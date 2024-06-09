Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)

Взять в руки кисть и создать свою уникальную тарелку в колоритном стиле
Предлагаем поставить на паузу путешествие по суматошному Стамбулу и провести пару часов в творческой обстановке. Какие мотивы и узоры оживут на вашей керамической тарелке — решать вам.

Преподаватель расскажет про особенности турецкого искусства, покажет этапы процесса и поможет сотворить небольшой сувенир. Такого точно не будет ни у кого!
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 18:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Преподаватель расскажет об искусстве росписи тарелок и его значении в культуре Турции.
  • Продемонстрирует шаг за шагом весь процесс.
  • Вы познакомитесь с техниками и материалами, а потом возьмёте кисти, акриловые краски и на 2–3 часа погрузитесь в творчество.
  • Мы дадим вам коробочки для транспортировки, чтобы вы довезли свой сувенир в целости и сохранности.

Организационные детали

  • В стоимость включены проведение мастер-класса и рассказ преподавателя.
  • Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 5 лет.
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер и еду/напитки во время проведения мастер-класса. Подробности обсудим в личной переписке.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 18:00, в субботу в 09:00 и 18:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€68
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом либо возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 18:00, в субботу в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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