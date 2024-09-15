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Авторский тур
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике»
15 сен в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
«Пройдёмся по одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль»
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Авторский тур
9 дней
Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике»
10 окт в 10:00
97 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Истикляль»
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