Найдено 3 тура в категории « Истикляль » в Стамбуле, цены от 1 050 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Авторский тур 6 дней Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00 «Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике» 85 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе 🛻 На квадроциклах 🏎 На кабриолете Авторский тур 7 дней Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30 «Пройдёмся по одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль» $ 1 050 за человека Авторский тур 9 дней Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00 «Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике» 97 000 ₽ за человека Все туры Стамбула

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Истикляль»

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