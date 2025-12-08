Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале
Увидеть храм Артемиды в Эфесе, полюбоваться травертинами и античными городами и побывать в Трое
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
13 дек в 18:00
10 июн в 18:00
€1480 за человека
Отпуск в Стамбуле: главное в Султанахмете и прогулки по Босфору
Увидеть Голубую мечеть, Айя-Софию, Топкапы, дважды покататься на яхте, насладиться танцами и блюдами
Начало: Аэропорт Стамбула, по времени рейса
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€322 за человека
По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу
Полюбоваться Айя-Софией, Топкапы, Базиликой и изучить 7 районов на европейской и азиатской сторонах
Начало: В центре Стамбула или у вашего отеля, 10:00
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
65 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Стамбуле в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 322 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Стамбуле на 2025 год на выходные, 3 ⭐ отзыва, цены от €322. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль