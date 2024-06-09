Михаил — Организатор в Стамбуле

Провёл экскурсии для 6444 туристов

Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают всё, чтобы Стамбул действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.