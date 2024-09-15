Туры по улице Истикляль в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «Истикляль» в Стамбуле, цены от 1 050 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Авторский тур
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике»
15 сен в 10:00
85 000 за человека
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🏎 На кабриолете
Авторский тур
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
«Пройдёмся по одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль»
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Авторский тур
9 дней
Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике»
10 окт в 10:00
97 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Истикляль»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
  2. Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
  3. Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Айя-София
  6. Цистерна Базилика
  7. Площадь Ипподром
  8. Дворец Топкапы
  9. Галатская башня
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Истикляль" можно забронировать 3 тура от 1 050 до 97 000.
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