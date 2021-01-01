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Хорошие фотографии Стамбула в высоком разрешении
Фотографии города Стамбула (Турция) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Стамбул
Istanbul
Круглосуточный ресторан Kizilkayalar
Остановка фуникулера Tunel
Улица Истикляль Каддези
Ресторан Хамди
Стамбульский музей современного искусства
Дворец Долмабахче
Базар Специй
Ресторан Yesil Ev
Постить турецкие завтраки можно бесконечно😋
Много сыра, овощей и конечно же чай
Турецкие завтраки прекрасны
Куру-фасулье
Голубая мечеть
Айя-София
Собор Святой Софии внутри (Айя-София)
Дворец Топканы
Выпейте чашку чая любуясь потрясающими видами
Район Султанахмет
Стамбул, Турция
Монастырь Хора (музей Карие)
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Крепость Румелихисар
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul