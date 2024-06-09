Предлагаем поставить на паузу путешествие по суматошному Стамбулу и провести пару часов в творческой обстановке. Какие мотивы и узоры оживут на вашей керамической тарелке — решать вам.
Преподаватель расскажет про особенности турецкого искусства, покажет этапы процесса и поможет сотворить небольшой сувенир. Такого точно не будет ни у кого!
Преподаватель расскажет про особенности турецкого искусства, покажет этапы процесса и поможет сотворить небольшой сувенир. Такого точно не будет ни у кого!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Преподаватель расскажет об искусстве росписи тарелок и его значении в культуре Турции.
- Продемонстрирует шаг за шагом весь процесс.
- Вы познакомитесь с техниками и материалами, а потом возьмёте кисти, акриловые краски и на 2–3 часа погрузитесь в творчество.
- Мы дадим вам коробочки для транспортировки, чтобы вы довезли свой сувенир в целости и сохранности.
Организационные детали
- В стоимость включены проведение мастер-класса и рассказ преподавателя.
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 5 лет.
- За дополнительную плату можем организовать трансфер и еду/напитки во время проведения мастер-класса. Подробности обсудим в личной переписке.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 18:00, в субботу в 09:00 и 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€68
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом либо возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 18:00, в субботу в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 6444 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают всё, чтобы Стамбул действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
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