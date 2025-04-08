4 дня
Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле
Попробовать кебабы и мезе, узнать интриги султанского гарема и пересечь Босфор на пароме
Начало: Аэропорт Стамбула, до 14:00
«И всё это в окружении тысяч нежнейших тюльпанов, которые весной окутывают улицы всеми оттенками и едва уловимыми ароматами, — это невероятно красиво»
8 апр в 14:00
€610 за человека
5 дней
В Истанбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
«Вас ждут водные прогулки под крики чаек, уникальный уличный фастфуд, а в апреле ещё и моря тюльпанов в живописных парках»
16 апр в 08:00
31 мая в 08:00
€680 за человека
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
«А изюминкой дня станет парк Гюльхане, где весной разливается настоящее море из разноцветных тюльпанов — символических цветов страны»
6 янв в 08:00
6 мар в 08:00
€520 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Весенние»
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