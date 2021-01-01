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Хорошие фотографии Стамбула в высоком разрешении

Фотографии города Стамбула (Турция) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Стамбул
Istanbul
Istanbul
Круглосуточный ресторан Kizilkayalar
Круглосуточный ресторан Kizilkayalar
Остановка фуникулера Tunel
Остановка фуникулера Tunel
Улица Истикляль Каддези
Улица Истикляль Каддези
Ресторан Хамди
Ресторан Хамди
Стамбульский музей современного искусства
Стамбульский музей современного искусства
Дворец Долмабахче
Дворец Долмабахче
Базар Специй
Базар Специй
Ресторан Yesil Ev
Ресторан Yesil Ev
Постить турецкие завтраки можно бесконечно😋
Постить турецкие завтраки можно бесконечно😋
Много сыра, овощей и конечно же чай
Много сыра, овощей и конечно же чай
Турецкие завтраки прекрасны
Турецкие завтраки прекрасны
Куру-фасулье
Куру-фасулье
Голубая мечеть
Голубая мечеть
Айя-София
Айя-София
Собор Святой Софии внутри (Айя-София)
Собор Святой Софии внутри (Айя-София)
Дворец Топканы
Дворец Топканы
Выпейте чашку чая любуясь потрясающими видами
Выпейте чашку чая любуясь потрясающими видами
Район Султанахмет
Район Султанахмет
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция
Монастырь Хора (музей Карие)
Монастырь Хора (музей Карие)
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Крепость Румелихисар
Крепость Румелихисар
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul