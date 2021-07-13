Какие могут быть причины поехать в крупнейший город 🏙️ Турции – Стамбул? Их очень много, это и разнообразная местная турецкая кухня 🥧, древнейшие достопримечательности 🏛️, духовный отдых, история 📖, хаммам, дружелюбие и гостеприимство турков, да даже шоппинг в конце концов, не считая красивой природы и окружающих морей

Стамбул

Самый большой город Турции, хотя и не столица, предлагает столько, сколько никакой другой город. Мусульмане, евреи и христиане живут здесь тихо рядом друг с другом, здесь на каждом шагу стоят памятники с древних времен, местные рестораны, сувенирные лавки... Короче говоря, причин для посещения Стамбула бесчисленное множество. Вот как минимум десять из них:

1. Разнообразная турецкая кухня

Кебаб с овощами Блюда из рыбы – фавориты турецкого стола

Турецкая кухня – это результат влияния многих культур. Она предлагает одновременно богатый выбор вкусов, разнообразие и баланс. Благодаря расположению Турции между двумя морями здесь нет недостатка в рыбе и морепродуктах. Благодаря подходящему климату, овощи и фрукты здесь свежие и сочные круглый год. Всё приготовлено на качественном масле.

Наверное, самое распространенное блюдо на Ближнем Востоке – это кебаб, хотя в нашем понимании это фастфудная пища. Кебаб – ломтики мяса, приготовленные на вертеле, блюдо правильно называется dnerkebab. В Стамбуле вы также можете попробовать шиш-кебаб, жареные полоски мяса на вертеле, тас-кебаб, напоминающие наш гуляш, адана-кебаб – пряное блюдо из мясного фарша и многие другие варианты кебаба, будь то с мясом, овощами или рыбой. Но никогда не свинина!

Если вы менее голодны, попробуйте фаршированную пасту с томатным соусом или кусок турецкой пиццы с фаршем и овощами лахмакун. Также не стоит заканчивать свой визит в Турцию, не попробовав гезлеме, большие тонкие жареные блины с различными солеными начинками. А если вы хотите оказаться на пике кулинарного наслаждения, закажите, пожалуй, самое известное турецкое блюдо «Имам баялды», имя которого буквально означает « Имам потерял сознание». Имам был настоящим султаном, который якобы упал в обморок от счастья, попробовав это блюдо.

2. Настоящий турецкий кофе и другие жидкие вкусности

Турецкий кофе Ну и конечно же, турецкий чай с булочкой Симит Айран - популярнейший напиток среди жителей Турции Местное пиво Efes

Настоящий турецкий кофе подается в крошечных чашечках, он очень темный и крепкий. Турки пьют его поздним утром и в конце еды.

Чай, то есть черный чай, можно попробовать на каждом шагу. Его продают повсюду: в магазинах, на базарах. Турки пьют чай вместе со свежевыжатым соком на завтрак.

Очень специфический напиток – айран. Это разбавленный соленой водой йогурт, очень освежающий и достаточно насыщающий в жаркие дни.

Хотя подавляющее большинство населения исповедует ислам, запрещающий употребление алкоголя, туристам несложно купить турецкую водку ракы, разбавленную водой, или отличное пиво Efes. Только будьте осторожны с употреблением алкоголя в Турции – тут живут мусульмане, которые следуют правилам своей веры.

3. Отличная транспортная система

Метро в Стамбуле Паром Канатная дорога Эйюп-Пийер Лоти Трамвай

Хотя в Стамбуле проживает почти 14 миллионов человек, а расстояние от восточной до западной окраины города составляет около 150 километров, легко и быстро добраться куда-нибудь не составляет труда.

Метро в Стамбуле работает с 2000 года. Пластиковые жетоны используются как билеты , которые вы вставляете в турникет при входе в метро.

Местные паромы специфичны. Они проходят в основном через пролив Босфор между Азией и Европой, но залив Золотой Рог также полон остановок. Вы также можете сесть на паром до Принцевых островов, на которых хорошие пляжи и интересные исторические достопримечательности: дом Льва Троцкого, Музей островов, религиозные сооружения (монастырь Айос Николас, мечеть Хамидие, синагога Хесед ле Авраам) и т. д.

В Стамбуле активно используются фуникулёры и канатные дороги, поскольку город расположен на холмах, и рельеф достаточно крутой. Оплата проезда на них происходит путём единой карты Istanbulkart либо разовыми транспортными картами.

Трамваи идеально подходят для путешествия по туристическому центру. Всего действует четыре маршрута трамвая: две современные линии, и две исторические. Линия Т1 позволяет перемещаться по туристическому району, а линии Т2 и Т3 интересны как исторические трамваи. Маршрут Т4 не предназначен для туристических поездок.

Можно использовать и такси, которых здесь достаточно. Но пробки – большая проблема Стамбула, поэтому на такси вы проведёте много времени.

Стоит отметить, что в Стамбуле непростая транспортная система, хотя и продуманная и удобная для самих турков. Поэтому лучше пользоваться ею по минимуму. Туристический центр Стамбула небольшой, и самые главные достопримечательности сосредоточены преимущественно в районе Султанахмет.

Совет: Если вы планируете оставаться в Стамбуле дольше и много путешествовать на общественном транспорте, стоит купить так называемую Стамбульскую карту Istanbulkart. Тогда стоимость проезда будет в два раза ниже.

4. Отражение истории на каждом шагу

Колонна Константина Собор Святой Софии Дворец Топкапы Голубая мечеть

Стамбул предлагает множество памятников разных периодов и культур. Уже в древности здесь было основано небольшое поселение под названием Византия. Колонна Константина, Ипподром или захватывающая дух Цистерна Базилика со знаменитой головой Медузы сохранились с этого периода.

Константин I Великий сделал поселение столицей всей Восточной Римской империи, в которой процветали торговля и культура. В то время здесь был построен ряд церковных построек, но одна из самых красивых сакральных построек в мире – Собор Святой Софии.

Ислам был принесен в эту область развивающейся Османской империей. В то время вся империя отличалась богатством, военной мощью, но также и религиозной терпимостью. Император Мехмед II построил здесь свой роскошный дворец Топкапы, и к тому же времени была построена захватывающая Голубая мечеть.

Вы знали, что название Стамбул изначально османское и использовалось только местными жителями? В окружающих государствах он назывался Константинополем. Однако с 1930 года, спустя восемь лет после развала Османской империи, используется официальное наименование этого города — Стамбул.

5. Турецкая баня - экстаз не только для тела

Хаммам Мыльный массаж

Для полноценного отдыха после напряженного дня достаточно посещения турецкой бани под названием хаммам в Стамбуле. Они произошли от римских бань и до сих пор используют их принципы. Если вас интересуют особые процедуры, выберите из списка, который обычно вывешивается на входе. Но даже классический визит ласкает душу.

На традиционных курортах мужчины отделены от женщин, но в туристических объектах это правило не соблюдается строго. Основа хаммама – жаркое помещение. Туда, после некоторого расслабления и привыкания к 50 ° C и влажности 90%, вас отведет «банщик» (телляк). Он тщательно промывает клиента водой, грубой тканью удаляет омертвевшие клетки кожи и делает массаж на теплом мраморном столе. После измученный клиент идет в «теплую» комнату, где он сушится и расслабляется, завернувшись в полотенце. Затем он может пить чай в холодной комнате.

После двух часов клиент покидает хаммам и чувствует возрождение. Полезные эффекты также будут ощущаться на коже, дыхательной системы и опорно-двигательном аппарате.

Хаммамы можно посещать и самостоятельно, без услуг банщиков.

6. Танцующие дервиши - молитва перед туристами

Танцы дервишей

В Стамбуле вам не придется скучать даже вечером. Вам будет сложно выбрать между отдыхом на террасе ресторанчика с видом на освещенные мечети, вечерней прогулкой на лодке или променадом теплым вечером. Но то, что посетитель Стамбула не должен пропустить, – это танцующих дервишей.

Те, кто придут смотреть, предварительно не почитав о них, будут разочарованы – просто крутятся несколько мужчин в странных юбках. Но их танец – это гораздо больше. В танце под названием Сема все имеет свое значение – от головного убора, символизирующего камень нашего эго, до направления вращения (всегда влево к сердцу). Танцы дервишей – поистине мистическое дело…

7. Безопасность

Безопасность в Стамбуле

Хотя средства массовой информации наводняют нас информацией о терроризме, совершаемом мусульманами, Турция считается безопасной страной. Здесь очень сильные позиции у армии и полиции. Вероятно, из-за религии и характера людей более серьезные преступные деяния, такие как нападения, менее распространены, чем в странах Западной Европы. Многие русские удивляются, что торговцы оставляют свои свободно выставленные товары на улице без присмотра в течение дня.

В Стамбуле вы также не увидите очевидных пристальных взглядов и не услышите криков на женщин, как это принято в других арабских странах. Мужчины относятся к женщинам правильно и уважительно.

С другой стороны, как и во всех крупных городах, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы важные или дорогие вещи не пропали из сумочки или рюкзака.

8. Мечта шопоголиков – торговый рай

Гранд базар Рынок специй Рыбный рынок

Стамбул – идеальное место для любителей шопинга, но даже те, кто не любит шопинг, обязательно подпадут под бесконечные предложения и выгодные цены. Мало кто может покинуть Стамбул, не совершив «выгодную» покупку на Гранд-базаре.

Вы можете провести несколько часов в этом лабиринте из шестидесяти крытых улиц, где скрывается более трех тысяч магазинов. Один из крупнейших крытых рынков в мире предлагает все возможное и невозможное – вы можете купить золото, антиквариат, ковры, мебель, изделия из кожи, сладости, чай.

Официальной валютой в Турции является турецкая лира, но торговцы с радостью принимают и евро.

Те, кому недостаточно Гранд-базара, могут продолжить свой путь на рынок специй, рыбный рынок, в современные торговые центры или сотни базаров, разбросанных по всему городу. Единственное ограничение – это сумма ваших денег и максимально допустимый вес багажа на обратном рейсе.

9. Доза экзотики для новичков

Обязательно посетите хотя бы одну из многочисленных мечетей Стамбула

Для тех, кто не знаком с исламом и арабскими культурами, Стамбул – отличная «переходная палата». Турция – мусульманская страна, но жители западной части явно мыслят по-европейски. В центре Стамбула можно говорить по-английски без проблем.

С другой стороны, пять раз в день вы будете слушать пение муэдзинов, призывающих верующих к молитве, и сможете посетить захватывающие дух мечети с гордыми минаретами. Вы также должны быть готовы к местным обычаям и традициям, поэтому всегда входите в мечеть с покрытыми плечами и коленями. Женщины должны покрывать голову.

10. Люди придерживаются девиза: «Все хорошо» и улыбаются

Жители Стамбула, очень открытые и дружелюбные 😊

Даже если вы не испытываете соблазна посетить Стамбул по предыдущим причинам, есть одна, которая превзойдет всех: местные жители. Местные жители будут рады объяснить вам, как добраться до центра, даже если они делали это бесчисленное количество раз в день. Пассажир отдаст вам свою карту транспортной системы Стамбула, когда увидит, что вы заблудились. Полиция будет угрожать вам пальцем с улыбкой, когда вы не в положенном месте перейдёте улицу. Официант в ресторане принесет вам продегустировать рекомендуемое блюдо, если вы не понимаете, о чем он говорит. Конечно бывают исключения, как и в любой точке мира.

Жители Стамбула любезны и дружелюбны к иностранцам, часто очень гостеприимны. Здесь нет ничего страшного. В конце концов, мусульмане, христиане и евреи веками жили здесь бок о бок. Единственное, что может изменить поведение местных жителей на враждебное, – это высокомерие иностранцев.