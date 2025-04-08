4 дня

Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню

Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса

«А изюминкой дня станет парк Гюльхане, где весной разливается настоящее море из разноцветных тюльпанов — символических цветов страны»