Свежий, полезный и отличный способ начать день. Типичный турецкий завтрак состоит из хлеба, свежих помидоров, черных и зеленых вяленых оливок и феты, которую иногда подают с черным перцем и чили, чтобы добавить больше аромата.

Другие популярные блюда на завтрак – сучук (пепперони) и менемен (яичница, приготовленная с зеленым перцем, луком, помидорами и специями). Если хотите неторопливо позавтракать в летнее время, отправляйтесь в ресторан Garden, который является частью отеля Blue House в районе Султанахмет, откуда открывается прекрасный вид на знаменитую Голубую мечеть. Если слишком жарко или наоборот прохладно, у них также есть столики в помещении.

Утро

Дворец Топканы Собор Святой Софии внутри (Айя-София) Айя-София Голубая мечеть

После завтрака рекомендуется отправиться во дворец Топкапы, самый трудоемкий памятник из всех. Здесь легко можно потратить больше полдня, такова его красота и историческое значение, ведь Топкапы были имперским домом османских императоров на протяжении четырех столетий. Помимо того, что дворец является свидетельством многовекового богатства, тут хранятся вещи Пророка Мухаммеда, такие как меч и плащ.

После Топкапы отправляйтесь на короткую прогулку к замечательному собору Святой Софии. Архитектура Софии так же увлекательна, как и её история: сначала она использовалась как церковь, затем как мечеть, а теперь это музей. Напротив неё находится Голубая мечеть, закрытая для посетителей во время молитв, но если добраться туда в нужное время, то стоит заглянуть внутрь.

Обед

Куру-фасулье Ресторан Yesil Ev

Прогулки и знакомство с культурой заставят проголодаться даже самых стойких путешественников. Откажитесь от кебаба и пахлавы на обед и вместо этого попробуйте куру-фасулье (фасоль поанатолийски, приготовленная в томатном соусе). Несколько ресторанов в районе Султанхамет подают этот деликатес в горшочках, некоторые – в изысканных тарелках с прекрасным видом, а некоторые – в скромных мисках в переулках.

Для тех, кто ищет лучший куру-фасулье в городе, отправляйтесь в район мечети Сулеманье (сядьте на трамвай от остановки Sultanahmet до Beyazit, а затем прогуляйтесь немного). Такие рестораны, как например Ali Baba Lokantasi, славятся тем, что с 1930-х годов подают восхитительные куру-фасулье голодным студентам университетов, местным жителям и путешественникам.

Если не хотите уезжать из района Султанхамет, отправляйтесь в ресторан Yesil Ev (Green House): тихую гавань посреди шумного района Султанахмет. Ресторан расположен в саду отеля Yesil Ev, который служит красивым зелёным фоном и расположен всего в двух шагах от Голубой мечети и собора Святой Софии. Восхитительная обстановка в маленьком тенистом саду вокруг мраморного фонтана превосходит только еда. В прохладные дни путешественники могут пообедать на природе, попросив посидеть в живописной оранжерее.

После полудня

Базар Специй Дворец Долмабахче Стамбульский музей современного искусства

К вечеру, сядьте на трамвай и сойдите на остановке Eminonu, здесь найдёте Базар специй. Менее людно и менее шумно, чем Грандбазар, это отличное место для покупки сувениров.

Предупреждаем: будет невероятно соблазнительно сесть и выпить чашку чая с дружелюбными, гостеприимными и убедительными владельцами магазинов 😊

Из Эминёню можно быстро добраться на пароме до «азиатской стороны» города. Летом паромы отправляются часто, почти ежечасно до 18:00. Кто бы подумал, что из Европы в Азию и обратно можно добраться за 90 минут?) Есть несколько паромов и туров, которые отправляются из Эминёню, и те, кто ищет длительные поездки, найдут множество вариантов на свой вкус.

Другой вариант – после обеда отправиться во дворец Долмабахче (трамвайная остановка: Kabatas) в районе Бешикташ, прямо на берегу Босфора. Если ищете передозировку великолепия и величия, то вы найдете это здесь. Во дворце 285 комнат, 43 салона и массивная люстра из богемского стекла весом 4000 кг (4,5 тонны). Главный бальный зал дворца до сих пор используется для приема высокопоставленных гостей со всего мира. Во дворце также находится ложе основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

После прогулки по Долмабахче прогуляйтесь до близлежащего Стамбульского музея современного искусства (или сядьте на трамвай от Kabatas и сойдите на остановке Tophane). Основная цель музея – вдохновлять и поддерживать создание современного искусства в Турции, поэтому турецким художникам уделяется приоритетное внимание. Это хорошее местом для посещения, если интересуетесь современной турецкой художественной культурой. При этом выставки постоянно меняются и часто включают работы зарубежных художников со всего мира

Вечер

Ресторан Хамди Улица Истикляль Каддези Остановка фуникулера Tunel Круглосуточный ресторан Kizilkayalar

Возвращайтесь вечером в район Эминёню и посетите сказочный ресторан Хамди (Hamdi). Хоть ресторан и трехэтажный, но всё же безопаснее зарезервировать столик заранее на верхнем этаже, чтобы не разочароваться. За столиками у окон открывается прекрасный вид на Галатский мост и пролив Босфор. Кебабы в главном меню удивительно сочны и не разочаруют, как и десерты. Рекомендуем патликанский кебаб (кебаб с баклажанами) и кюнефе (знаменитый турецкий десерт с мягкой сырной начинкой).

После ужина отправляйтесь на самую фешенебельную улицу Стамбула: Истикляль Каддези (станция метро/фуникулера: площадь Таксим).

Те, кто хочет тихо расслабиться после долгого и напряженного дня, могут отправиться в одно из нескольких кафе, предлагающих традиционные наргилех (шиша) с различными вкусами, а также поиграть в нарды, как местные жители. Те, у кого есть немного энергии, могут отправиться в множество клубов, которые открыты до раннего утра, в зависимости от дня недели.

Кроме того, недалеко от юго-западной оконечности Истикляль-Каддези находится остановка фуникулера Tunel, которая является второй по возрасту подземной городской железнодорожной линией после Лондона.